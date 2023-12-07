«Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк

Синхронная генерация текста стоит у «Яндекса» от двух до десяти раз дороже, чем у Сбербанка, как выяснил «Коммерсант». Сбербанк декларируют желание сделать ИИ широко доступным. «Яндекс» о таких целях пока не заявлял.



Сравнение цен

«Яндекс» 6 декабря 2023 г. открыл коммерческий доступ к своей генеративной нейросети YandexGPT посредством программного интерфейса (API, позволяет взаимодействовать различным программам и сервисам). «Коммерсант» сравнил цены на генерацию текстов через API для бизнеса посредством YandexGPT и GigaChat от Сбербанка.

Синхронная генерация текста, если исходить из цены за смысловую единицу, стоит у «Яндекса» от двух до десяти раз дороже, чем у Сбербанка, пишет издание. Хотя сравнивать тарифы напрямую сложно из-за разницы между алгоритмами.

YandexGPT против GigaChat

«Яндекс» ввел плату за доступ к YandexGPT для бизнеса на третий месяц после того, как это сделал другой российский разработчик больших языковых моделей — Сбербанк (нейросеть GigaChat).

Оба сервиса рассчитывают стоимость, исходя из суммы токенов (смысловых кусочков слов и предложений) в вопросе к сервису и в его ответе. Обработка одной тыс. токенов в GigaChat, согласно документации сервиса, стоит 0,2 руб. Сервис от «Яндекса» же предлагает четыре тарифа, стоимость 1 тыс. токенов в которых варьируется от 0,2 до 2 руб.

Фото: Kandinsky Kandinsky Соревнование искусственных интеллектов в представлении нейросети

Представители Сбербанка сказали изданию, что для GigaChat API предусмотрен только синхронный режим работы, когда генерация происходит без дополнительного ожидания: «Этот вариант, согласно запросам наших клиентов, наиболее предпочтителен».

Самый дешевый тариф от «Яндекса» обеспечивает работу с «облегченной» языковой моделью YandexGPT Lite в асинхронном режиме. Как уточнили в «Яндексе», ответы в таком режиме генерируются не в реальном времени, а «в течение нескольких минут или часов, когда есть свободное время».

Синхронный режим работы с языковой моделью от «Яндекса» оплачивается по тарифу 0,4 руб. за тысячу токенов при использовании «облегченной» модели YandexGPT Lite и 2 руб. за тысячу токенов при использовании «полной» YandexGPT.

Для сравнения — генерация текстов посредством GPT-4 от OpenAI за тысячу токенов ответа составляет от 6 до 12 центов. Это примерно 5,5-11 руб. по курсу на 06.12.2023 г.

Тренд на удешевление

«Яндекс» и Сбербанк в целом придерживаются разных ценовых политик, что можно видеть и по ценам на другие облачные услуги, заметила управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix Лариса Малькова: «В этом смысле компании находятся в противофазе — по крайней мере, пока».

Малькова отмечает, что представители Сбербанка декларируют желание сделать ИИ широко доступным: «Повышение цен на услуги ИИ или порога входа плохо бы коррелировалось с этими заявлениями».

Сбербанк считает, что GigaChat сможет стать конкурентом крупнейших чат-ботов, в частности, ChatGPT от OpenAI, которая закрыла доступ из России к своим сервисам .

На презентации в начале ноября 2023 г. улучшенной версии большой языковой модели GPT-4 Turbo компания OpenAI заявила о «существенном» снижении цены. Так стоимость использования GPT-4 Turbo составила 1 цент за тысячу входных токенов и 3 цента за тысячу выходных токенов. Об этом писала «Российская газета».

В начале декабря 2023 г. Google анонсировала Gemini — главного мирового конкурента ChatGPTI. Gemini представили как самую совершенную модель искусственного интеллекта, обслуживание пользователей у которой при этом тоже будет «значительно» дешевле, чем у ее предыдущих моделей, пишет Reuters.