Россиянин? Плати больше. Apple без предупреждения установила для жителей России издевательский тариф на хранилище iCloud

Абонентская плата за облако iCloud в России без предварительного оповещения подорожала почти в два с половиной раза. Пока это касается только самого дорогого тарифа на 12 ТБ, который отныне стоит 17 тыc. руб. вместо прежних 7 тыс. руб., но, вероятно, повышение цен на другие тарифы тоже не за горами.

Apple нужно больше денег

В России более чем вдвое выросли расценки за пользование облачным сервисом iCloud. На нем завязана вся экосистема Apple, поскольку это основное хранилище файлов, документов, писем и фотографий для владельцев iPhone, iPad и Mac.

Пока что речь идет о повышении цены на самый топовый тариф, по которому пользователь имеет право хранить в облаке Apple до 12 ТБ информации. Еще несколько дней назад он стоит 7 тыс. руб. в месяц, а теперь россияне вынуждены платить за него 17 тыс. руб.

Таким образом, тариф подорожал приблизительно в два с половиной раза, и Apple никак не объясняет причину этого. На изменение расценок первыми внимание обратили специалисты портала Hi-Tech Mail.ru.

В России, как и в большинстве стран мира, Apple предлагает пять тарифов iCloud, и четыре из них пока не подорожали. Не исключено, что это всего лишь вопрос времени. Так, за 50 ГБ россияне по-прежнему ежемесячно отчисляют Apple по 59 руб., за 200 ГБ – 149 руб., за 2 ТБ – 599 руб., а тариф на 6 ТБ обходится им в 3490 руб. в месяц.

К слову, информация о повышении цен на тариф с 12 ТБ на официальном сайте Apple к моменту выхода материала отражена не была. Обновленную информацию компания предоставляет пока лишь только при попытке продления подписки. Впрочем, это не удивительно – Apple ушла из России еще в марте 2022 г. в знак протеста против событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., и перестала обновлять свой российский сайт.

Удивление в данном случае здесь вызывает как раз сам факт того, что россияне все еще могут оплачивать iCloud – за неполные два года с момента своего ухода из России Apple ввела против россиян немало санкций, включающих остановку работы платежной системы Apple Pay и прекращение действия гарантии на ее технику.

Новым тарифам – новые расценки

Впрочем, не следует обвинять Apple в том, что она забыла про существование своего российского сайта. Поначалу в течение года вовсе она не обновляла информацию о своих устройствах на нем, но в 2023 г. убрала с него описание всех своих гаджетов.

Тем не менее, сведения о тарифах на 6 и 12 ТБ, которые сами по себе появились в сентябре 2023 г., на российском сайте Apple появились без промедления. Таким образом, вероятнее всего, что новые цена на сайте компании появятся в самом ближайшем будущем.

Тарифы на сайте Apple

При этом, что примечательно, за базовые тарифы iCloud россияне платят меньше, чем американцы. 50 ГБ в США стоят $,099 (92 руб. по курсу ЦБ на 8 декабря 2023 г.), 200 ГБ – $2,99 (277 руб.) в месяц, а 2 ТБ – $10,99 (1017 руб.). Новые тарифы в США, наоборот, стоят дешевле – $32,99 (3054 руб.) за 6 ТБ и $64,99 (6016 руб.) за 12 ТБ.

Баг или фича

Пока обновленные цены не появились на сайте Apple, существует вероятность, что абонентская плата в 17 тыс. в месяц за 12 ТБ в облаке Apple для россиян – не более чем сбой в iOS. Редакция CNews убедилась, что эта цена указывается как в списке тарифов, так и на экране подтверждения оплаты на iPhone под управлением iOS 17.0.1 и более свежей iOS 17.0.2.

К моменту выхода материала Apple изменения в тарифах iCloud для своих российских пользователей не комментировала.

Добавим, что россияне в течение последних 17 лет с момента выхода первого iPhone всегда платили за технику Apple больше, чем жители подавляющего большинства других стран. Даже официальное присутствие Apple на российском рынке никак не могло повлиять на это, а с весны 2022 г., когда в силу вступил легальный «серый» импорт, названный «параллельным», цены и вовсе взлетели.

Например, редакция CNews обнаружила, что в «Ситилинке» iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ стоит на 8 декабря 2023 г. 185,6 тыс. руб., и это еще с 8-процентной скидкой. В DNS, тоже со скидкой, за него просят 170,1 тыс. руб., а в США цена на него начинается с $1199 или 111 тыс. руб.

Для многих россиян любой современный iPhone - это или роскошь, или кредит на пару лет

Колоссальная разница между американскими и российскими ценами на технику Apple в современных реалиях объясняется тремя факторами. Первый – слабый курс российского рубля, второй – усложненная логистика по параллельному импорту, которая сильно влияет на итоговую цену всей продающейся в России техники. Третий фактор – это гарантийные обязательства, которые с лета 2022 г. берут на себя сами ритейлеры. Apple с весны 2023 г. не предоставляет гарантию на свою технику в России.