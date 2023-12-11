Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры

Apple опубликовала вакансию инженера-лингвиста, свободно владеющего русским языком и осведомленного о русской культуре. Это может говорить о том, что компания, которая присоединилась к антироссийским санкциям, планирует вернуться на наш рынок. В ближайшее время это вряд ли случится.



Требуется русскоязычный инженер

Apple опубликовала на своем сайте вакансию инженера-лингвиста, который должен свободно владеть русским языком и быть осведомленным о русской культуре, как выяснили «Известия». Будущий сотрудник должен уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке».

Инженер будет работать в испанском офисе корпорации в Барселоне. Он обязан также в совершенстве владеть несколькими языками программирования. В частности, требуются навыки разработки на Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go. Кроме того, желателен опыт создания ПО на устройствах Apple.

«Мы несем ответственность за комплексное взаимодействие пользователей с голосовым помощником Siri. На должности инженера-лингвиста на русском языке сотрудник будет работать над улучшением всех продуктов компании», — говорится в описании вакансии.

Siri (Speech Interpretation and Recognition Interface) — голосовой помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ).



Apple планирует вернуться

«Такие вакансии указывают на наличие планов по возвращению», — сказал изданию заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Фото: Wesson Wang on Unsplash Apple ищет специалиста со знанием русского языка и культуры

Российская версия сайта Apple прекратила работу в марте 2022 г., когда компания объявила о прекращении продажи всех своих устройств в России через свой официальный сайт. Об этом писал CNews. Тогда же, в марте 2022 г., Apple начала планомерно ухудшать условия для россиян, отдающих предпочтение ее продукции. Дошло до того, что она лишила их гарантии на новые устройства.

«Удалять русский язык глупо и бессмысленно, а принципиально не развивать распознавание на том же уровне, какой заложен для Siri в планах у Apple на ближайшие несколько лет, — невозможно. Потому что если продукт обновляется, то он должен обновляться целиком, а не частично», — прокомментировал «Известия» поиски русскоязычного специалиста главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Если в грядущем году в мире произойдут большие геополитические изменения, то Apple может вернутся на российский рынок. Поэтому компания должна быть к этому готова заранее, отметил основатель сервисного центра iSupport Кирилл Майслер.

Возможное возвращение Apple в нашу страну полностью зависит от политического вектора в США, который не изменится до ноября 2024 г., когда в Америке пройдут президентские выборы, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Apple не загадывает так далеко, к тому же вряд ли компания закладывает в свою стратегию исход столь непредсказуемых выборов, как выборы президента США следующего года. Для американского рынка компании по его итогам изменений не будет, что касается российского, то в любом случае изменения в санкционной политике последуют еще не скоро», — мнение директора по аналитике КРОС Андрея Лебедева.

Конкуренция на российском рынке

В Apple понимают, что российский рынок — это большой и важный сегмент, который стоит обслуживать на высоком уровне, считает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

«Одна из главных сложностей в разработке виртуальных ассистентов — знание местного культурного кода. Чтобы ассистент вызывал эмоциональный отклик, он должен говорить с людьми на одном языке, уместно шутить и поддерживать диалог», — объяснил руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.

На российском рынке по данным издания лидирует «Алиса». Возможности отечественного голосового помощника гораздо шире, чем у Siri и Alexa от Amazon. Как писал Forbes в декабре 2023 г., «Яндекс» вошел в список из 23-х мировых лидеров в области развития ИИ по версии ученых из Массачусетского технологического института (MIT) и экспертов центра Epoch AI.