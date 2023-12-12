Крупнейший в мире регистратор доменов «кинул» россиян. Обслуживание прекращается, домены будут заблокированы

Американский регистратор доменов Godaddy решил прекратить обслуживать российских клиентов. Он разослал им уведомления о скором удалении аккаунтов – одно из таких поступило на почту сотруднику редакции CNews. Godaddy является крупнейшей организацией в своей сфере.

GoDaddy больше не по пути с Россией

Регистратор доменных имен GoDaddy сообщил о намерении полностью прекратить обслуживание своих российских клиентов. Он начал рассылать им уведомления о скорой блокировке их аккаунтов – учетные записи перестанут действовать 31 декабря 2023 г.

Одно из таких писем получил сотрудник редакции CNews. В нем сказано буквально следующее: «Исходя из наших данных, вы или контакт, указанный в вашей учетной записи, можете находиться в России. Если наши данные верны, ваши учетные записи и/или затронутые продукты будут закрыты 31 декабря 2023 г.».

GoDaddy не оставляет россиянам ни шанса, предлагая им, фактически, выбор из двух зол. Первое – это полная блокировка аккаунта со всеми привязанными к нему доменами. Второй – перенос пользователем своих доменов к другому регистратору. При этом профиль так или иначе будет заблокирован, а поскольку GoDaddy также является хостинг-провайдером, то владельцам профилей придется попутно заняться переносом наполнения сайтов в инфраструктуру другого сервиса.

Если российский пользователь не успеет выполнить требование GoDaddy до 31 декабря 2023 г., то после этой даты и после блокировки учетной записи сервис не сможет передать ее владельцу никакие резервные копии. Таким образом, GoDaddy просто переложил всю ответственность на самих пользователей.

Крупнейший в мире

Основанный в 1997 г., за 26 лет своего существования GoDaddy стал крупнейшим в мире регистратором доменов. Согласно статистике портала Hosting Advice, он обслуживает 76,6 млн доменных имен, намного обгоняя своих ближайших конкурентов – Namecheap (16,5 млн), Tucows (11,1 млн), Google (7,9 млн) и Network Solutions (6,4 млн).

Для сравнения, в зоне .ru по итогам 2022 г. было зарегистрировано в общей сложности около 4,93 млн доменов, а в зонах .рф и .su — 676,2 тыс. и 105,9 тыс. соответственно. По данным отечественного регистратора «Рег.ру», он обслуживает 44% доменных имен в зоне .ru и 41,4% в зоне .рф, что делает его крупнейшим в России.

Причины и следствия

О причинах своего решения отказаться от обслуживания российских клиентов GoDaddy не сообщает. Вполне можно было бы предположить, что все дело в событиях, начавшихся 24 февраля 2022 г., и в том, как на них отреагировали американские власти и ИТ-компании. Первые ввели десятки антироссийских санкций, вторые – спешно покинули российский рынок. Среди ушедших – Apple, Adobe, Cisco, Dell, HPE, HP Inc. и многие другие.

Уведомление , которое GoDaddy рассылает пользователям из России

GoDaddy и раньше демонстрировал свое негативное отношение к России и россиянам после крупных геополитических событий. Например, после воссоединения России и Крыма, подождав примерно год, GoDaddy предупредил своих крымских клиентов об отзыве у них доменов и прекращении обслуживания с 31 января 2015 г. Притом, как и на этот раз, сделал он это всего лишь за пару дней до часа «икс».

Также GoDaddy уже показывал, что ему ничего не стоит лишить своих российских клиентов доменов из-за споров с коллегами и конкурентами. Например, летом 2006 г. он заблокировал домены около 1,4 тыс. клиентов петербургского интернет-хостинг-провайдера Majordomo якобы из-за нарушения соглашения о пользовательских услугах.

Но в нынешнем случае, вероятно, свое решение GoDaddy принимал не на основе своего отношения к России и россиянам. До этого аналогичное решение приняли американский и немецкий хостинг-провайдеры FastComet и Hetzner, а предшествовало этому вступление в силу поправок к российским законам «О связи» и «Об информации», согласно которым с 1 февраля 2024 г. возможность работать на территории России останется исключительно у хостинг-провайдеров, числящихся в специальном реестре.

Этот реестр курирует Роскомнадзор. Требования для вступления в этот реестр были опубликованы Минцифры России в октябре 2023 г., и это: наличие технической возможности для приема уведомлений провайдеров хостинга о начале осуществления деятельности по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к Интернету, направляемых с использованием личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора; наличие технических и организационных возможностей для ведения реестра провайдеров хостинга в автоматизированном режиме, включая возможность взаимодействия с провайдерами хостинга; проведение самостоятельного мониторинга сети связи общего пользования и сети «Интернет» в целях выявления уязвимостей информационной безопасности российской информационной телекоммуникационной инфраструктуры.

Формирование реестра хостинг-провайдеров силами Роскомнадзора стартовало 6 декабря 2023 г. На момент выхода материала список попавших в него организация в свободном доступе отсутствовал.