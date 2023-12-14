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Ozon запустил «Uber для грузовиков»

Ozon запустил онлайн-платформу «Вози Ozon» для поиска заказов на грузоперевозки по России и СНГ. Маркетплейс хочет сэкономить на комиссии транспортных экспедиторов 500 млн руб.

Запуск платформы

Ozon запустил онлайн-платформу «Вози Ozon» для поиска заказов на грузоперевозки по России и СНГ, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

По оценке компании, новый сервис позволит закрыть новой платформой 50% потребностей Ozon в перевозках до конца 2024 г. и отказаться от комиссий транспортных экспедиторов на сумму 500 млн руб. за счет сокращения затрат на логистику, привлечение и подключение водителей к работе.

В 2023 г. Ozon разместил более 900 тыс. заказов на магистральные перевозки. С маркетплейсом сотрудничают почти 7 тыс. водителей большегрузов.

Как работает сервис

Представитель Ozon рассказал изданию, что сервис работает по принципу Uber, то есть по модели быстрых сделок: «Ozon размещает заказы на перевозку на собственной торговой платформе и указывает их стартовую стоимость на основе исторических данных и текущей рыночной оценки. Частные водители большегрузов и транспортные компании предлагают свою цену — победителем становится партнер, предложивший лучшие условия на аукционе».

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Фото: chandlervid85 на Freepik
«Вози Ozon» закроет половину потребностей Ozon в перевозках и сэкономит на комиссии транспортных экспедиторов

Подобные платформы «обеспечивают наиболее высокую эффективность с точки зрения взаимодействия с широким пулом участников рынка перевозок», — отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, платформа дает возможность быстрого масштабирования и без ее запуска для Ozon будет сложно удвоить количество задействованных водителей. Тот игрок, чьи технологии позволят взаимодействовать и с крупными перевозчиками, и с индивидуальными, получит преимущество, сказал он.

Конкуренты

В пресс-службе Wildberries сообщили изданию, что тоже тестируют подобный сервис поиска заказов и ведут переговоры с транспортными площадками: «В условиях роста ставок мы постоянно проводим оптимизацию, адаптируем магистраль, разрабатываем больше маршрутов в сторону вместо кругорейсов. За счет большой конкуренции перевозчиков мы постоянно привлекаем новых контрагентов, которые могут работать по более низким ставкам со своим транспортом, тем самым стараемся сдерживать рост цен».

«Вози Ozon» столкнется с большой конкуренцией с учетом постоянно растущего спроса на грузоперевозки, сказал президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Александр Митюков. Он напомнил, что аналогичные сервисы в стране уже есть: ATI.SU, Trans.ru, «Везет всем» и др.

«Площадке Ozon в борьбе за долю рынка будет необходимо обеспечивать конкурентные условия, что может привести к разбалансировке ситуации на рынке, усилению внутриотраслевой конкуренции за перевозчиков и, как следствие, к дальнейшему повышению издержек компаний. Это приведет к увеличению стоимости товаров, грузов для конечных потребителей, сокращению инвестиций компаний в инфраструктуру, автопарки, новые форматы транспортной логистики и проекты», — считает Митюков.

Анна Любавина

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