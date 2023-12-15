Сотовая связь в России скоро будет дороже. Опций по тарифам может стать меньше

Рост цен на сотовую связь в России в обозримом будущем не остановится и даже может ускориться. Свою лепту могут внести российские базовые станции, на которые операторы должны перейти в 2025 г. – вероятнее всего, они будут стоить дороже импортных, и операторам придется «отбивать» затраты за счет абонентов. Также отказ от иностранного «железа» может спровоцировать ухудшение качества связи, к тому же операторы могут начать урезать тарифы, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру.

Россиянам готовить кошельки

Россиянам пророчат стабильный рост расходов на мобильную связь по мере регулярного повышения операторами цен на свои услуги на протяжении ближайших нескольких лет. Как пишет Forbes, на это будет влиять множество факторов, включая обязательный переход на отечественные базовые станции. Летом 2023 г. CNews писал, что в своем нынешнем исполнении эти устройства не соответствуют требованиям операторов.

Российские сотовые операторы уже сейчас активно завышают цены, притом делают это намного быстрее, чем растет инфляция. Прогноз Центробанка таков, что по итогам 2023 г. инфляция разгонится до 7,5%. При этом сотовые операторы, как подсчитали опрошенные Forbes эксперты, повысили свои расценки на 10-12% на ряде с начала 2023 г.

По оценке издания, актуальные тарифы операторов в большинстве своем стали менее доступными для россиян всего за три месяца. Например, абонентская плата по тарифам Tele2 «Блэк», «Мой онлайн», «Мой онлайн плюс» за тот же период выросла на 50 руб.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Звонки по мобильному совсем скоро могут стать роскошью для многих россиян

2024 г., как сообщал CNews, тоже начнется с удорожания мобильной связи. Подключенные к Tele2 россияне будут вынуждены платить за возможность звонить, писать SMS и выходить в онлайн на 15-20% дороже в зависимости от используемого тарифа и региона проживания. Это коснется только архивных тарифов – расценки по ныне действующим заморожены до конца 2025 г.

Цены растут бесправно

Следует обратить внимание, что у операторов пока нет официальной возможности повышать тарифы выше уровня инфляции. Они очень просят государство дать им ее, а оно со своей стороны стремится как можно скорее удовлетворить их просьбу, но на 15 декабря 2023 г. итоговое решение с занесением в законодательство принято не было.

Тем временем, в России есть некоторые проблемы с отечественными базовыми станциями. Фактически, они уже существуют, но на конец 2023 г., во-первых, их не было произведено в достаточном количестве, во-вторых, операторы связи остались недовольны теми моделями, которые были у них на тестировании.

Более того, операторы выказали явное недоверие к российским базовым станциям. Их тестирование проводилось в своего рода «песочницах» – изолированных частях сетей операторов, то есть не в «полевых» условиях.

По оценке опрошенных Forbes экспертов, когда отечественное сетевое оборудование станет массовым, оно будет стоить вдвое дороже импортного, что неизбежно отразится на размерах абонентских плат по тарифам. Казалось бы, можно заранее закупить зарубежное «железо», да только его никто не продает – Huawei, Nokia и Ericsson прекратили экспорт своих базовых станций в Россию, а это были основные поставщики такого рода устройств. Отныне закупки идут через «серый», то есть параллельный импорт, который усложняет логистику и повышает конечную стоимость товаров.

Как пишет Forbes, переход операторов на российское телеком-оборудование может вновь потянуть за собой рост цен. Также это может привести к деградации качества мобильной связи.

Платить больше, получать меньше

На рост расходов операторов влияет и высокая инфляция, которая приводит, в том числе к удорожанию обслуживания инфраструктуры. Сложности с ввозом иностранных базовых станций и отсутствие массового производства их российских аналогов, которые полностью устроят операторов своими возможностями и качеством, могут повлечь за собой еще одно негативное последствие.

Сомнений в том, что операторы будут искать любые доводы и причины, чтобы поднять абонентскую плату, почти не остается, хотя Федеральная антимонопольная служба в последние годы очень пристально следит за операторами и не скупится на предписания о снижении цен и о прекращении взимания со своих абонентов двойной платы за услуги. Но также существует вероятность, что операторы начнут искусственно ограничивать абонентов в количестве услуг, которые они получают за свои деньги, считают опрошенные Forbes эксперты.

По их мнению, операторы могут начать урезать тарифы и опции, чтобы снизить нагрузку на свои сети ввиду текущей невозможности их оперативной модернизации из-за нехватки иностранного и отсутствия качественного отечественного оборудования. Например, если в тарифе сократится количество предоплаченных гигабайт трафика, абоненты начнут экономить их и пользоваться мобильным интернетом реже. Это может привести к снижению нагрузки на сотовые сети.