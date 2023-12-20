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Выходец из Ozon и «Яндекса» стал замглавы Минцифры, курирующим ИТ-отрасль

Новым замминистра цифрового развития, курирующим развитие ИТ-отрасли, стал бывший топ-менеджер «Яндекса» и Ozon Сергей Кучушев. Ранее этот пост занимал Максим Паршин, арестованный минувшим летом по обвинению в получении взятки.

Новый замминистра цифрового развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначение Сергея Кучушева заместителем министра цифрового развития. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Как уточняется в сообщении Минцифры, Кучушев более 20 лет работает в сфере ИТ, из них более 13 лет он проработал в «Яндексе». В числе прочего он был и.о. директора департамента «Яндекса» по правовым вопросам.

В 2019-2020 гг. Кучушев был директором по связям с органами государственной власти в Ozon, а затем занял аналогичную позицию в «Восток Инвестиции» - подразделении фонда Baring Vostok, являющимся одним из крупнейших акционеров Ozon.

Замена арестованного Максима Паршина

В Минцифры Кучушев будет отвечать за выработку государственной политики в сфере информационных технологий. В том числе в его компетенции будут входить реализация мер государственной поддержки, направленных на разработку и внедрение российского ПО, государственная политика по переходу госорганов на отечественные решения, разработка стратегии цифровой трансформации, аккредитация ИТ-компаний и организация работы по формированию и введению реестра отечественной ПО.

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Фото: Минцифры России
Сергей Кучушев (слева) стал замминистра цифрового развития, курирующим развитие ИТ-отрасли

Ранее за это направление в Минцифры отвечал замминистра Максим Паршин. Но летом 2023 г. он был задержан по обвинению в получении взятки от гендиректора «БФТ-Холдинг» Александра Моносова, после чего Паршин уволился из министерства.

Кадровые перестановки в Минцифры

За последнее время в Минцифре сменились еще два замминистра: из ведомства ушли Дмитрий Ким и Олег Пак. Ким отвечал за отрасль телекоммуникаций, Пак был статс-секретарем. Место Кима занял Дмитрий Угнивенко (до этого был директором Департамента инфраструктурных проектов Минцифры, на место Пака заступила Алена Руденко (работала до этого в Государственно-правовом управлении Президента России).

Газета «Коммерсант» писала о возможном уходе из Минцифры еще одного замминистра – Андрея Заренина, курирующего микроэлектронику. Его место может занять Федор Крошин, замглавы секретариата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Игорь Королев

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