В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь

В уходящем году одним из центров притяжения в сфере инноваций стал кластер «Ломоносов», построенный в Москве недалеко от МГУ. Однако в кластере наблюдаются серьезные проблемы с сотовой связью – приемлемый уровень приема обеспечивает только «Мегафон». У абонентов других операторов есть проблемы даже с подключением к Wi-Fi.

«Мегафон» обеспечил сотовой связью кластер «Ломоносов»

«Мегафон» сообщил об обеспечении покрытия сотовой связи на территории Московского инновационного кластера «Ломоносов». На территории здания, имеющего высоту десять этажей и общую площадь 65 тыс. кв. м, обеспечено покрытия сети четвертого поколения стандарта LTE в диапазоне 1800 МГц. Общая пропускная способность транспортной сети оператора на объекте составляет 180 Мбит/с. Поддерживается также технология звонков по сети LTE (VoLTE).

Для чего был создан кластер «Ломоносов»

Кластер «Ломоносов» был открыт в Москве в начале 2023 г., на церемонии открытия присутствовали Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. «Ломоносов» расположен на Воробьевых горах и являются первой частью возводимого Инновационно-технического центра Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ИНТЦ МГУ).

Резидентами кластера «Ломоносов» являются технологические компании и стартапы, которые получают налоговые льготы и иную помощь в работе. Также кластер стал площадкой для проведения крупных мероприятий по теме инноваций: в 2023 г. на площадки прошли форум «Цифровая транспортация», «Российская креативная неделя» (РКН), питч-сессии стартапов и др.

Проблемы со связью на территории кластера «Ломоносов»

Первое, с чем сталкиваются посетители мероприятий, происходящих в кластере «Ломоносов» - это серьезные проблемы со связью. Так, на значительной территории кластера, особенно в залах для проведений сессий, у трех сотовых операторов помимо «Мегафона» полностью отсутствует сигнал либо он крайне слабый.

Сотрудницы оргкомитета форума «Цифровая трансформация» в кластере «Ломоносов» используют рации в условиях проблем с сотовой связью и интернетом

В том числе на это обратили внимание и посетители форума «Цифровая транспортация», прошедшего в начале декабря. Более-менее качественный сигнал был только у «Мегафона». Такая ситуация наблюдается с лета.

Почему не получается подключиться к Wi-Fi

На территории площадки присутствует Wi-Fi сеть «Ростелекома». Однако для того, чтобы подключиться к интернету через Wi-Fi, необходимо получить SMS с кодом для авторизации. Но когда сигнал сотовой связи отсутствует, код не приходит, и подключиться к Wi-Fi-сети не получается.

В центре кластера «Ломоносов» находится открытая площадка. Летом туда можно было спуститься и поймать сигнал, а также получить SMS с кодом для Wi-Fi. Однако зимой доступ на эту площадку закрыт. В условиях проблем с интернетом сотрудники оргкомитетов мероприятий, проходящих на территории кластера «Ломоносов», для общения друг с другом используют рации.

Как можно решить проблемы со связью на территории крупного объекта

В пресс-службе «Вымпелкома» заявили, что компания установили рядом с кластером «Ломоносов» мобильную базовую станцию, а также рассматривают другие возможности улучшения качества сигнала.

Пресс-служба «Т2 Мобайл» утверждает, что ей неизвестно о проблемах с сотовой связью на территории кластера «Ломоносов». Представители МТС не ответили на запрос CNews. Служба поддержки кластера «Ломоносов» также не ответили на запрос о качестве связи.

«Для обеспечения территории крупного объекта сотовой связью лучше всего ставить базовую станцию внутри здания с разводкой антенной системы по его территории, причем лучше всего такую инфраструктуру закладывать при строительстве здания, - объясняет CNews источник на телекоммуникационном рынке. – Более простым решением является «засветка» здания со стороны базовой станции, расположенной снаружи (это как прожектор над зданием, только секторная антенна), но такую засветку надо делать сразу с нескольких сторон».

«Технически задача решаема, но требует финансовых затрат от оператора, - продолжает собеседник издания. – Возможно, число проводимых на территории данного объекта мероприятий не столько велико, чтобы операторы решились инвестировать в решение соответствующего вопроса. Впрочем, владелец объекта может договорится с операторами и взять часть затрат на себя».