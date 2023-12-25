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Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут

Операторы связи получают для тестирования образцы российских M2M SIM-карт, используемых в устройствах интернет вещей. Все используемые в России SIM-карты с 1 марта 2026 г. по требованию Правительства должны производиться только на отечественных заводах. Рынок M2M SIM-карт может достичь по итогам 2023 г. 12 млрд руб. Выпускать карты будут на «Микроне» и «НМ-Тех».

Тестирование M2M

В декабре 2023 г. «МегаФон», МТС, «Вымпелком», а также «ряд специализированных компаний» получат для тестирования образцы российских M2M SIM-карт, пишет «Коммерсант». В «МегаФоне» подтвердили, что уже получили образцы и проводят их тестирование.

Речь идет о SIM-картах для межмашинного взаимодействия, используемых в IoT-устройствах «умного дома», промышленности, банкоматах и т.д., которые отличаются низким энергопотреблением и малым объемом передачи данных.

Чипы для SIM-карт будет выпускать «Микрон». Для организации производства чипов и SIM-карт заводу пришлось «донастраивать существующие технологические процессы», как сказал изданию близкий к руководству предприятия собеседник. В 2024 г. «Микрон» намерен продать «не менее нескольких сотен тысяч» чипов для SIM-карт, уточнили изданию в Минпромторге.

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Фото: Freepik
Для интернета вещей будут использоваться SIM-карты российского производства

Корпусировать SIM-карты также планируется на «Микроне», но «возможны и другие предприятия», добавили в министерстве. Выпускать чипы будет и «НМ-Тех», сказал замглавы министерства Василий Шпак: «Там планируется осваивать широкую номенклатуру микроэлектронных изделий. Много чего хотим делать, в том числе и симки».

Только отечественные SIM-карты

До февраля 2022 г. отечественные операторы приобретали SIM-карты в большинстве у западных игроков (Gemalto, Giesecke & Devrient и других). Но после введения санкций российским компаниям пришлось переориентироваться на китайских поставщиков. При этом китайские SIM-карты в несколько раз дороже европейских аналогов. Не желая нести дополнительные расходы, операторы, поспешили переложить их на своих абонентов — SIM-карты в одночасье стали платными почти у всех крупнейших операторов.

В августе 2023 г. CNews писал, что все используемые в России SIM-карты скоро будут обязаны производиться только на отечественных заводах. Новые правила касаются всех без исключения SIM-карт, в том числе, по всей видимости, и тех, кто будут работать в устройствах интернета вещей и бортовых системах автомобилей. Согласно проекту постановления Правительства России, требования вступают в силу 1 марта 2026 г.

В мае 2023 г. стало известно, что «Микрон» начнет серийный выпуск чипов для российских SIM-карт в 2024 г.

Рынок интернета вещей в России

Согласно результатам совместного исследования «Билайн бизнес» и Onside в России по итогам 2020 г. общее количество подключенных M2M/IoT-устройств превысило 40 млн единиц, из которых 22,8 млн работало в сетях мобильных операторов.

В марте 2023 г. TelecomDaily опубликовал новые данные, которые приводит «Коммерсант». По итогам 2022 г. четыре крупнейших оператора связи — МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и «Теле2» обслуживали уже 35,5 млн М2М SIM-карт (рост на 20% год к году). Объем рынка в деньгах эксперты оценили в 11 млрд руб. (рост на 24% год к году). По итогам 2023 г. TelecomDaily прогнозирует рост на 11% в штуках и на 9% в деньгах.

Судя по предварительной «дорожной карте» нацпроекта «Экономика данных», у властей действительно масштабные планы по внедрению IoT-технологий, делает вывод издание. В частности, предполагается расширение и централизация систем интеллектуального видеонаблюдения по всей стране, создание предиктивной IoT-платформы управления производственными процессами на предприятиях, внедрение устройств интернета вещей в ЖКХ, а также разработка и запуск аналогичных проектов в области дорожного хозяйства, медицины и мониторинга погоды.

М2М SIM-карты, тестирование которых начали российские операторы связи, разработаны с использованием госсубсидий, как сообщили газете в Минпромторге.

CNews писал в марте 2023 г., что власти планируют потратить 400 млн руб. на создание базы данных уязвимостей уровня автоматизированных систем управления технологическими процессами и промышленного интернета вещей.

Анна Любавина

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