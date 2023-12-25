Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях

В Госдуме разрабатывается запрет для компаний с госучастием размещать рекламу на запрещенных в России социальных сетях, а также проводить рекламные интеграции с блогерами-иноагентами.

Запрет для госкомпаний на рекламу в запрещенных соцсетях

В России готовится введение запрета для компаний с госучастием на размещение рекламы в иностранных социальных сетях, в том числе на рекламные интеграции с блогерами.

Об этом депутат Антон Горелкин рассказал на презентации исследования АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) по теме сравнения российских и зарубежных социальных сетей.

Горелкин считает постыдным тот факт, что компании с госучастием продолжают поддерживать онлайн-площадки из недружественных стран. «В мире больших денег этические нормы не работают», - говорит он, в связи с чем необходимо вводить запреты.

В разговоре с CNews Горелкин уточнил, что запрет будет касаться размещения рекламы в запрещенных социальных сетях, а также интеграций у блогеров, признанных иноагентами. Запрет на использование иностранных соцсетей вводить не планируется.

Какие социальные сети были заблокированы в России

Весной 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в России были заблокированы социальные сети Facebook и Instagram, а их владелец корпорация Meta была признана экстремистской. Также был заблокирован сервис микроблогеров Twitter (заблокирована на территории России на основании требования Генпрокуратуры).

Китайский TikTok не был заблокирован, но он сам ограничил российских пользователей: они не могут загружать новые видео и просматривать новые видео из других стран.

Видео-хостинг YouTube отключил монетизацию для российских пользователей и возможность показывать рекламу для России. Социальная сеть для деловых контактов Linkedin была заблокирована в России еще в 2016 г.

Переход блогеров на российские социальные сети

Горелкин отмечает, что популярные российские блогеры, даже в условиях отсутствия монетизации, продолжают размещать свою рекламу в зарубежных социальных сетях.

Депутат призывает блогеров открывать параллельные блоги на российских площадках, потому что противостояние между Россией и Западом будет только нарастать. При этом появляются «кладбища» российских аккаунтов на зарубежных площадках: «мертвы» порядка 40% российских аккаунтов в Instagram и 90% - в Facebook (Facebook и Instagram заблокированы на территории России по основаниям осуществления экстремистской деятельности).

В то же время с момента начала СВО «во всех уголках страны» стали появляться проекты, претендующие на статус социальных сетей. Горелкин полагает, что 95% из них закроются, но считает этот момент позитивным.

Депутат обещает, что государство продолжит поддерживать российские социальные сети, а своей задачей видит создание ситуации, при которой между, блогерами, пользователями и российскими социальными сетями возникнет «метч» (термин, обозначает взаимность в приложениях для онлайн-знакомств).

Сравнение аудитории иностранных и российских социальных сетей

В России насчитывается 115 млн пользователей социальных сетей, уровень проникновения составляет 80%. Это один из самых высоких показателей в мире.

В начале 2023 г. аудитория Facebook в России составляла 26 млн пользователей. Аудитория его ближайших российских аналогов следующая: «Вконтакте» - 84 млн пользователей, Telegram - 82 млн пользователей, «Одноклассники» - 37 млн пользователей.

У Instagram в России на начало 2023 г. было 25 млн пользователей (на 25% меньше, чем в 2022 г. и в 2,5 раза меньше, чем в 2021 г.). У его российских аналогов ежемесячная аудитория значительно меньше: Looky - 1,2 млн, «Грустнограмм» - 200 тыс.

Ближайшим российским конкурентом видео-хостинга YouTube является RuTube. На конец 2023 г. его ежемесячная аудитория в России составила 40 млн пользователей, продемонстрировав рост на 57,5%. В качестве аналога можно рассматривать и площадку «ВК Видео» - у нее 78 млн пользователей.

Ежемесячная аудитория TikTok в России составляет 55 млн пользователей. У российского аналога Yappy аудитория значительно меньше: 4 млн пользователей.

У Linkedin до блокировки было в России 7,2 млн пользователей. Сейчас – около 1 млн. Российский аналог сети Tenchat насчитывает 2,5 млн пользователей.

У российской Wikipedia на русском языке насчитывается 1,95 млн статей, 7,8 млн страниц, 3,5 млн участников и ежемесячная аудитория в 73,4 млн пользователей. У проекта «Рувики», представляющего из себя копию русскоязычной Wikipedia с отредактированной версией некоторых статей (например, про СВО), аудитория составляет 4,5 млн пользователей. Другой аналог «Руниверсалис» собрал аудиторию в 5 млн пользователей.

С началом СВО из России полностью ушел музыкальный сервис Spotify. Сервисы YouTube Music и Apple Music перестали принимать платежи из России. В 2021 г. эти сервисы, по числу пользователей в России, занимали, соответственно, второе, четвертое и пятое места. На первом месте был «Яндекс.Музыка», на третьем – Boom (сервис социальной сети «Вконтакте»).

После ухода иностранных игроков музыкальный сервис «Звук» (ранее принадлежал Сбербанку) увеличил свою аудиторию до 8 млн пользователей. Аудитория «Яндекс.Музыка» выросла в два раза до 19 млн. При этом аудитория YouTube Music сократилась на 65%, Apple Music – на 43%. У Spotify остается в России 500 тыс. пользователей.

Распределение рекламных бюджетов между социальными сетями

В рамках исследования АКАР были выявлены самые популярные для размещения рекламы площадки: «Вконтакте» – 66%, Telegram – 58%, YouTube – 47%, Instagram – 46%, OK – 44%, RuTube – 37%, «Яндекс.Музыка» – 34%, «Звук» – 32%, Yappy – 18%, TikTok – 8%.

По рекламным бюджетам лидерами являются «Вконтакте» – 28%, YouTube – 18%, Telegram – 16%, Instagram – 11%, OK – 9%.