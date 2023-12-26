Российские пираты озолотились. Из-за санкций их доходы выросли в разы, они теперь миллиардеры. Опрос

Доходы пиратских сервисов в России всего за пару лет подскочили почти вдвое и перевалили за 10 млрд руб. Их бешеная популярность и стремительно растущая выручка – следствие ухода из России десятков компаний, создающих ПО и разнообразный контент.

Одним – ограничения, другим – легкие деньги

Антироссийские санкции, ударившие по миллионам россиян, некоторым из них все же принесли выгоду, притом существенную. Как пишет РБК со ссылкой на аналитику InterMedia, в России буйным цветом расцвел пиратские сервисы – их доходы, устремившиеся в космос, к концу 2023 г. успешно преодолели порог в 10 млрд руб.

Согласно приведенной статистике, в 2023 г. суммарный доход таких ресурсов достиг 12 млрд руб. Для сравнения, в 2021 г. они заработали 7 млрд руб., то есть за два года их доход вырос в 1,7 раза или на 71,4%.

Разумеется, пиратские ресурсы не выкладывают на всеобщее обозрение свои финансовые результаты, как это делают, к примеру, крупные публичные компании. Свою аналитику специалисты компании InterMedia строили на основе данных по числу ссылок на пиратский контент, а также по трафику на этих порталах и средней стоимости рекламы их основных рекламодателей.

Не только больше, но и быстрее

12 млрд руб. на нелегальном контенте за год – это уже само по себе достижение, но нельзя не отметить, что темпы роста доходов пиратских сайтов в России поистине колоссальные.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Пиратство в России процветает, а владельцы ресурсов с нелицензионным контентом богатеют день ото дня

Например если взглянуть на результаты мирного 2020 г. когда россияне столкнулись только с массовыми увольнениями из-за коронавируса и принудительной самоизоляции, но не ощутили последствия 24 февраля 2022 г., то на тот период рост выручки пиратских сервисов находился на уровне 11% в сравнении с 2019 г. в 2021 г. распространяющие нелицензионный контент ресурсы фиксировали 20-процентный рост доходов на фоне 2020 г.

Кто виноват

Причина роста популярности сервисов проста и логична. Эксперты InterMedia, а также сторонние эксперты, опрошенные изданием, связывают происходящее на этом рынке в первую очередь с уходом из России иностранных правообладателей на фоне санкций Запада.

Покинув российский рынок, они забрали с собой и свой многочисленный контент – фильмы, мультфильмы, музыку, который нравился россиянам. При этом свои новинки эти компании в Россию не поставляют, но россиянам он тоже нужен.

В сложившейся ситуации единственный способ получить доступ к необходимым материалам – это пиратские сайты. Они не зависят от решений западных властей и компаний, и на них россияне с очень высокой долей вероятности найдут нужный им фильм или альбом любимого исполнителя.

К тому же в России еще в конце XX – начале XXI века сложился едва ли не культ пиратского контента. Это касалось в первую очередь программного обеспечения, но затрагивало и медиаконтент. Лишь в начале предыдущего десятилетия россияне стали чаще обращать внимание на лицензионные музыку, софт и фильмы, но в свете нынешних событий все вернулось на круги своя. Это отлично видно по нежеланию жителей страны переплачивать за лицензионную Windows при покупке ноутбука или стационарного ПК – им проще и дешевле бесплатно скачать пиратскую ОС и установить ее самостоятельно.

Не смотреть и не слушать, но читать и играть

У легальных ресурсов, напротив, с доходами все не так безоблачно. Например, рынок российских онлайн-кинотеатров в 2023 г. получил лишь 3-процентный рост выручки год к году – она составила 89,7 млрд руб.

Но даже эти 3% – это в современных реалиях уже отличный результат, особенно если сравнить его с показателями 2022 г. По итогам этого периода оборот рынка ужался с 99,6 млрд руб. в 2021 г. до 86,9 млрд руб., то есть на 13%. До начала событий, разворачивающихся к юго-западу от границ России, российский рынок онлайн-кинотеатров показывал примерно 33-процентный рост объемов ежегодно.

Легальные аудиостриминги в России находятся ничуть не в лучшей ситуации. 2020 г. принес им суммарную выручку в размере 9,5 млрд руб., а по итогам 2022 г. она рухнула до 7 млрд руб.

Однако 2023 г. обещает быть для таких сервисов более успешным – в отчете InterMedia говорится, что они вполне могут рассчитывать на 7,8 млрд руб. совокупной выручки. Впрочем, до докризисных значений этим показателям очень далеко – даже ковидный 2020 г. принес им ощутимо больше денег.

В то же время книжная отрасль, в 2022 г. продемонстрировавшая отрицательный рост доходов, к концу 2023 г. вышла в плюс – по прогнозам аналитиков, продажи аудиокниг, а также их электронных и классических бумажных аналогов принесут 100 млрд руб. против 99,8 млрд руб. годом ранее.

Рост также продемонстрировал и официальный сегмент видеоигр – продажи на уровне 156 млрд руб. в 2023 г. тогда как годом ранее было 149 млрд руб.

«Российские сервисы недополучают прибыль по трем причинам. Во-первых, люди привыкли к западным сервисам и не хотят терять накопленную медиатеку, поэтому продолжают оплачивать подписки через посредников. Даже у некоторых российских мобильных операторов есть возможность купить подписку на популярные стриминги, – сказал CNews Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass. – Во-вторых, количество контента в российских сервисах сильно сократилось – некоторые правообладатели отзывают на свой контент. Люди вынуждены уходить в другие сервисы, чтобы получать весь контент, который им нужен. В-третьих, все новинки, в основном, выходят на зарубежных сервисах. В российских не выходят вообще или выходят с большим опозданием. Поэтому пользователи возвращаются к ушедшим из России сервисам».



