В России введут в магазинах обязательный минимум отечественной электроники. Перечень в разработке. Опрос

Власти хотят обязать все действующие в России интернет-площадки и офлайновые магазины по продаже техники сделать отдельную витрину для российских товаров. То есть им придется продавать отечественную технику. Перечень устройств, обязательных к размещению на полках, в разработке.

Приказ «сверху»

Российские власти намерены заставить работающие в стране онлайн- и офлайн-магазины по продаже техники в обязательном порядке продавать продукцию отечественного производителя, пишет «Коммерсант». Сейчас ритейлеры вправе самостоятельно составлять свой ассортимент – чаще всего они ориентируются на показатели спроса и не выставляют на витрину неходовой товар.

Инициатива исходит от Минпромторга, эту информацию изданию подтвердили представители неназванного производителя техники, а также два источника на рынке. По их словам, несмотря на то, что никаких официальных указов, постановлений и требование ведомство пока не выдвинуло, крупные маркетплейсы уже начали заключать с российскими вендорами техники договоры на размещение их продукции на своих площадках.

Пока невозможно предугадать, какие именно условия предъявит к ритейлерам и торговым площадкам. Собеседники издания считают, что «будут даже какие-то требования по минимальной доле в ассортименте».

Какие кары будут ждать тех, кто не станет выполнять новое требование и решит не тратить небесконечное пространство торгового зала под витрину с российской техникой, к моменту выхода материала известно не было.

Почти год на подготовку

Инициатива Минпромторга на деле основана на идее группы депутатов от «Единой России», которые еще в первых числах 2023 г. разработали законопроект о так называемой «российской полке» в маркетплейсах и офлайн-рознице. Однако по прошествии с того момента почти восьми месяцев документ так и не был принят, хотя некоторые движения по нему есть.

В частности, первоначальная версия законопроекта предполагала непосредственное участие Минпромторга в распространении «российских полок» в отечественной рознице. Авторы документа возложили на министерство задачу по подготовке перечня выпускаемых в России товаров, которые будут размещены на этих полках, а также по уточнению необходимой их доли в ассортименте ритейлепров.

Через некоторое время в текст законопроекта были внесены изменения, напрямую влияющие на работу интернет-магазинов и торговых площадок, притом не факт, что влияющих положительно. Депутаты обязали маркетплейсы отдать первые 50 строк в их поисковой выдаче российским, в крайнем случае белорусским товарам. В частности, это касалось косметики и бытовой химии.

По данным РИА «Новости», в октябре 2023 г. законопроект был направлен на рассмотрение в Правительство России, и на момент публикации материала других изменений по нему не было. Если власти примут его, то в силу его положения вступят 1 марта 2024 г., то есть спустя почти год с момента первого упоминания об этом документе.

Подробностей нет

Направленный в Правительство текст законопроекта не содержит в себе никакой конкретики относительно групп товаров, которые обязательны к раскладке на «российских полках», сообщил «Коммерсанту» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Также он сообщил что определение «объема квот» – это задача для «экспертов отраслевого сообщества», к которым он отнес и непосредственно производителей и ритейлеров. По его словам, при определении этих квот «существенными факторами станут количество устойчивых отечественных брендов и их способность к масштабированию производства».

Когда поддержки в избытке

«Российские полки» могут оказаться избыточной мерой поддержки отечественного производителя со стороны государства. Как рассказал изданию представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, ритейлеры и без указки «сверху» на протяжении последних нескольких месяцев ведут переговоры с российскими производителями и заключают с ними контракты.

Это происходит на фоне ухода иностранных компаний из России – большая их часть свернула свои операции в стране весной – осенью 2022 г., однако по прошествии почти двух лет с 24 февраля 2022 г. почти ежедневно появляется информация об уходе одной или нескольких фирм с российского рынка.

О том, что российские вендоры действительно быстро занимают ниши, высвободившиеся после ухода иностранных компаний, свидетельствует пример сети. «М.Видео-Эльдорадо». Как сообщили CNews ее представители, сейчас отечественная техника наиболее широко представлена в сфере крупной бытовой и кухонной техники, но только в базовом и среднем ценовых сегментах. В первую очередь это стиральные машины, плиты, холодильники и морозильные камеры. Отдельно в компании упомянули и ноутбуки российских брендов, собранные за рубежом – согласно статистике за второе полугодие 2023 г. их доля находится на уровне 10%, а это втрое больше, чем в конце 2022 г.

Напомним также, что в конце декабря в российской рознице появились ноутбуки отечественного бренда OSiO. За ним стоит компания ICL, а собираются они не за границей, а в Иннополисе (Татарстан).

Мнение «за»

По словам Антона Гуськова, ввиду того, что ритейлеры сами пошли на контакт с российскими производителями, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «не видит необходимости подобного регулирования». Новая идея властей, однако, все же пришлась по нраву некоторым производителям.

В частности, в Fplus поддерживаю идею «создания единой системы мер поддержки российских брендов, отечественные производители готовы закрыть потребность в потребительской электронике во многих сегментах», пишет «Коммерсант». Fplus – это российский ИТ-холдинг, в сентябре 2023 г. переживший масштабный ребрендинг. В состав холдинга входят производитель программно-аппаратных решений для корпоративного и госсектора Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), логистический оператор «Fplus логистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-дистрибуция», розничная сеть магазинов устройств для умного дома «Всесмарт» и ряд других компаний.

При этом в Fplus открыто говорят, что конкурентоспособность российской техники ниже, чем у китайской. В компании отметили, что одного только вмешательства властей будет недостаточно – чтобы привлечь покупателей, потребуются и другие меры поддержки, в частности, программы кешбэка, софинансирование маркетинговых затрат и пр.

Мнение «против»

А вот отечественные маркетплейсы, в отличие от вендоров, похоже, не в восторге от новой идеи властей. Как сообщил «Коммерсанту» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (среди участников – Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и др.) Артем Соколов, законопроект в своей нынешней версии, отправленной на рассмотрение в Правительство – это «в первую очередь попытка вмешаться в поисковую выдачу, которую интернет-магазин генерирует по запросу покупателя».

По словам Соколова, подобное вмешательство – «существенный негативный фактор для маркетплейса». «Если клиент хочет купить iPhone, а ему первые 50 результатов поиска будут предлагать не то, что указано в запросе, а то, что будет соответствовать требованиям закона, клиент просто уйдет с площадки», – сказал он.

По мнению Соколова, властям следовало бы предоставить российским ритейлерам и маркетплейсам право «самим выбирать оптимальные способы продвижения, не разрушая маркетинговые и рекламные модели бизнеса». В качестве одного из таких способов он предложил фильтрацию товаров по их происхождению и создание специальных разделов на маркетплейсах.



