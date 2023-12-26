«Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке

Международный бренд «Яндекса» Yango представил бета-версию приложения Yango Spark для стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка). У этого рынка большой потенциал роста, но у Yango Spark могут возникнуть трудности из-за российского происхождения.



Запуск бета-версии

Yango представила бета-версию приложения Yango Spark для стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка), выяснил «Коммерсант». Подписка на Yango Spark будет аналогична «Яндекс Плюс» (доступ ко всем сервисам компании).

В сервисе есть разделы с фильмами и сериалами, музыкой и мини-играми. Российские медиасервисы «Яндекса» получат возможность продвигать через Yango Spark оригинальный контент.

По мнению собеседника издания на медиарынке, полноценный запуск приложения произойдет до конца 2023 г. В Yango подтвердили, что сервис находится в тестовом режиме.

Медиасервис «Яндекса» за рубежом

В качестве юридического лица Yango Spark указана Funtech Loyalty Card Services L.L.C, зарегистрированная по соседству с дубайским офисом Yango.

Международный бренд Yango (сокращение от Yandex Go) «Яндекс» запустил осенью 2018 г.

В Yango Spark встроен арабоязычный голосовой ИИ-ассистент «Ясмина» (Yasmina). Она использует технологии, созданные Центром разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы», как сообщили CNews представители «Яндекса» в октябре 2023 г., когда было объявлено о запуске «Ясмины».

Сейчас приложение Yango Spark работает в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Египте, Бахрейне, Омане и Кувейте, поддерживает английский и арабский языки, пишет Коммерсант со ссылкой на официальную страницу платформы. На сайте международного подразделения Yango перечислены 18 стран, в том числе ОАЭ, Израиль, Финляндия и Норвегия. Ежемесячная подписка стоит 69,99 египетских фунтов (208 руб.).

Трудности на зарубежных рынках

В тринадцати арабских странах в 2023 г. всего 15 млн подписчиков онлайн-видеосервисов, сказал изданию директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Можно сказать, что рынок только формируется, но для новых участников есть большая проблема — высокие культурные барьеры входа».

По данным консалтинговой компании Mordor Intelligence, объем рынка медиа и развлечений на Ближнем Востоке сейчас составляет $39 млрд в год. К 2028 г. показатель достигнет $61,2 млрд при среднегодовом темпе роста в 9,41%. Оценивать долю, которую может занять медиасервис «Яндекса», преждевременно, считает Колесов. Большую часть медиарынка уже поделили Spotify, Netflix (доступен в ОАЭ с VPN) и другие участники, подчеркнул собеседник, близкий к одной из стриминговых платформ. У этих сервисов поясняет он, есть уже договоренности с зарубежными правообладателями, в то время как у Yango могут «возникнуть проблемы из-за русского происхождения».

Такие проблемы «Яндексу» уже приходилось испытывать. Например, В Лондоне и Париже в августе 2022 г. компания остановила работу сервисов экспресс-доставки которые проработали там меньше года.

А в январе 2023 г. «Рамблер» писал, что общественные организации Финляндии обеспокоены потенциальной угрозой безопасности, которая исходит от работающих в государстве компаний из России, особенно ИT-гиганта «Яндекс». В парламенте Финляндской Республики вопрос о запрете такси Yango выносили на обсуждение пять раз. Государства Балтии запретили «Яндексу» оказывать услуги по перевозке пассажиров, так как данные о пользователях хранятся в нашей стране и могут быть переданы российской ФСБ.