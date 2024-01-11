Google уволил сотни сотрудников в самом начале нового года

Google уволил около тысячи сотрудников с начала нового года. Twitch тоже планирует сократить примерно 35% своего персонала. Кадровый кризис американских ИТ-компаний продолжается после сокращения более 262 тыс. рабочих мест в 2023 г.



Сотни уволенных специалистов

Google, принадлежащая Alphabet Inc., начала новый год с сокращения персонала. Компания увольняет сотни инженеров, а также других сотрудников, работающих в группах цифровых помощников и аппаратного обеспечения, сообщает Bloomberg.

В число уволенных попали те, кто работал над голосовым помощником Google Assistant, а также команда разработчиков оборудования дополненной реальности. Сотрудники центрального инженерного подразделения компании также пострадали от сокращений.

Представители компании подтвердили новостному сайту The Verge, что в командах Google Hardware, Google Assistant, в основной инженерной команде и в отделениях, ответственных за продукты Pixel, Nest и Fitbit упразднено по «несколько сотен» должностей. Это означает, что Google подтвердил увольнение около тысячи сотрудников.

Сокращение издержек

Это уже не первая волна увольнений в Google за последнее время. По данным Bloomberg, сокращения происходят в связи с тем, что основной бизнес компании — поисковый — начал испытывать на себе давление со стороны конкурирующих предложений искусственного интеллекта от Microsoft Corp. и OpenAI, создателя ChatGPT.

Руководство Google пообещало инвесторам тщательно изучить свою деятельность, чтобы определить места, где можно сократить расходы, и высвободить ресурсы для инвестиций в самые приоритетные направления. «На протяжении второй половины 2023 г. ряд наших команд внесли изменения, чтобы стать более эффективными и лучше работать, а также привести свои ресурсы в соответствие со своими главными приоритетами в области продуктов, — приводит издание заявление представителя Google. — Некоторые команды продолжают проводить такого рода организационные изменения, которые включают в себя сокращение некоторых ролей по всему миру».

Профсоюз протестует

Профсоюз работников Alphabe раскритиковал увольнение сотрудников компанией, зарабатывают миллиарды долларов: «Наши члены и товарищи по команде каждый день усердно работают над созданием отличных продуктов для наших пользователей, и компания не может продолжать увольнять наших коллег, зарабатывая миллиарды каждый квартал».

«Мы не прекратим борьбу, пока наши рабочие места не будут в безопасности!», — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X (ранее была известна как Twitter).

Работники поискового гиганта находятся в напряжении с января 2023 г., когда материнская компания Alphabet заявила, что сократит около 12 тыс. рабочих мест, что составляет более 6% всего персонала. Это вызвало шок в Кремниевой долине.

Кадровая катастрофа американских ИТ-компаний

По данным сайта Layoffs.fyi, которые приводит издание, с 1 января 2024 г. 18 технологических компаний уволили 2,9 тыс. сотрудников. Это при том, что в 2023 г. 1,2 тыс. технологических компаний сократили в общей сложности более 262, 6 тыс. рабочих мест.

Amazon.com Inc., например, в конце 2022 — начале 2023 гг. провела массовые увольнения, в результате которых в общей сложности было затронуто более 27 тыс. человек. Осенью 2023 г. Amazon уволила еще сотни людей в подразделении, ответственном за голосового помощника Alexa, а также в музыкальном подразделении. Новая волна — в январе 2024 г.: увольнения в Prime Video и студиях. А 9 января 2024 г. Bloomberg опять сообщил, что сервис прямых трансляций Twitch, принадлежащий Amazon, готовится объявить о сокращении примерно 35% своего персонала, или около 500 человек.

Массовые увольнения в ИТ-сфере США, начавшиеся во второй половине 2022 г. привели к тому, что в настоящее время без работы находятся несколько десятков тысяч ИТ-специалистов, как писал CNews в январе 2024 г. Главной причиной такой ситуации эксперты считают массовую цифровизация и автоматизацию. Искусственный интеллект способствует увольнению ИТ-кадров, в особенности программистов, не только в США, но и по всему миру.