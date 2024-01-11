Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2

Последний гвоздь в крышку гроба OS/2

Крупнейшей в интернете архив программного обеспечения для классической операционной системы OS/2 спустя несколько десятков лет с момента запуска прекратит свое существование в 2024 г., пишет The Register.

Коллекция софта под названием “Hobbes OS/2 Archive”, хранение которой на собственных серверах пока еще обеспечивает департамент информационных и коммуникационных технологий Государственного университета Нью-Мексико, США (NMSU), перестанет быть доступной 15 апреля 2024 г., как и сайт, предназначенный для навигации по ней, говорится на веб-странице учреждения.

Поскольку в сообщении не уточняются причины, по которым NMSU принял решение отказаться от дальнейшего хранения подборки, представляющей определенную ценность для любителей OS/2, The Register обратился в учреждение за комментарием, однако на момент публикации данного материала, ответа получено не было. Предположительно, закрытие архива связано с недостатком финансирования проекта.

Фото: freepik.com Крупнейшее хранилище ПО для OS/2 вот-вот прекратит свое существование

The Register отмечает существенно ухудшившуюся доступность ресурса, которая была зафиксирована после соответствующего анонса MNSU. Издание связывает это с наплывом пользователей, стремящихся загрузить необходимые им файла до закрытия сайта.

Ситуация небезнадежна

Впрочем, у архива есть вполне реальные шансы на перерождение в том или ином формате. Так, Джейсон Скотт (Jason Scott) из «Архива интернета», на принадлежащей организации площадке на базе социальной платформы Mastodon посоветовал не переживать по поводу коллекции “Hobbes”. Он намекнул, что ситуация находится под контролем, не вдаваясь в подробности.

«Архив интернета» (Internet Archive) – некоммерческая инициатива, главной задачей которой является предоставление всеобщего доступа к накопленной в Сети информации. Именно под эгидой «Архива интернета» развивается сервис «Машина времени» (Wayback Machine).

Отметившая свое 25-летие в 2021 г. организация находится под постоянным давлением со стороны правообладателей, крайне недовольных ее отдельными проектами.

Что с зеркалами ресурса

Примечательно, что, согласно информации, опубликованной на сайте архива, у ресурса существует по меньшей мере четыре официальных зеркала на территории США, Польши, Швеции и России. Какова дальнейшая судьба этих ресурсов, в сообщении на сайте NMSU не уточняется.

Польское и шведские зеркала на момент публикации данного материала функционировали нормально, российское – работоспособно весьма условно, во всяком случае в современных браузерах. Ссылка на американское зеркало ведет на припаркованный домен.

Отечественная копия подборки софта для OS/2, по всей видимости, хранится на серверах, связанных с Государственным астрономическим институтом имени П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ) – научно-исследовательским учреждением, входящем в структуру МГУ.

Как сегодня запускать программы для OS/2 на реальном «железе»

Помимо оригинальной OS/2, работа над которой была прекращена еще в самом начале XXI века, запуск программ для этой ОС доступен пользователям разработки американской компании Arca Noae. С одобрения IBM она занимается развитием собственного проекта ArcaOS, построенного на кодовой базе оригинальной OS/2.

ArcaOS, помимо прочего, умеет запускать DOS- и 16-битные приложения для Windows, а также Java-программы. ArcaOS также располагает аналогом WINE – Odin, которая позволяет запускать приложения для 32-битных Windows.

Важно отметить, что ArcaOS – коммерческий программный продукт, за лицензию на использование которого физическому лицу понадобится заплатить разработчикам $139 (около 12,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 января 2024 г.).

Жизненный путь OS/2

OS/2 – операционная система с закрытым исходным кодом, которую корпорация IBM разрабатывала в период с 1985 по 2001 гг.

В основу OS/2, которая в первые годы разрабатывалась IBM совместно с Microsoft, лег код систем семейства UNIX, BSD и собственных операционных систем, разработанных «голубым гигантом». В то время OS/2 предлагала ряд передовых возможностей: надежную файловую систему HPFS, многозадачность, быстродействие, высокую стабильность и сравнительно невысокую требовательность к ресурсам. Система предназначалась для персональных компьютеров IBM, серверов, производственного оборудования, кассовых терминалов, банкоматов и других промышленных систем.

В начале 90-х годов XX века Microsoft отказалась от участия в проекте, а на основе полученных наработок создала Windows NT, потомками которой являются ныне актуальные Windows 10 и 11.

В 2001 г. IBM прекратила работу над проектом, однако открыть код ОС, несмотря на просьбы сообщества пользователей, отказалась. Некоторые системы, в частности банковские, в США и Европе продолжали функционировать под управлением OS/2. Следовательно поддержка ОС была все еще востребованной. Поэтому американская Serenity Systems International занялась разработкой eComStation – ОС на базе OS/2 4.5 Warp с добавлением компонентов с открытым исходным кодом – по лицензии IBM. Последний релиз eComStation состоялся в 2011 г.

В 2017 г. Arca Noae выпустила новую сборку OS/2 под кодовым именем Blue Lion, которая поддерживала запуск на реальном железе, а не только в виртуальной машине. Затем ОС сменила название на ArcaOS 5.0.

В сентябре 2023 г. CNews сообщил о выходе ArcaOS 5.1 после трех лет разработки. Основным новшеством релиза стала возможность загрузки ОС на современных компьютерах, оборудованных материнской платой с микросхемой UEFI на борту.