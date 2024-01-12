Доставщик «Самокат» начнет выпускать бытовую технику под собственным брендом

Сервис экспресс-доставки «Самокат» планирует выпускать малую бытовую технику под собственным брендом и уже ищет продакт-менеджера, имеющего опыт работы с китайскими производителями.



Нужен новый сотрудник

Сервис экспресс-доставки «Самокат» может начать выпуск бытовой техники. Компания ищет продакт-менеджера для создания и управления собственной торговой марки бытовой техники и электроники. Такое объявление на платформе Headhunter обнаружил информационный портал о потребительском рынке Shopper's.

В списке обязанностей нового сотрудника «Самоката» указаны — разработка стратегии развития собственной торговой марки; анализ рынка; выстраивание стратегии ценообразования; поиск поставщиков. А в перечне требований к кандидатам числятся — знание рынка малой бытовой техники (с пометкой «обязательно»); опыт запуска продуктов с китайскими заводами; знание английского языка выше среднего.

Сейчас под брендом «Самокат» выпускаются продукты питания, товары для детей, уходовая косметика и бытовая химия, как указано на сайте сервиса.

Утюги от «Самоката»

Под собственной торговой маркой (СТМ) у «Самоката» будут «крайне простые в производстве» вещи, например, чайники, тостеры, фены аксессуары к смартфонам, зарядные устройства и т. п. Такое мнение высказал изданию Shopper's ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он считает, что хотя рынок бытовой техники и электроники насыщен, развивать СТМ в этих категориях все равно выгодно. Управлять их продажами относительно несложно, а маржинальность при производстве в Китае достаточно высокая, так что можно зарабатывать и с небольшими объемами.

Практически все российские бренды бытовой техники производятся в Китае и за редким исключением в других странах, добавил эксперт.

Тяжба за товарный знак

Сервис «Самокат» для экспресс-доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом был основан в 2018 г. бывшим топ-менеджером «Магнита» Вячеславом Бочаровым и бывшим вице-президентом по инновациям в Yota Родионом Шишковым. В 2020 г. О2О, совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха, анонсировало выкуп 75,6% доли финансовых инвесторов «Самоката».

Начинал работу сервис в Санкт-Петербурге под брендом «Магазинчик», говорится на сайте компании. Переименован он был в 2019 г. и с лета того же года стал доставлять продукты по Москве. А в 2021 г. он оказался под угрозой вылета из AppStore из-за спора по товарному знаку. Об этом писал CNews.

Samocat Sharing System (ООО «Самокат Шеринг Систем»), которая занимается арендой самокатов, обратилась в Apple за защитой прав на товарный знак и попросила удалить сервис по доставке из AppStore.

Получив от Apple уведомление о возможном удалении из популярного магазина приложений, компания Smart Space, разработчик российского сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат», подала 21 октября 2021 г. иск в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. Smart Space заявляла тогда, что считает вмешательство Apple в спор российских компаний о товарных знаках «несправедливым и недобросовестным».

В итоге было заключено внесудебное соглашение, по которому американская компания обязуется несмотря на заявленные требования третьего лица сохранить в AppStore приложение «Самокат».