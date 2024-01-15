У Wildberries сгорел огромный склад. Ущерб может превысить 10 миллиардов

У Wildberries сгорел крупный склад в Санкт-Петербурге, с которого отгружалось около 10% товаров маркетплейса. Ущерб может превысить 10 млрд руб.

Пожар на складе Wildberries

В субботу 13 января 2024 г. утром начался пожар на складе Wildberries в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга). Пожар начался на площади 1 тыс. кв. м. и распространился на площадь 50 тыс. кв. м. Возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Пожару был присвоен максимальный пятый ранг сложности.

Тушение пожара продолжалось до утра воскресенья, 14 января. К нему было привлечено 286 человек и 57 единиц техники. Сотрудники склада были эвакуированы – в момент пожара там находилось 1,2 тыс. человек.

Telegram-канал Shot сообщил об одном пострадавшем. Wildberries заявила, что пытается установить местонахождение лиц, находивших в момент возгорания на складе. К вечеру воскресенья не было известно о местонахождении 16 человек.

Было ли у Wildberries разрешение на ввод объекта в эксплуатацию?

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту возгорания.

Пресс-служба Госстройнадзора по Санкт-Петербургу заявила агентству «Интерфакс», что Wildberries не получала разрешения на ввод сгоревшего склада в эксплуатацию. Было получено лишь разрешение на строительство объекта общей площадью 105,8 тыс. кв. м. и заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Однако в самом Wildberries это отрицают. Представители компании заявили, что получили заключение о соответствии (ЗОС) градостроительным регламентам и требованиям безопасности на данный объект. Для этого создавалась комиссия, в которую входили специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.

Возможный ущерб от пожара

На складе в Шушарах хранилось 8,7% товаров от общего оборота Wildberries, заявил агентству «РИА Новости» сооснователь группы компаний в области электронной коммерции Togo Антон Бестугин. По данным Российского союза страховщиков, ущерб от пожара составляет не менее 10 млрд руб.

Wildberries обещает 15 января начать выплачивать компенсации продавцам, чей товар сгорел на складе в Шушарах. Заказы на такие товары будут отменены с возвратом средств покупателям, они также будут скрыты с витрины маркетплейса. Новый логистический терминал в Санкт-Петербурге компания обещает открыть через две недели.

Гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров в разговоре с газетой «Коммерсант» оценил сумму ущерба в 17 млрд руб.: стоимость сгоревшего товара может составлять 12 млрд руб., еще 3-5 млрд руб. - это затраты на строительство объекта и стоимость оборудования. Источник газеты на рынке электронной коммерции полагает, что на выплату компенсации продавцам и возраст средств покупателям может уйти полтора-два месяца, так как потребуется подсчет полной суммы ущерба со стороны страховых компаний.

Пожар на складе Ozon

Летом 2022 г. у другого маркетплейса Ozon произошел пожар на складе в Подмосковье в районе города Истра. Возгорание произошло на площади 55 тыс. кв. м., при пожаре пострадало 11 человек. Ozon выплатил компенсации продавцам, чей товар хранился на складе. Ущерб от пожара в компании оценили в 10,8 млрд руб.