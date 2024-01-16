МТС получил контроль над крупным сервисом проката электросамокатов

МТС увеличила до контрольной свою долю в сервисе проката электросамокатов Urent. В ходе сделки компания была оценена в 7-8 млрд руб. Она является вторым по величине операторов электросамокатов в России с парком в 100 тыс. штук.

МТС взял под контроль Urent

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил об увеличении до контрольной своей доли в сервис проката самокатов Urent («Юрент», юридическое лицо – ООО «ЮрентБайк.ру»). Выкупив доли у основателей проекта, МТС увеличила свою долю с 11,77% до 89,58%.

Сумма сделки не разглашается. Известно лишь, что итоговая сумма выплат продавцам будет определяться по результатам Urent в 2024-2025 гг. Гендиректор компании Иван Туринге продолжит занимать свой пост.

Руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев заявил агентству «Интерфакс», что стоимость Urent в ходе сделки оценена в 7-8 млрд руб. Исходя из этих оценок, за приобретенную долю размером 78% МТС мог заплатить 5,45-6,23 млрд руб.

Кому принадлежал Urent

Urent был основан в 2018 г. Основной долей в компании владела Ольга Стефанюк (80%). В 2021 г. фонд Sistema SmartTech, принадлежавший основному акционеру МТС АФК «Система», вложил в проект 200 млн руб. В 2022 г. МТС вместе с фондами VPE и Veb Ventures (подразделение «ВЭБ.РФ») вложили в проект 2,1 млрд руб., из котоых на МТС пришлось 740 млн руб.

Фото: VK «Юрент» МТС увеличила до контрольной свою долю в сервисе проката электросамокатов Urent

По состоянию на весну 2022 г., Стефанюк владела в Urent в 29,5%, МТС – 11,78%, УК «СТ Капитал» (структура, представлявшая интересы АФК «Система») – 8,37%, «Вэб Венчурс» - 11%. 8,78% владел Андрей Азаров. Еще 18,76% было у «Урбан Мобилити», в котором Азарову принадлежит 20,74%, 10,76% - ООО «Электрофлот». Эта структура принадлежит Сергею Сандрыгайло.

Показатели и планы Urent

По итогам 2023 г. показатель GMV (валовая стоимость проданных товаров) Urent составил 7 млрд руб., увеличившись за год в 1,5 раза. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации увеличился в 2-2,5 раза. В МТС ожидают выход сервиса на прибыль через год.

Сейчас у Urent есть парк из 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания является вторым по величине оператором средств индивидуальной мобильности по выручке и численности парка. МТС планирует в 2024 г. увеличить парк электросамокатов до 150 тыс.

МТС оценивает рынок микромобильности в 20 млрд руб., долю Urent на нем в 30-40%. В МТС хотят нарастить долю Urent до 40-50% к 2027 г. К тому времени объем рынка увеличится до 60-80 млрд руб.

«Такой размер рынка будет означать, что микромобильность стала не только средством прогулочных развлечений, так называемый city sightseeing, но стандартным видом транспорта – когда вы на самокате едете от работы до дома или от дома до метро, - говорит Лаптев. - Сейчас самокаты входят в жизнь клиента уже как утилитарный городской транспорт, и отсюда мы можем реализовать логику, заложенную в стратегии МТС – предлагать клиенту дополнительные сервисы, «апргейдить», его жизненные пути». Также мы рассматриваем варианты бандлирования, когда поездки будут включены в пакетные предложения МТС и другие интеграции».

Российский рынок кикшеринга

По данным аналитического агентства «Б1», лидером российского рынка кикшеринга является сервис Whoosh. В конце 2022 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже и привлекла 2,1 млрд руб. Также в тройку лидеров входит сервис «Яндекс.Go».

По оценкам портала «Трушеринг», на конец 2022 г. российский парк электросамкатов составлял 192 тыс.. штук. 94% рынка занимают Whoosh, Urent и «Яндекс.Go». К 2025 г. парк должен увеличится до 439 тыс. штук.