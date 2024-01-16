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Wildberries разрешила продавцам отказаться от компенсации за товар, уничтоженный пожаром. Несколько сотен согласились

Продавцы Wildberries, чей товар хранился на складе в Шушарах и был уничтожен пожаром, могут отказаться от компенсации – маркетплейс предоставил им такую возможность. В компании утверждают, что несколько сотен из них решили на добровольных началах отказаться от компенсации и принять весь финансовый удар на себя. Точное количество пострадавших продавцов уточняется.

Благодарность добровольцам

Торговая площадка Wildberries разослала продавцам электронные письма, в котором уведомила их о возможности добровольно отказаться от компенсации за сгоревший в середине января 2024 г. на складе в Шушарах товар. В своем письме представители маркетплейса отметили, что продавцы сами вышли на связь и выразили готовность отказаться от денег.

Информация об этом письме распространилась в интернете – в частности, его скриншот опубликовал профильный Telegram-канал Marketplace_biz. В ответ на запрос CNews представители Wildberries подтвердили подлинность письма.

Склад в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) является очень крупным узлом в логистической цепочке Wildberries. С него отгружалось около 10% товаров маркетплейса. Как сообщал CNews, пожар начался утром 13 января 2024 г. и был локализован на площади 70 тыс. кв. метров. Потушить его удалось лишь к утру 14 января 2024 г.

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Письмо, которое получили продавцы Wildberries. Его подлинность подтверждена

Предварительный ущерб от пожара составил около 10 млрд руб. Причина возгорания к моменту публикации материала установлена не была, отрабатывались различные версии, включая поджог. Когда начался пожар, на территории склада находилось около 1200 человек, некоторые из них, по сообщениям из открытых источников, позже обратились за медпомощью из-за ожогов различной степени тяжести. К вечеру 15 января 2024 г. по Москве все работники склада были найдены. «Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января (2024 г. – прим. CNews). Никто из занятых на складе пропавшим не числится», – говорится в официальном заявлении Wildberries.

Небольшие несоответствия

В письме Wildberries, направленном продавцам маркетплейса, сказано: «Если вдруг вы также приняли решение об отказе от подобной компенсации или ее части, просим написать к нам в поддержку (Категория «Недельные оплаты» - тема «Отказ от компенсации Шушары») и указать в обращении артикулы и количество товара, о котором идет речь». Однако 16 января 2024 г. в редакцию CNews поступил комментарий представителей WB, и в нем говорится: «Накануне половина продавцов, чьи товары пострадали на складе в Шушарах, получили компенсации. Еще до старта выплат некоторые продавцы выражали желание добровольно отказаться от компенсации, чтобы поддержать Wildberries. Эти обращения мы предложили выделить в отдельную категорию для их фиксации. Мы благодарны партнерам за желание помочь, и тем не менее выплатим компенсации всем продавцам, чьи товары были утрачены на складе в Шушарах».

Другими словами, пока непонятно, для чего маркетплейс дал продавцам возможность отказаться от компенсаций, если он планирует выплатить их всем пострадавшим без исключения. На вопрос CNews об этом несоответствии представители Wildberries ответили, что после «массовых обращений» продавцов с решением об отказе от компенсации маркетплейс «по внутреннему регламенту поддержки продавцов» объединил их в одну категорию. «В связи с чем мы написали слова благодарности и попросили выбирать такую категорию (это видно в скриншоте – прим. CNews)».

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Фото: © stLegat / Фотобанк Фотодженика
Wildberries намерена выплатить компенсацию всем пострадавшим продавцам и половине покупателей, несмотря на колоссальные убытки

На вопрос редакции о действительности существования письма в Wildberries ответили: «Существует, все верно. Но мы не собирались брать эти деньги. Мы просто поблагодарили за поддержку и попросили помечать такие обращения данной категорией. Но не просили отказываться от выплат».

Сотни добровольцев

По утверждению Wildberries, в общей сложности к вечеру 16 января 2024 г. по Москве количество продавцов, решивших добровольно отказаться от компенсации за утраченный в огне товар, перевалило за несколько сотен. Более точное количество не установлено, как и суммарное число продавцов, ставших невольными жертвами инцидента. Как сообщили CNews в маркетплейсе, их количество в настоящее время находится на уточнении.

Что касается покупателей, чьи заказы должны были быть отправлены со склада в Шушарах, то им тоже полагается компенсация, но не всем. «Покупателям вернули деньги , в случае, если аналогичного товара не нашли. Если нашли – отправили», – сообщили CNews представители Wildberries.

Согласно официальной статистике площадки, 47% покупателей получат свои заказы после замены товаров. 11% от этих заказов уже были выданы или доставлены в пункты выдачи. Возврат средств будет осуществлен оставшимся 53% покупателей.


Геннадий Ефремов

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