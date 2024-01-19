Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок eHealth
- Итоги развития ЕГИСЗ.
- Как меняется финансирование отрасли.
- Ключевые федеральные инициативы.
- Какие проблемы решают регионы.
- Влияние санкций на цифровое развитие медицины.
- Импортозамещение в цифровом здравоохранении.
- Государственная, ведомственная и частная медицина.
- Телемедицина для врачей и граждан.
- Цифровые медицинские сервисы.
Цифровые решения для здравоохранения
- Как искусственный интеллект помогает в диагностике заболеваний?
- Роботы и речевая аналитика в контактных центрах.
- Большие данные в здравоохранении.
- Информационная безопасность и персональные данные.
- Что можно хранить в облаках?
- Как выбрать надежного аутсорсера?
- Дистанционный мониторинг здоровья.
Крупные проекты
- Цифровая медицина регионов.
- Можно ли полностью отказаться от бумаги?
- Как организовать взаимодействие медучреждений и страховых компаний?
- Как вовлечь пациентов в процесс оказания медицинской помощи?
- Как выбрать процесс для внедрения искусственного интеллекта?
- Онлайн-коммуникации в здравоохранении.
- Цифровизация оказания медпомощи на дому.
С докладами выступят:
Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, СОГАЗ;
Петр Федосеев, ИТ-директор, «Альмед»;
Юрий Архангельский, директор дирекции по ИТ, «Медскан»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Оксана Волкова, директор департамента инноваций и цифрового развития, ГК «Эксперт»;
Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»;
Александра Будова, руководитель по управлению подразделениями Дирекции медицина, Центр диагностики и телемедицины ДЗМ (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ");
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Юрий Шупенин, ИТ-директор, Морозовская детская городская клиническая больница (МДГКБ) г. Москвы;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Мария Леонова, руководитель ИТ-проектов, Национальный медикохирургический центр имени Н. И. Пирогова;
Алла Сапожникова, руководитель отдела информационных технологий и телемедицины, ФГБНУ Научный центр неврологии;
Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС.