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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2024» 9 апреля 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2024» 9 апреля 2024 г.

Россия входит в топ-10 стран мира по уровню цифровизации государственных услуг. Сейчас гражданам доступно около 1000 цифровых услуг. Из них 200 — массовые и социально значимые, остальные — региональные услуги. Более 20 услуг оказываются в проактивном режиме. Страна постепенно переходит на электронное голосование. Продолжается процесс импортозамещения.

Крупнейший государственный проект — создание «ГосТех», платформы, где будут размещены государственные информационные системы, созданные по единым правилам. Это позволит решить проблему их переиспользования и таким образом сэкономить значительные средства. Для отечественных разработчиков на платформе создается производственный конвейер и открывается маркетплейс, где будут представлены готовые продукты.

Основные темы конференции

  • Приоритеты цифровизации в госсекторе.
  • Как развивался процесс цифровизации в госсекторе в 2023 г..
  • Как изменились государственные затраты на цифровизацию.
  • Как решается задача импортозамещения.
  • Господдержка ИТ-отрасли.
  • Какие ГИС заработали на «ГосТех» .
  • Обеспечение безопасности госинформсистем.

Отечественные решения для госсектора

Практический опыт

  • Цифровые муниципалитеты.
  • Региональные цифровые проекты.
  • Цифровизация федерального уровня.
  • Как повысить эффективность госуправления.

Приглашаются для выступления с докладом:

Шадаев Максут, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Баканов Дмитрий, заместитель министра транспорта России;
Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Александр, Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Дмитрий Разумовский, заместитель Губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Сергей Чирков, председатель Социального фонда России;
Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;
Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;
Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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