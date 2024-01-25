Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос

Смартфон Minimal Phone призван помочь научиться не тратить часы своего времени на ленты соцсетей и видеоролики. По сути, это электронная книжка с QWERTY-клавиатурой и 4G-модемом, экран которой не умеет быстро обновляться, за счет чего быстрый скроллинг и тем более просмотр видео становятся максимально некомфортными. Внешне он напоминает знаменитые и в прошлом очень востребованные смартфоны Nokia E-серии и устройства Blackberry

Смартфон для цифрового детокса

Состоялся анонс крайне необычного смартфона Minimal Phone, представляющего собой смесь из электронной книги и культовых мобильников Nokia Е-серии и чем-то напоминает классические телефоны Blackberry. Он наделен монохромным экраном на электронных чернилах и QWERTY-клавиатурой, а его основная концепция в том, чтобы отучить своего владельца проводить часы своего личного и рабочего времени в соцсетях и на видеосервисах. Сделано это в первую очередь за счет экрана – панели на электронных чернилах имеют очень низкую частоту обновления, к тому же они, в большинстве своем, монохромные.

Как пишет Liliputing, с программной точки зрения Minimal Phone – это полноценный смартфон, так как работает он на Android. Но, как и в случае с доступными на российском рынке электронными книгами на базе этой ОС, прошивка получила сильно переработанный интерфейс и потеряла часть функций.

Фото: Minimal Phone Minimal Phone - максимум текстового общения и минимум медиа-контента

Minimal Phone – это небольшой проект, авторы которого сейчас собирают деньги на его производство. В случае успешного краудфандинга они намерены выпустить не менее 3000 таких смартфонов, каждый из которых будет стоить в районе $400 (35,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 января 2024 г.).

Никакого YouTube

Экран Minimal Phone ориентирован на отображение в первую очередь текстовой информации. Панели Е-Ink малопригодны для показа изображений за счет меньшей плотности пикселей в сравнении с ЖК- и OLED-экранами и небольшой контрастности на их фоне. Низкая частота обновления не позволит постоянно скроллить ленту соцсетей, поскольку она переполнена графической информацией, а просмотр видео на таком экране будет доставлять едва ли не физическую боль из-за постоянно выпадающих кадров.

Это основная задумка авторов Minimal Phone – смартфон на аппаратном уровне не позволяет с удобством пользоваться сервисами, пожирающими время. При этом просмотр статичных интернет-страниц, например, сайтов с новостями, и общение в мессенджере экран Minimal Phone вполне может позволить.

Можно забыть о подзарядке

Позаимствовав у электронных книг электрофоретический экран, смартфон получил вместе с ним и способность очень медленно расходовать заряд аккумулятора. Если обычные мобильники разряжаются за сутки или двое, то Minimal Phone способен продержаться до четырех дней на одном заряде, уверяют разработчики.

Не исключено, что эти данные сильно преуменьшены – электронные книги, к примеру, способны работать на одном заряде неделями, а емкость их АКБ зачастую меньше, нежели в Minimal Phone. Этот смартфон работает от батареи на 4000 мАч и заряжается от 0 до 100% всего за час, а до 80% – за полчаса. Кроме того, экран Е-Ink не нуждается в подсветке при наличии внешнего и особенного естественного освещения, что тоже экономит заряд аккумулятора.

Без привычных функций не оставят

Создатели Minimal Phone не раскрывают его детальные спецификации. На момент выхода материала было известно лишь, что в смартфон встроят модули Bluetooth и Wi-Fi, модем сотовой связи (скорее всего, 4G, но разработчики смотрят в сторону 5G), подсветку экрана, а также фотокамеру.

Прошивка Minimal Phone сможет запустить большинство современных Android-приложений. Главное – чтобы их интерфейс был пригоден для использования на экранах E-Ink. Дисплей в Minimal Phone сенсорный и емкостной – как в современных смартфонах.

Еще одна особенность смартфона – это его очень компактные размеры по сравнению с современными мобильниками – всего 120х72х10 мм. На его фоне iPhone 15 Pro кажется настоящим гигантом с его 147х71х9 мм, чего уж говорить про iPhone 15 Pro Max, габариты которого – 160х76х9 мм.



