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Культовые смартфоны возвращаются. Выпущен мобильник с QWERTY-клавиатурой, работающий несколько дней на одной зарядке. Опрос

Смартфон Minimal Phone призван помочь научиться не тратить часы своего времени на ленты соцсетей и видеоролики. По сути, это электронная книжка с QWERTY-клавиатурой и 4G-модемом, экран которой не умеет быстро обновляться, за счет чего быстрый скроллинг и тем более просмотр видео становятся максимально некомфортными. Внешне он напоминает знаменитые и в прошлом очень востребованные смартфоны Nokia E-серии и устройства Blackberry

Смартфон для цифрового детокса

Состоялся анонс крайне необычного смартфона Minimal Phone, представляющего собой смесь из электронной книги и культовых мобильников Nokia Е-серии и чем-то напоминает классические телефоны Blackberry. Он наделен монохромным экраном на электронных чернилах и QWERTY-клавиатурой, а его основная концепция в том, чтобы отучить своего владельца проводить часы своего личного и рабочего времени в соцсетях и на видеосервисах. Сделано это в первую очередь за счет экрана – панели на электронных чернилах имеют очень низкую частоту обновления, к тому же они, в большинстве своем, монохромные.

Как пишет Liliputing, с программной точки зрения Minimal Phone – это полноценный смартфон, так как работает он на Android. Но, как и в случае с доступными на российском рынке электронными книгами на базе этой ОС, прошивка получила сильно переработанный интерфейс и потеряла часть функций.

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Фото: Minimal Phone
Minimal Phone - максимум текстового общения и минимум медиа-контента

Minimal Phone – это небольшой проект, авторы которого сейчас собирают деньги на его производство. В случае успешного краудфандинга они намерены выпустить не менее 3000 таких смартфонов, каждый из которых будет стоить в районе $400 (35,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 января 2024 г.).

Никакого YouTube

Экран Minimal Phone ориентирован на отображение в первую очередь текстовой информации. Панели Е-Ink малопригодны для показа изображений за счет меньшей плотности пикселей в сравнении с ЖК- и OLED-экранами и небольшой контрастности на их фоне. Низкая частота обновления не позволит постоянно скроллить ленту соцсетей, поскольку она переполнена графической информацией, а просмотр видео на таком экране будет доставлять едва ли не физическую боль из-за постоянно выпадающих кадров.

Это основная задумка авторов Minimal Phone – смартфон на аппаратном уровне не позволяет с удобством пользоваться сервисами, пожирающими время. При этом просмотр статичных интернет-страниц, например, сайтов с новостями, и общение в мессенджере экран Minimal Phone вполне может позволить.

Можно забыть о подзарядке

Позаимствовав у электронных книг электрофоретический экран, смартфон получил вместе с ним и способность очень медленно расходовать заряд аккумулятора. Если обычные мобильники разряжаются за сутки или двое, то Minimal Phone способен продержаться до четырех дней на одном заряде, уверяют разработчики.

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Фото: Johnny OP / Unsplash
Нетрудно догадаться, где черпали вдохновение авторы Minimal Phone

Не исключено, что эти данные сильно преуменьшены – электронные книги, к примеру, способны работать на одном заряде неделями, а емкость их АКБ зачастую меньше, нежели в Minimal Phone. Этот смартфон работает от батареи на 4000 мАч и заряжается от 0 до 100% всего за час, а до 80% – за полчаса. Кроме того, экран Е-Ink не нуждается в подсветке при наличии внешнего и особенного естественного освещения, что тоже экономит заряд аккумулятора.

Без привычных функций не оставят

Создатели Minimal Phone не раскрывают его детальные спецификации. На момент выхода материала было известно лишь, что в смартфон встроят модули Bluetooth и Wi-Fi, модем сотовой связи (скорее всего, 4G, но разработчики смотрят в сторону 5G), подсветку экрана, а также фотокамеру.

Прошивка Minimal Phone сможет запустить большинство современных Android-приложений. Главное – чтобы их интерфейс был пригоден для использования на экранах E-Ink. Дисплей в Minimal Phone сенсорный и емкостной – как в современных смартфонах.

Еще одна особенность смартфона – это его очень компактные размеры по сравнению с современными мобильниками – всего 120х72х10 мм. На его фоне iPhone 15 Pro кажется настоящим гигантом с его 147х71х9 мм, чего уж говорить про iPhone 15 Pro Max, габариты которого – 160х76х9 мм.


Геннадий Ефремов

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