Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и достигли максимума со времени начала СВО

Акции «Яндекса» на Мосбирже 26 января 2024 г. выросли на 3,74% и достигли максимума с 24 февраля 2022 г. Цена на пике составила 2,883 тыс. руб. за бумагу. Аналитики прогнозируют дальнейший рост в 2024 г. вплоть до 4,4 тыс. руб. Скорее всего, это будет зависеть от того, как пройдет начатая реструктуризация бизнеса.



Плюс девять процентов за два дня

Акции «Яндекса» на Мосбирже 26 января 2024 г. выросли на 3,74% и достигли максимума с 24 февраля 2022 г., когда началась СВО России на Украине. Цена на пике составила 2,883 тыс. руб. за бумагу, пишет РБК.

Котировки «Яндекса» активно растут второй день. За два дня их рост составил почти 9%.

По оценкам брокера «Тинькофф Инвестиции», акции компании могут подорожать в 2024 г. до 3,676 тыс. руб., то есть на 28% по сравнению с текущими уровнями. В SberCIB дали бумагам целевую цену в 4 тыс. руб, что примерно на 40% выше текущих значений. В БКС дали самый оптимистичный прогноз — по мнению аналитиков, акции «Яндекса» в перспективе года могут вырасти на 52%, до 4,4 тыс. руб.

Причины роста

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, бумагу сейчас пытаются раскачать спекулянты в ожидании решений по разделению бизнеса компании. «В ближайшее время акция будет торговаться очень волатильно. Особо сильных фундаментальных драйверов роста «Яндекса» в условиях высоких процентных ставок нет», — считает он.

Фото: Яндекс Акции «Яндекса» растут на Мосбирже без очевидных причин

Ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин добавляет, что котировки «Яндекса» может поддерживать положительная динамика рынка в целом. По его словам, возможную продолжительность текущего роста определить сложно, так как нет ясности, является ли он спекулятивным.

В «БКС Мир инвестиций» предполагают, что поступающие в зимний сезон дивиденды инвестируются на перспективу в бумаги «Яндекса», из-за чего происходит их рост.

По словам аналитиков «Альфа-Инвестиций», в последнее время бумаги «Яндекса» растут на новостях о ходе реструктуризации бизнеса. Однако накануне последнего подорожания новых сообщений об этом не было.

Начатая реструктуризация

Опрошенные изданием эксперты считают, что разделение «Яндекса» является ключевым моментом в инвестиционном кейсе компании. «В этой истории повышенные риски, так как нет уверенности, что сделка закроется в наилучшем для миноритарных акционеров варианте. При этом даже сам факт снижения градуса неопределенности должен заставить рынок обратить внимание на бизнес «Яндекса» — высокие темпы роста 2022–2023 гг. не были отыграны котировками в полном объеме», — говорили ранее аналитики «БКС Мир инвестиций».



В брокерской компании «Альфа-Инвестиции», считают, что справедливая стоимость бумаг зависит от того, будет ли произведен обмен обращающихся на Мосбирже акций Yandex N.V. на бумаги российского подразделения. Если да, то это был бы мощнейший драйвер для роста.



Бумаги «Яндекса» в конце января 2024 г. уже дорожали на фоне сообщения о том, что владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V.

Учредителем МКАО является Yandex N.V. Ранее Yandex хотел сохранить за собой 49% долю в «Яндексе», но это не устроило потенциальных претендентов на его покупку, включая Вагита Алекперова, Владимира Потанина, Романа Абрамовича и др. И МКАО стала владельцем 99,999% в ООО «Яндекс». Изменения в ЕГРЮЛ произошли 22 января 2024 г.

«Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сказали тогда представители «Яндекса».