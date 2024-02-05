«Делимобиль» вызвал бурный интерес на бирже. Компания заработает на IPO на треть больше, чем собиралась

«Делимобиль» увеличил объем предстоящего IPO на Московской бирже с 3 млрд руб. до 4,2 млрд руб. У инвесторов оказался повышенный спрос на акции компании.

«Делимобиль» увеличил объем предложения в рамках предстоящего IPO

Каршеринговый сервис «Делимобиль» принял решение увеличить объем предложения своих акций в ходе предстоящего IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже.

Первоначально компания планировала продать в ходе размещения ценные бумаги общей стоимостью 3 млрд руб., теперь объем размещения будет увеличен на 40% - до 4,2 млрд руб.

В компании объяснили это повышенным спросом со стороны инвесторов. Указанная сумма - 4,2 млдр руб. – включает в себя ранее объявленную опцию о возможной дополнительной продаже 15% от объема размещения. Это будет необходимо для стабилиизации предложения.

Как и прежде, в ходе размещения будут предложены исключительно акции, полученные в результате допэмиссии. Единственный акционер компании люксембургский Delimobil Holdings продавать принадлежащие ему ценные бумаги не собирается.

Средства, привлеченные в ходе размещения, компания планирует направить на дальнейшее развитие сервиса «Делимобиль», сокращение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели. После размещения компания и ее акционер берут на себя обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней.

Ранее сообщалось, что ценовой коридор в ходе размещения составит 245-265 руб. за одну акцию. Оценка компании по итогам размещения должна была составить 39,4-42,5 млрд руб. окончательные параметры размещения будут утверждены советом директоров «Делимобиль» после окончания срока приема заявок, который намечен на 5 февраля.

Эмитентом станет головная структура «Делимобль» в России – ПАО «Каршеринг рус». Торги акциями должны начаться не позднее 7 февраля под тиккером DELI.

Несостоявшееся IPO «Делимобиль» в Нью-Йорке

В конце 2021 г. головная структура «Делимобиль» Delimobil Holdings планировала провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, а затем и на Московской бирже. Однако размещение было отложено. Весной 2022 г. листинг большинства компаний с российскими корнями на западных биржах был приостановлен.

Финансовые показатели «Делимобиль»

За 2023 г. выручка «Делимобль» выросла в 1,3 раза и составила 14,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) за девять месяцев 2023 г. составил 4,5 млрд руб., увеличившись в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Рентабельность по показателю EBITDA достигла 31% (рост – 8 процентных пунктов).

Чистая прибыль за 2023 г. составила 1,4 млрд руб. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец III квартала 2023 г, составило 3,5 раза. Компания планирует ежегодно выходить в три-пять новых городов, потенциалом для компании являются 36 городов с населением от 500 тыс. человек.

Кому принадлежит «Делимобиль»

Основной акционер «Делимобиль» - председатель совета директоров и основатель компании Винченцо Трани (Vincenzo Trani). Он через люксембургский Mikro SARL владеет венгерской Antares Capital Hungary, которая владеет 68,2% люксембургского фонда Securization Fund Mikro Fund. Он владеет 68,2% акций Delimobil Holdings единственного акционера «Каршеринг Руссия». Также известно, что в 2021 г. ВТБ приобрел 13,4% акций «Делимобиль» за 5,5 млрд руб.