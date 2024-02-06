Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США

В даркнете появился сервис на базе нейросети, позволяющий быстро создать 100-процентную копию паспорта нужной страны. В списке государств есть Россия и США, и купить поддержку можно менее чем за 1500 руб. Отдельно можно приобрести шаблоны российского паспорта и водительских прав для самостоятельного изготовления документов, но они стоят дороже.

Быстрое получение гражданства

Эксперты издания 404 Media обнаружили в даркнете сайт, позволяющий быстро сгенерировать фотографии паспорта различных стран, которые затем смогут пройти любую проверку. Проект базируется на нейросетях и способен создать копию паспорта, а также водительских прав и других документов, используемых для идентификации личности в более чем 25 странах мира, включая Россию.

Сервис носит название OnlyFake и просит за копию паспорта всего $15 или около 1400 руб. по курсу ЦБ на 6 февраля 2024 г. Речь идет именно о виртуальной копии – он не предлагает купить реальную бумажную подделку, а создает реалистичную фотографию документа, как если бы он действительно существовал и был сфотографирован, к примеру, на камеру смартфона.

Как пишет 404 Media, сервис работает очень оперативно и позволяет в обмен на сравнительно небольшую сумму денег за пару мгновений получить фотографию требуемого документа. В дальнейшем такие снимки, считают эксперты портала могут использоваться для различных финансовых махинаций, в том числе для обмана банков и владельцев счетов, а также для отмывания денег.

Все работает

Специалисты 404 Media на своем опыте убедились в работоспособности виртуального инструмента. Расставшись с требуемой суммой, они получили то, что запрашивали – фотографию водительских прав со всеми требуемыми данными, начиная от категории и даты выдачи и заканчивая подписью.

Фото: 404 Media Виртуальные поддельные права. От подлинных не отличить

Почти весь процесс автоматизирован. Клиенту в данном случае требуется лишь выбрать нужную страну и тип документа, а затем вписать в поля необходимую информацию – место рождения, дату рождения, прописку и пр.

По информации издания, каждый день сайт генерирует в пределах 20 тыс. документов. Для придания дополнительной реалистичности приобретаемому изображению можно выбрать различный фон, на котором будет показан документ. Биткойн-адрес, используемый сервисом OnlyFake, получил биткоинов на сумму более $23,5 тыс. (2,13 млн руб.). Однако сервис принимает и многие другие криптовалюты, так что суммарный заработок владельцев портала может быть намного больше.

В России этот портал тоже пользуется спросом. Редакция CNews обнаружила несколько Telegram-каналов с несколькими сотнями подписчиков в каждом, где участники делятся друг с другом сгенерированными фотографиями документов.

К слову, заявления авторов портала о том, что в его основе лежит нейросеть, могут быть ложными. Сотрудники 404 Media не выявили доказательств того, что сервис использует генеративные инструменты на основе искусственного интеллекта. «Я не знаю точно, как это работает, но подозреваю, что они используют какую-то технологию для вставки/замены изображения в шаблон документа», – сказал изданию Хани Фарид (Hany Farid), профессор Калифорнийского университета в Беркли и один из мировых экспертов по цифровым манипуляциям с изображениями.

Потенциальный российский след

В процессе подготовки материала редакция CNews нашла ряд сайтов, связанных с генератором, часть из которых зарегистрированы в доменной зоне .ru. Один из них имеет встроенный генератор водительских прав для США, России и ДНР.

Шаблоны паспортов

Также этот сайт предлагает купить высококачественные шаблоны паспортов с разрешением 1200 dpi для более чем 50 стран в формате PSD для дальнейшего их редактирования, например, в Photoshop и создания уже не виртуальной, а реальной подделки. Стоят такие шаблоны значительно дороже, нежели просто виртуальная фотография – к примеру, за PSD-файл с российским паспортом владельцы сервиса просят $55 или около 5000 руб.

Шаблоны водительских прав

Также на этом сайте есть сервис генерации штрих-кодов для российских и американских водительских прав. Инструкция к созданию отечественной водительской лицензии приведена на русском языке.

Зачем все это нужно

Привлекательность OnlyFake для мошенников заключается в том, что сгенерированные изображения документов могут использоваться для регистрации в онлайн-сервисах, которые запрашивают проверку личности. Запрашивать фотографию паспорта могут самые разные сервисы и организации – банки, криптовалютные биржи, или отдельные специалисты, например, юристы или бухгалтеры, очень часто запрашивают, как минимум, скан или фотографию чьего-либо удостоверения личности.

Цены, как видно, не очень кусаются

Опрошенные 404 Media сторонние специалисты, многие пользователи используют этот сервис для кардинга (мошенничества с банковскими картами), создания фальшивых банковских счетов, а также для разблокировки своих аккаунтов на криптобиржах, где для этого требуется показать паспорт. Например, такое практикует биржа Binance.

Как пишут эксперты 404 Media, им удалось обмануть один из таких ресурсов при помощи ранее полученной фотографии документа. В частности, они смогли обойти защиту криптовалютной биржи OKX с поддельным британским паспортом. При авторизации система OKX попросила сфотографировать удостоверение личности на камеру смартфона – сотрудники 404 Media навели камеру на сгенерированную OnlyFake фотографию поддельного удостоверения личности, отображаемую на экране ноутбука, и система успешно распознала документ, после чего проверка была пройдена.

Информация из первых уст

Сотрудникам издания также удалось связаться с владельцем OnlyFake. Он сообщил им, что данный сервис можно использовать для обхода проверки на множестве сайтов, включая Binance, Revolut, Wise, Kraken, Bybit, Payoneer, Huobi, Airbnb, OKX и Coinbase.

Он также рассказал 404 Media, что команда разработчиков сервиса начала создавать шаблоны документов три года назад. Сам сервис-генератор находится в разработке «почти полтора года». Разработчики создали этот сервис, открыв ему доступ к большой коллекции изображений документов, удостоверяющих личность.