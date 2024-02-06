Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта
12 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2024».
12 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Большие данные 2024».
С докладом выступят:
Михаил Кортунов, руководитель Центра Больших данных, Инновационный центр «Безопасный транспорт»;
Александр Дорофеев, директор по данным, МКБ;
Константин Кондратьев, директор, «ТриниДата»;
Александр Павлюк, руководитель Центра аналитики больших данных, «Уральский банк реконструкции и развития»;
Ольга Ведерникова, генеральный директор, Epsilon Metrics;
Владимир Белянкин, руководитель направления, Сбербанк;
Елена Звонарёва, заместитель руководителя Центра компетенций РФ по цифровой трансформации строительной отрасли, советник Министра строительства и ЖК России;
Николай Шевцов, CDO «ОТП Банка»;
Артем Небольсин, лидер HR-аналитики, Х5;
Андрей Ильин, главный эксперт по технологиям, Сбербанк;
Алексей Тютякин, главный инженер по разработке, Сбербанк;
Евгений Линник, руководитель офиса по анализу и управлению данными, Российский футбольный союз.
Основные темы конференции
Российский рынок больших данными
- Какие изменения происходят на рынке больших данных?
- Как движется процесс импортозамещения?
- Есть ли на рынке полноценная альтернатива западным продуктам?
- Какие сложности возникают в процессе миграции?
- Как решается кадровая проблема?
Технологии управления и анализа больших данных
- Технологии сбора данных.
- Как хранить большие данные.
- Как обеспечить доверие к данным.
- Аналитика данных: быстро и удобно.
- Идеальные дашборды — какие они.
- Искусственный интеллект на службе аналитика.
- Большие данные в облаках.
Делимся опытом
- Как выбрать лучшую систему управления данными?
- Идеальная команда по обработке больших данных.
- Успешный проект в области больших данных — какой он?
- Какие функции можно передать сотрудникам?
- Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили большие данные?
- Успешные кейсы применения больших данных.
- Чем может помочь искусственный интеллект?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.