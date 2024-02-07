SAP терроризирует россиян и вводит новые драконовские ограничения. Доступ к облаку закрывается, данные скачать не дадут

В конце марта 2024 г. SAP введет новые санкции против россиян. Она закроет всем им доступ к своим облачным сервисам. Компания уже два года уходит из России, но все никак не может завершить этот затянувшийся процесс.

Очередной «подарок» от SAP

Немецкая компания SAP, один из лидеров в сегменте разработки CRM- и ERP-систем, собирается пополнить список своих собственных антироссийских санкций. Как пишет РБК, вендор вознамерился закрыть всем россиянам доступ к своим облачным сервисам.

Виртуальный замок SAP повесит 20 марта 2024 г. – с этого дня ее российские клиенты не смогут не только пользоваться сервисами, но даже получить доступ к ранее загруженным в облако данным.

SAP уведомила своих российских клиентов о предстоящих ограничениях в письменной форме. Ее «дочка» SAP CIS, она же «САП СНГ», разослала им письмо с информацией об этом. Однако инициатива эти исходит не от «дочки», а непосредственно от головной компании со штаб-квартирой в Германии.

Досрочный разрыв

Письмо, которое получили российские клиенты SAP, содержит в себе не только уведомление о дискриминации по национальному признаку при пользовании облачными сервисами компании. Документ прямо указывает на то, что после 20 марта 2024 г. доступ к информации этих компаний, какой бы важной и чувствительной она ни была, будет ограничен.

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SAP попросила своих клиентов выгрузить из ее облака все их данные до этого дня, чтобы не потерять их.

Помимо этого, SAP призвала своих российских клиентов досрочно расторгнуть заключенный с ней договор. В документе сказано, что она совершенно не против «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

Долгожданный последний этап

SAP открыла свой офис в России еще в начале 90-х годов XX века и за десятки лет своего присутствия на российском рынке стала одним из лидеров в своем сегменте. Ее системами управления предприятием (ERP-системы) пользуются около 1500 клиентов по всей России.

В число ее клиентов в разное время входили многие компании, в том числе и с внушительным госучастием. Например, услугами и программным обеспечением SAP годами пользовались Сбербанк, «Газпром» и «Норникель».

SAP объявила о своем уходе из России весной 2022 г., но поддержку своих российских клиентов прекратила лишь к концу 2023 г., сохранив им только доступ к облаку. В декабре 2022 г. выходцы из SAP CIS основали компанию «Лаб СП», к которой вскоре присоединился экс-гендиректор SAP CIS Андрей Филатов, занимавший этот пост с 2019 г.

Первоначально «Лаб СП» создавалась с целью оказания услуг техподдержки клиентов SAP в России, но в начале февраля 2024 г., как сообщал CNews, компания решила разработать собственную полностью отечественную ERP-систему на замену оригинальным продуктам SAP. По ее плану, продукт будет готов в кратчайшие сроки.

Гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин, осведомленный о содержании письма SAP, сообщил РБК, что это «последний этап ухода SAP с рынка». «Компания сначала перестала продавать софт, потом объявила о закрытии дата-центра, предложив некоторым клиентам переключиться на европейский дата-центр в Амстердаме, – добавил он. – Потом компания отключила поддержку on-premise-продуктов. Сейчас объявлено, что перестанут поддерживать клиентов, перенесших решения в европейский дата-центр».

Контрастное импортозамещение

Решение SAP уйти из России вынудило многих российских компаний экстренно приступить к процедуре импортозамещения и в срочном порядке начать искать отечественные аналоги немецким ERP- и CRM-системам и интегрировать их в свои инфраструктуры. Процесс набрал довольно высокую скорость – за два года доля SAP в российском ERP-сегменте сократилась с 12% до 3%, привел изданию статистику менеджер продукта «Крок Облачные сервисы» Александр Фикс. Он добавил также, что в сегменте облачных сервисов ситуация как минимум схожая.

Но не все хотят или готовы отказываться от продуктов SAP. По словам Павла Деверилина, многие клиенты компании, лишившись техподдержки с ее стороны, никуда не перешли и «за прошедший год полностью адаптировались к ситуации и не испытывают каких-либо проблем». Многие клиенты смогли получить доступ к техподдержке SAP по «серым» схемам через страны СНГ, заявил изданию замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.

Также есть организации, которые в силу ряда причин не успели найти замен продуктам SAP и точно не успеют сделать это до 20 марта 2024 г. По словам Бочарова, разработки компании пока еще используются «в российских компаниях международного уровня, где работа по пиратскому принципу запрещена. Он добавил, что им придется искать замену SAP в сжатые сроки.