Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года
27 февраля 2024 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR 2024».
27 февраля 2024 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR 2024».
С докладами выступят:
Алексей Сидорин, руководитель экосистемы интранета, «Яндекс»;
Елена Суслова, директор по персоналу, «SPAR-Калининград»;
Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, «Росводоканал»;
Екатерина Балыкина, заместитель директора по персоналу, «Трансконтейнер»;
Елена Кондратьева, руководитель организационного развития и автоматизации HR-функций, Торговая сеть «Европа»;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, Национальный расчетный депозитарий;
Роман Горин, бизнес-партнер по автоматизации HR, ОЦО, «Агропромкомплектация»;
Анна Свергуненко, рекрутмент бизнес-партнера, руководителя отдела подбора и адаптации персонала, ANCOR;
Екатерина Кобзарь, HR-директор, агентство интернет-маркетинга «Media 108»;
Дарья Колотова, Product Owner, R-Style Softlab;
Марат Галиев, ведущий технический специалист, «Тинькофф»;
Илья Викулов, менеджер команды продаж, Directum HR Pro;
Роман Иванов, менеджер ИТ-проектов, «Иностудио»;
Представители компании «БОСС. Кадровые системы»;
Представители компании «Улей»;
Представители компании «Рязанов и Партнеры».
Основные вопросы к обсуждению:
Тенденции цифровизации HR в России
- Как движется переход на КЭДО.
- Российские инструменты организации удаленной и гибридной работы.
- Как ИТ помогают решать проблему дефицита кадров.
- Как грамотно сформировать штатное расписание.
- Обучение и развитие персонала.
- Цифровизация оценки сотрудников.
- Повышение мотивации с помощью ИТ-инструментов.
- Развитие корпоративной культуру.
- Цифровое управление командами разработки.
Технологии для HR-подразделений
- Корпоративный портал — основные задачи.
- Как быстро перестраивать кадровые бизнес-процессы.
- Сервисы подготовки кадровой документации.
- Роботы в работе HR-службы.
- Нужен ли сотруднику личный кабинет.
- Как сделать обучение интересным.
- Инструменты для управления линейным персоналом.
- Специфика работы с удаленными сотрудниками.
Практика цифровизации HR
- Цифровой HR — разбираем кейсы.
- Инновационные решения в сфере управления персоналом.
- Какие проблемы пока не удается решить.
- Что такое настоящий цифровой офис.
- Как обосновать эффективность вложений к цифровизацию HR.
- Какие облачные HR-сервисы есть на рынке.
- Электронная цифровая подпись — варианты реализации.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.