Завершен первый этап создания всероссийского супер-антивируса

Завершился первый этап создания государственной системы антивирусного сканирования Рунета. «Мультисканер» должен стать отечественным аналогом американского VirusTotal, которым могут пользоваться и россияне, но при этом данные передаются для анализа за границу.



«Мультисканер» вместо VirusTotal

В России завершился первый этап создания системы противодействия вредоносному софту и выявлению уязвимостей «Мультисканер», пишет «Интерфакс» со слов замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александра Шойтова.

«Можно сказать, что определенный аналог американской системы VirusTotal, которую они предоставляют гражданам всего мира. И многие, граждане всех стран мира, в том числе, может быть, и российские, имея подозрение на вирус, отправляют свои файлы на анализ за рубеж», — сказал Шойтов.

Он назвал создание этой системы перспективным проектом и значимой задачей. По словам замминистра, «если мы будем иметь свою систему, то сможем качественно выявлять вирусы», при этом «не будем супостату нашему предоставлять соответствующую информацию».

«Мультисканер» создается в «Национальному технологическому центру цифровой криптографии» (НТЦЦК) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», основной, но не единственный, разработчик системы — «Лаборатория Касперского», сообщили CNews представители Минцифры. «Доктор Веб» — российский производитель и поставщик антивирусных продуктов под маркой Dr.Web, как стало известно CNews, тоже участвует в разработке.

VirusTotal, аналог которого планируется создать, был разработан ИБ-компанией Hispasec Sistemas в Испании в 2004 г. В 2012 г. он стал собственностью Google, а в 2018 г. — компании Chronicle, которая тоже входит в состав холдинга Alphabet, основанного создателями поискового гиганта.

Первое сканирование Рунета

Первое «учебное» сканирование Рунета состоялось в июне 2023 г., а в октябре «Интерфакс» писал о результатах. Предварительный анализ показал, что всего в российском сегменте порядка 40 млн IP-адресов, среди которых 11 млн, то есть почти четверть, оказались потенциально уязвимыми для хакерских атак.

Собранный в ходе тестирования системы объем информации, в частности о том, какие сервисы находятся на IP-адресах, какие сервисы находились там раньше, позволит, «построить некий репутационный режим и сделать репутационную базу IP-адресов, которую можно будет принимать во внимание при мероприятиях в области информационной безопасности, обеспечении защиты объектов КИИ и других социально значимых ресурсов», отметил тогда директор Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» Сергей Хуторцев.

Дальнейшие планы

По словам Шойтова, работа над проектом по созданию «Мультисканера» будет продолжаться в 2024 г. Как писал CNews в октябре 2023 г., планировалось, что в 2024 г. станут доступными новые функции системы, а после 2025 г. антивирус заработает на полную мощность как национальная система.

Решение будет интегрировано с «Госуслугами» для защиты портала и пользовательских данных. Для пользователей сервис будет бесплатным, не потребуется установка дополнительных программ.

Система «Мультисканер», по словам замминистра, «это такой супер-антивирус»: «На лету разбирается большой объем трафика, отыскиваются потенциальные вредоносные элементы». Под эту технологию будет создана соответствующая инфраструктура, как сказал тогда Шойтов.