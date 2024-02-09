Американцы избавляются от акций Yandex

Американский фонд Invesco, владевший 7,5% акций Yandex, полностью вышел из капитала интернет-компании. Рыночная стоимость этого пакета достигает $1 млрд. Долю фонда могли выкупить российские инвесторы, интересующие покупкой активов Yandex в России, например, группа «Интеррос» Владимира Потанина.

Invesco попрощался с Yandex

Американский фонд Invesco полностью вышел из капитала голландской интернет-компании Yadnex (владелец российского «Яндекса»). Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

На начало 2023 г. Invesco владел 7,5% акций Yandex. Исходя из последних котировок на Московской бирже (3,29 тыс. руб за одну акцию Yandex), данный пакет стоит 86 млрд руб. ($949 млн по текущему курсу ЦБ).

В 2018 г. Invesco приобрел другой американский фонд Oppenheimer. Он скупал акции Yandex с момента IPO (первичного размещения акций) компании, которое произошло в 2011 г. на американской бирже Nasdaq.

Фото: © evgris / Фотобанк Фотодженика Американский фонд Invesco полностью вышел из капитала Yandex, продав пакет акций рыночной стоимостью $1 млрд. Его могли выкупить российские инвесторы

Весной 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, чьи акции торговались на зарубежных фондовых площадках. Торги акциями Yandex продолжились на Московской бирже, а также на внебиржевом рынке.

Кто еще владеет Yandex

В начале 2023 г. еще два американских инвестиционных фонда были крупными акционерами Yandex: FMR (Fidelity Investments) – 5,4%, Capital Research Global Investors – 4,7%.

Основной владелец Yandex – основатель компании Аркадий Волож. Действующий в его интересах Lastar Trast владеет 8,5% от общего числа акций и 45,1% от общего числа голосов.

Такое распределение связано с тем, что акции Yandex бывают двух типов. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но напрямую продавать их нельзя. Волож является основным владельцем ценных бумаг данного типа.

Как Владимир Потанин мог скупать акции Yandex

В конце 2023 г. журнал Forbes писал, что российские инвесторы из числа потенциальных претендентов на покупку российских активов Yandex начали скупку акций Yandex на внебиржевом рынке. Утверждалось, что таким образом было скуплено 45% от общего числа акций Yandex. Продавцами, по данным журнала, выступали зарубежные фонды, которые понимали, что им «мало что светит».

Среди тех, кто скупал акции Yandex, журнал называл владельца группы «Интеррос» Владимира Потанина. Его ранее также называли одни из претендентов на покупку российской части Yandex. Представитель Потанина это не комментировал.

Разделение активов Yandex

Решение о разделении бизнеса на российский и международный Yandex принял в конце 2022 г. Тогда предполагалось, что российские активы Yandex будут контролироваться топ-менеджерами компании при участии внешних инвесторов и с сохранением у Yandex доли. Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации, согласно которому Yandex сможет вернуться на биржу после ухода из России.

Российские активы Yandex были консолидированы в МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированной в специальном административном районе Калининградской области. Сама же сделка по продаже МКАО «Яндекс» была заключена только в феврале 2024 г. При этом Yandex полностью выходит из капитала МКАО «Яндекс».

Оплата сделки акциями Yandex

Сумма сделки составит 475 млрд руб., она представляет из себя 50% дисконт к рыночной стоимости активов Yandex (исходя из котировок на Московской бирже). Дисконт необходим для получения одобрения от Правительственной комиссии по иностранным инвестициям на сделку по продаже принадлежащих иностранцам российских активов.

Часть сделки будет оплачена наличными – на сумму 230 млрд руб. Оставшаяся часть будет оплачена ценными бумагами: покупатели передадут Yandex 176 млн его же акций класса «А» (49% от общего числа). С этой целью покупатели российских активов Yandex должны будут выкупать акции Yandex у российских владельцев с оплатой в китайских юанях.

Владельцем МКАО «Яндекс» будет консорциум покупателей, интересы которого представляет ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум. Первый». Он будет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс».

Основным владельцем ЗПИФ «Консорциум. Первый» станет «Фонд менеджеров», созданный топ-менеджерами Yandex. У него есть право вето на принятие основных решений советом директоров и собранием акционеров МКАО «Яндекс».

Долями в ЗПИФ «Консорциум. Первый» также будут владеть: ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы нефтяной компании «Лукойл», созданной Вагитом Алекперовым); It.Elaboration (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса); «Меридиан-Сервис» (представляет интересы многопрофильного инвестора Александра Рязанова); «Инфинити Менеджмент» (представляет интересы основателя фонда Leta Capital Александра Чачава).

В Yandex подчеркнули, что никто из покупателей не находится в санкционных списках Великобритании, США, Евросоюза и Швейцарии. Правда, Алекперов находится по санкциями Великобритании, но он не является контролирующим акционером «Лукойл».

Другой потенциальный претендент на российские активы Yandex Владимир Потанин находится по санкциями США и Великобритании. Представитель консорциума покупателей к моменту публикации не ответил на вопрос CNews о том, покупали ли участники консорциума принадлежавшие Invesco акции Yandex.

Что останется у Yandex

У Yandex останутся стартапы в области искусственного интеллекта Nebius AI и Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Avride, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и другие активы. Сам Yandex должен будет сменить название.