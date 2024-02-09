Умер президент HeadHunter, 15 лет руководивший компанией

Скончался президент рекурутингового портала HeadHunter Михаил Жуков. Он возглавлял компанию с 2008 г.

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Президент рекрутингового сервиса HeadHunter Михаил Жуков скончался на 56 году жизни. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление HeadHunter. Компания назвала смерть Михаила Жукова «невосполнимой безвременной утратой». Причины смерти не называются.

Михаил Жуков – ветеран рекрутингового сервиса. Он был гендиректором HeadHunter с 2008 г.

В 2023 г. он покинул этот пост и занял новую должность президента компании. Должность гендиректора Дмитрий Сергиенков, который работал в HeadHunter с 2017 г. и занимал ранее пост директора по стратегиям и инвестициями.

Жуков также входил в советы директоров HeadHunter и маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН. До недавнего времени у ЦИАН и HeadHunter были общие мажоритарные акционеры.

Краткая история HeadHunter

HeadHunter был создан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. В 2007 г. в число совладельцем сервиса вошел созданный Юрием Мильнером инвестиционный фонд DST, который являлся крупнейшим акционером площадки Mail.ru. В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова.

Фото: VK Михаила Жукова Скончался президент рекурутингового портала HeadHunter Михаил Жуков

В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. Перед этим DST консолидировал 100% акций HeadHunter, а основатели площадки покинули проект. Михаил Жуков участвовал в опционной программе для топ-менеджеров Mail.ru Group, но не реализовал имевшиеся у него опционы. В настоящее время Mail.ru Group называется VK.

Впоследствии Mail.ru Group начала переговоры о продаже HeadHunter. В 2014 г. Иван Таврин, занимавший тогда пост гендиректора сотового оператора «Мегафона» (подконтролен USM), получил опцион на выкуп 100% акций HeadHunter, однако там и не воспользовался.

В 2016 г. Mail.ru Group договорился о продаже HeadHunter консорциуму из фонда «Эльбрус Капитал» и американской инвестиционной компании Goldman Sachs. Сумма сделки составила 10 млрд руб. При этом Таврин получил права на 9% прибыли, которые указанные инвесторы могут получить от продаже принадлежавших им акций HeadHunter.

В 2019 г. HeadHunter провел IPO на американской бирже Nasdaq. Позднее компания вышла также и на Московскую биржу. «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs стали снижать свои доли в HeadHunter. В 2021 г. IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Московской бирже провел ЦИАН. Михаил Жуков консультировал компанию в этом вопросе и получил в ней миноритарную долю (0,02%).

Возвращение HeadHunter в Россию

Весной 2022 г. администрация Nasdaq приняла решение о приостановке листинга HeadHunter. Параллельно Goldman Sachs объявил о намеренье уйти из России. В 2023 г. было принято решение об окончательном делистинге акций HeadHunter с Nasdaq. Одновременно Иван Таврин купил у «Эльбрус Капитал» 22,7% акций HeadHunter за $147 млн.

Кроме того, два ранее неизвестных офшора с Сейшельских островов Bluemont International и Broomfield International приобрели, соответственно, 5,4% и 2,8% акций HeadHunter. Broomfield International также стал акционером ЦИАН, Возможно, оффшоры приобрели акции HeadHunter и ЦИАН, принадлежавшие до этого Goldman Sachs.

В конце 2023 г. HeadHunter объявил о редомиляции и переносе своей головной структуры с Кипра в Россию. Теперь основной структурой станет МКАО (международная компания акционерное общество) «Хедхантер», зарегистрированная в специальном административном районе Калининградской области.

Российским акционерам HeadHunter было предложено обменять свои акции на акции МКАО «Хедхантер». Для иностранных акционеров HeadHunter объявил оферту на выкуп принадлежащих им акций. Компания была готова потратить на офрету $142,5 – 262,5 млн, но оферта не состоялась.