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VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore

Из-за дефицита кадров ООО «Компания ВК» выкупило у «Рэдмэдробот» 70% «Много приложений», разработчики которого вместе с VK работали над RuStore.

Приобретение VK

ООО «Компания ВК» (VK) приобрело 70% в ООО «Много приложений», ранее полностью принадлежавшем разработчику цифровых сервисов red_mad_robot (ООО «Рэдмэдробот»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Приобретение доли в «Много приложений» «направлено на усиление команды разработки цифровых продуктов», пояснили изданию в VK, не разглашая условий сделки.

Приблизительно в 20 млн руб. оценил покупку гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев и допустил, что через два года VK выкупит компанию полностью.

«Много приложений» создано в феврале 2023 г., на сайте компании говорится, что она разрабатывает магазин приложений для устройств на Android. В текущей версии сайта не уточняется, о каком именно магазине идет речь, однако в сохраненной в кэше Google версии есть QR-код со ссылкой на скачивание RuStore.

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Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика
VK приобрел 70% в ООО «Много приложений», разработчики которого работали над RuStore

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 26 млн человек, согласно данным, предоставленным CNews представителями RuStore в феврале 2024 г.

Покупка ради сотрудников

Источники «Коммерсанта» на ИT-рынке, назвали такую сделку ради кадров обоснованным решением. Крупные компании в условиях дефицита кадров уже следовали подобной стратегии, «в том числе для усиления ИT-команд к этому прибегали в “Т1” и "Интерросе"», привел примеры гендиректор AWG и сооснователь SkillStaff Никита Шабашкевич. По его мнению, такая тактика выигрышна в случаях, когда специалисты небольшой компании давно работают на проектах крупного бизнеса.

Схема покупки специалистов через приобретение компаний особенно подходит «в случае создания новых разработок в достаточно сжатые сроки», считает председатель совета директоров разработчика и производителя робототехнических EdTech наборов «Роббо», Илья Динерштейн.

По общему правилу, однако, крупный бизнес поглощает малый не только ради штата — «продуктовые наработки тоже нужны», сказал директор практики инфраструктурного консалтинга и кибербезопасности Axenix Николай Ульрих.

Дефицит ИТ-шников в России

Крупным компаниям выгоднее приобретать готовые команды, которые уже в курсе их бизнес-логики, чем тратить время на поиск и обучение «людей с улицы», подтвердил сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб.

Россия столкнулась с дефицитом ИТ-специалистов, который приводит к необходимости заманивать сотрудников, предлагая больше денег. По итогам первых девяти месяцев 2023 г. зарплаты отечественных ИТ-специалистов подскочили на 10-15% год к году. В зависимости от компании, города, профессии и объема знаний и навыков россияне, занятые в ИТ-отрасли, могут получать вплоть до 800 тыс. руб. в месяц.

Нынешняя нехватка специалистов в сфере информационных технологий — это следствие совокупности множества факторов, как писал CNews в ноябре 2023 г.

В декабре 2022 г. министр связи Максут Шадаев официально сообщил, что Россию покинули около 100 тыс. ИТ-специалистов или около 10% общего числа работников отрасли. Сколько их коллег взяли с них пример в 2023 г., статистика пока умалчивает.

Свою роль сыграл уход части россиян на военную службу после 24 февраля 2022 г. Также на росте проблемы сказались повышенная смертность в период пандемии коронавируса и низкая рождаемость в конце XX века, когда россиянам, пережившим развал СССР, было не до рождения детей

Анна Любавина

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