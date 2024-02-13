CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram*

Российский суд заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна, так как корпорация разрешила части пользователям социальных сетей Facebook* и Instagram* желать смерти россиянам. Также Стоуна внесли в черный список Росфинмониторинга.

Заочный арест пресс-секретаря Meta*

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна (Andy Stone) по делу о призывах к терроризму и экстремизму. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении Стоуна избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца с момента его задержания на территории России или его экстрадиции в Россию. Стоуну предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Одновременно Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Причина уголовного дела в отношении Meta

Стоун был объявлен в российский и международный розыск в конце 2023 г. Причиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook* ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным, так как является «формой политического самовыражения».

pile3dfacebooklogos_700.jpg

Фото: Image by natanaelginting on Freepik
Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан России.

Как в России заблокировали Facebook и Instagram*

Отношения российских властей и корпорации Meta испортились в начале 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Сначала Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Facebook, а затем и вовсе заблокировал социальную сеть на территории России. Причиной стала блокировка администрацией социальной сети аккаунтов российских государственных СМИ.

Позднее выяснилось, что корпорация Meta разрешила пользователей своих социальных сетей распространять пожелания смерти в отношении российских солдат, а также Президента России Владимира Путина. Энди Стоун в своем аккаунте в Twitter (нынешнее название – X) подтвердил данную информацию.

После этого Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к еще одному продукту Meta – социальной сети Instagram*. Одновременно с этим Тверской суд Москвы признал корпорацию Meta экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

Осенью 2022 г. Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов. Также Министерство иностранных дел запретило основателю Facebook и основному владельцу Meta Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) въезд на территории Россию.

В то же время третий продукт корпорации Meta мессенджер WhatsApp продолжает функционировать на территории России. Правда, когда в WhatsApp появилась новая функция информационных каналов, для россиян она оказалась недоступна.

* Компания Meta 21 марта 2022 г. признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией. Деятельность принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram в России запрещена.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта

Adidas закрывает доступ к фирменному приложению. Будут уничтожены все данные о тренировках российских пользователей

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

«Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще