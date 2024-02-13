В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram*

Российский суд заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна, так как корпорация разрешила части пользователям социальных сетей Facebook* и Instagram* желать смерти россиянам. Также Стоуна внесли в черный список Росфинмониторинга.

Заочный арест пресс-секретаря Meta*

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна (Andy Stone) по делу о призывах к терроризму и экстремизму. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении Стоуна избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца с момента его задержания на территории России или его экстрадиции в Россию. Стоуну предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Одновременно Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Причина уголовного дела в отношении Meta

Стоун был объявлен в российский и международный розыск в конце 2023 г. Причиной стало его заявление о том, что Meta снимает ограничения на принадлежащей ей социальной сети Facebook* ограничения на распространение призывов насилия по отношению к российским военным, так как является «формой политического самовыражения».

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Meta в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан России.

Как в России заблокировали Facebook и Instagram*

Отношения российских властей и корпорации Meta испортились в начале 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Сначала Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Facebook, а затем и вовсе заблокировал социальную сеть на территории России. Причиной стала блокировка администрацией социальной сети аккаунтов российских государственных СМИ.

Позднее выяснилось, что корпорация Meta разрешила пользователей своих социальных сетей распространять пожелания смерти в отношении российских солдат, а также Президента России Владимира Путина. Энди Стоун в своем аккаунте в Twitter (нынешнее название – X) подтвердил данную информацию.

После этого Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к еще одному продукту Meta – социальной сети Instagram*. Одновременно с этим Тверской суд Москвы признал корпорацию Meta экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

Осенью 2022 г. Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов. Также Министерство иностранных дел запретило основателю Facebook и основному владельцу Meta Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) въезд на территории Россию.

В то же время третий продукт корпорации Meta мессенджер WhatsApp продолжает функционировать на территории России. Правда, когда в WhatsApp появилась новая функция информационных каналов, для россиян она оказалась недоступна.

* Компания Meta 21 марта 2022 г. признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией. Деятельность принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram в России запрещена.