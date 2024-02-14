Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

Основатель производителя электроники Fplus Алексей Мельников зарегистрировал новую компанию ООО «Русплатформа», которая займется производством межсетевых экранов. На этом рынке в России образовалась многомиллиардная ниша после ухода западных вендоров в 2022 г. Уже около 30 российских компаний заявили о разработке своих NGFW, но 80% потребителей все еще остается на зарубежных решениях.



Создан новый производитель межсетевых экранов

Основатель производителя электроники Fplus Алексей Мельников зарегистрировал новую компанию ООО «Русплатформа», которая займется производством межсетевых экранов нового поколения (NGFW), т. е. программно-аппаратных комплексов для фильтрации сетевого трафика, сообщили «Ведомости».

Мельников в октябре 2023 г. стал единственным владельцем ИТ-холдинга Fplus, прежде называвшегося «F+ tech-Марвел» — с 18 марта 2022 г. крупный дистрибутор ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки».

Сооснователем «Русплатформы» стал Роман Шмаков, бывший коммерческий директор производителя электрооборудования Schneider Electric в России и СНГ. Шмаков является совладельцем и первым замгендиректора АО «Систэм электрик» (ранее — АО «Шнейдер электрик»).

Еще один сооснователь «Русплатформы» — Василий Кузьменко, финансовый директор группы компаний InfoWatch, которая тоже является разработчиком NGFW.

Инвестиции на этом этапе составили около 20 млн руб. В «Русплатформу» уже наняли штат разработчиков, закупили серверы и софт для тестирования и доработки существующих решений.

Компания займется разработкой межсетевых экранов, но «в дальнейшем возможно расширение в части информационной безопасности», уточнил собеседник издания.

Рынок NGFW

В 2022 г. российские компании столкнулись с массированными DDoS-атаками, отбить которые были способны лишь современные межсетевые экраны.

Ситуацию осложнило то, что рынок NGFW был занят зарубежными игроками — Cisco, Checkpoint и Fortinet. Все они после начала СВО ушли из России — остановили поставки и поддержку внедренных решений, которые без обновляемых баз данных стали бесполезны.

Так на российском рынке образовалась ниша и начался стабильный рост, как сказал изданию коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар. Эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров отметил среди отечественных разработок UserGate NGFW и InfoWatch ARMA NGFW.

О намерении «Ростелекома», ВТБ и Positive Technologies инвестировать 3,5 млрд руб. в разработку собственных NGFW-продуктов CNews писал в апреле 2023 г.

В 2023 г. рынок NGFW составил, по оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, от 12 млрд до 25 млрд руб. В ближайшие несколько лет он может вырасти, по оценке Дбара, до 30 млрд руб. в год, а по оценке представителя Positive Technologies даже до 50 млрд руб. и выше.

И все же, по словам Бедерова, на 2023 г. до 80% NGFW приходилось на зарубежные решения — отечественные продукты отставали от них по своему функционалу и техническим характеристикам.

Субъекты КИИ, отметил Дбар, которые сейчас продолжают пользоваться зарубежными NGFW, должны будут по требованию регуляторов о переходе на российские решения с 1 января 2025 г. провести импортозамещение в сжатые сроки. Остальные компании смогут и дальше использовать параллельный импорт, пока есть такая возможность.

Как заполняется ниша

Ниша NGFW, по словам гендиректора «Киберполигона» Луки Сафонова, составляет десятки миллиардов рублей в год, поэтому «в нее бросились все игроки рынка безопасности, даже непрофильные». На сегодняшний день около 30 компаний в России заявили о разработке своих NGFW. Это больше, чем число игроков на мировом рынке, отметил представитель Positive Technologies Алексей Лукацкий.

Рынок NGFW сейчас достаточно оживлен, но импортозамещение «идет вяло», считает Сафонов. В основном ищут схожие по качеству решения, поясняет Бедеров: «Активно тестируют отечественные аналоги, но не спешат на них переходить. Сказываются их слабая надежность и проблемы с поддержкой».

«Российские решения объективно не дотягивают до уровня, к которому привыкли пользователи. И к компромиссам мало кто готов, так как вокруг межсетевого экрана выстроены основные процессы безопасности», — сказал Сафонов.

Впрочем у новых компаний перспективы в этом сегменте выше, так как «они делают правильно — с нуля, а не пытаются допиливать существующие решения», считает Лукацкий.