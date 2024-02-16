Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счет основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений

Три кита

Екатеринбуржский «СКБ Контур» отчитался о росте выручки в 2023 году до 32,6 млрд руб. Рост по сравнению с 2022 годом составил 23,6%.

Генеральный директор компании Михаил Сродных рассказал CNews, что рост обеспечили три основных сервиса компании: «Электронный документооборот» (ЭДО) - сервис обмена юридически значимыми цифровыми документами, в том числе с государственными органами, сервис проверки контрагентов «Контур.Фокус» и сервис ведения отчетности для малых, средних и крупных компаний «Контур.Экстерн».

«Документооборот - это самый быстрорастущий сервис в абсолюте. «Фокус» тоже достаточно прирастает, хотя работает уже на сложившемся рынке. Но за счет дополнения функционала у нас получается прирастание. И, конечно, «Контур.Экстерн» один из наших столпов уже довольно давно, но мы по-прежнему видим в нем возможности для прироста», - рассказал Сродных на пресс-ланче, отвечая на вопрос CNews.

По словам гендиректора, эти три сервиса сделали около 70% выручки компании, остальные 30% принесли около 70 других продуктов, среди которых как уже вышедшие на прибыль, так и те, что находятся на стадии самоокупаемости и инвестиционного развития.

«Каждый год этот баланс будет меняться. Любой продукт имеет стадию роста, стадию плато. В какой-то момент нужно, чтобы приходили новые мощные продукты и заменяли эту роль драйвера. В каждый момент времени у нас проверяется десятки и даже сотни гипотез, но из них на стадию, когда мы уже вкладываемся, создаем продукт и пробуем продать его клиенту, выходит на порядок меньше. Они по-прежнему еще инвестиционные, но там уже могут появляться какие-то модели монетизации, какие-то клиенты. И вот уже на стадии масштабирования мы говорим про 70 продуктов - они у нас процентов на 90 в плюсе, с учетом тех, кто работает в ноль», – рассказал Сродных.

По его словам, у «Контура» сохраняются амбиции продолжить рост набранными в 2023 году темпами, в первую очередь за счет развития «документооборота» и новых продуктов, таких как трансграничный документооборот, который даст коммерческий эффект, по оценкам гендиректора, через два-три года, а сейчас находится на этапе инвестиций.

«Например, Толк (сервис видеоконференций) 2-3 года был таким же инвестиционным проектом, сейчас он дает какую-то ощутимую интересную выручку. То же самое касается безопасности. Тогда мы этой историей не занимались два года, это было вновь, сейчас эти продукты дают свой кусочек. Понятно, что это не огромная доля. Есть несколько крупных продуктов, они растут, но очень медленно. Есть очень много разных стартапов с маленькой базой, но они растут в разы. В сумме получаем рост 24-25%, по факторам, которые складываются в такие истории. Плюс мы делаем ставку на клиентский подход, бесшовность, использование ИИ - это дает дополнительный эффект, он долгосрочный и я думаю, года через полтора-два он должен стать уже заметным», – отметил гендиректор «Контура».

Убыточных закрывают

Директор по развитию компании Илья Бублик добавил, что в «Контуре» довольно жесткие требования к рентабельности продукта, поэтому они без сожаления закрывают убыточные и бесперспективные направления.

«Представить ситуацию, когда у нас в портфеле продукт в течение нескольких лет приносит убытки и с ними ничего не происходит, так не бывает. Этот продукт с высокой долей вероятности будет закрыт. Поэтому у нас все продукты так или иначе окупаются, уровнь прибыли там, конечно отличается. Инвестиционная стадия возможно в течение года, двух, четырех. Но если продукт становится нерентабельным, они либо присоединяется к другому продукту, либо меняется его модель, либо он закрывается», – отметил Бублик.

Несмотря на это, ряд сервисов «Контур» не собирается выводить в зону прибыли, а оставит в виде служебных функций других продуктов. Так, например, в компании планируют поступить с финтех-решением на базе купленного в прошлом году банка «Екатеринбург» и переименованного в «Контур.Банк». Михаил Сродных рассказал CNews, что как самостоятельный продукт банк не рассматривается, а будет предоставлять дополнительные возможности остальным сервисам.

«Это улучшение текущих сервисов за счет того, что где-то внутри под капотом невидимо для клиентов встроены вот эти финансовые сервисы. И смысл в том, что ими можно пользоваться максимально бесшовно. Но этом не как самостоятельная история, а, скорее, структурно важная. Мы предполагаем, что она должна быть безусловно окупаемой, но фокус прежде всего на своих клиентов. Мы не хотим за счет этой истории новых клиентов получить. Мы хотим сделать так, чтобы наши клиенты пользовались нашим сервисом», - рассказал Михаил Сродных.

Финтех и не только

Илья Бублик добавил, что у «Контур.Банка» нет задачи конкурировать со Сбером или другими крупными банками.

«С нашей стороны несколько наивно было бы выходить в финтех, чтобы конкурировать со Сбером. У нас основная идея при покупке банка была следующая - мы хотели на базе банка предоставлять финансовые сервисы, которые могли бы дополнять наши собственные программные продукты. Условно, у нас есть продукт, например, «Эльба» - бухгалтерия для ИП. И сделать там, чтобы изнутри «Эльбы» можно было бы управлять своим расчетным счетом. Это не полноценная конкуренция со Сбером, это некое дополнение наших продуктов. И таких дополнений набралось достаточно много, что мы в эту историю пошли», – пояснил директор по развитию.

Сектор продуктов в области информационной безопасности также не будет у «Контура» основным, считает Михаил Сродных.

«ИБ - самостоятельное направление. Но маловероятно, что его доля будет больше 10%, сейчас она меньше. Будем двигаться в сторону 8-10% от общей выручки», - поделился Сродных планами.

«Безусловно, у нас есть стратегия, у нас есть амбиции, и безусловно мы хотим расти не меньше и в следующем году, и в следущем за ним году», – подчеркнул гендиректор «Контура».

Рост может продолжиться

Аналитик инвестиционной группы «Финам» Леонид Делицын отметил, что во многом рост крупных российских ИТ-проектов связан с импортозамещением ПО и сервисов, а значит зависит от продолжения движения в сторону отказа от зарубежных продуктов.

«Процесс замещения импортного ПО только начал набирать обороты. И по другим направлениям, таким как разработка ОС, баз данных, услуги ИИ, компании демонстрировали рост выручки в два и более раз. Рост на 20% для документооборота это, по-моему, высокий показатель, потому что это далеко не самая новая область в ИТ, и вряд ли тут можно достичь большего», – сказал Делицын CNews.

Он добавил, что при сохранении вектора на импортозамещение, «Контур» вполне может продолжить рост.

«В 2024 году они могут повторить успех, потому что замещение импорта может ускориться - допустим, компании увидят, что государство настаивает на процессе импортозамещения и не дает послаблений, западные вендоры продолжают уходить, потому что тамошнее государство тоже на этом настаивает», – отметил Делицын.

Кроме того, массовый переход госсектора с Windows на Linux вынудит компании и организации искать новые решения для всех функций, в том числе для документооборота.

«Переход на новые операционные системы сам по себе заставит перейти на новый документооборот, даже если он не был самоцелью. То есть, темпы вполне могут сохраниться», – заключил аналитик.