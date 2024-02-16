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В России заработал «Tinder для ИТ-шников»

В России начал работу первый сервис для знакомств и поисков партнеров в ИТ-сфере. Он доступен в виде Telegram-бота с большим количеством функций.

«Tinder для ИТ-шников»

В России создан сервис CodeMates («друзья по коду»), призванный облегчить процесс поиска профессиональных контактов в ИТ-сфере.

На данный момент приложение работает на базе чат-бота в Telegram.

По мнению создателей, проект может полностью изменить способ общения и сотрудничества между специалистами в индустрии, а также способствовать обмену знаниями и опытом. Это особенно актуально для ИТ-специалистов, работающих на удаленке.

Сервис разработан студентами AI Talent Hub, совместной магистратуры университета ИТМО и Napoleon IT. Разработчики говорят, что он позволит искать не только новых коллег и партнеров для проектов, но и спутников жизни. Сервис уже получил в блогосфере неформальное название «Tinder для ИТ-шников».

Подробности о работе сервиса

При регистрации в боте нужно выбрать сферы, в которых пользователь будет искать нужных людей, к примеру бэкенд или фронтенд.

itttinder700.jpg

Фото: Image by Racool_studio on Freepik
В России заработал «Tinder для ИТ-шников»

В сервисе уже реализованы функции просмотра анкет. Пользователи могут ставить лайки и суперлайки на понравившиеся анкеты и получать уведомления о взаимной симпатии.

Для уменьшения вероятности появления на платформе мошенников и поддельных аккаунтов, все пользователи проходят ручную проверку, как и обработка всех поступающих анкет. В будущем планируется автоматизировать этот процесс с помощью искусственного интеллекта, который будет проверять достоверность аккаунтов.

Учитывая, что по данным Mediascope, Telegram является четвертым по популярности интернет-ресурсом в России, решение разработчиков о внедрении своего сервиса именно в Telegram выглядит логично.

За последние три месяца более 2000 пользователей воспользовались сервисом CodeMates. В рамках этого периода было создано 6 тыс. пар, совершено 39840 взаимодействий, а также поставлен 13041 лайк.

В чем цель разработки

За три месяца сервис прошел от стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт) до полноценного сервиса.

«Мы подумали, как было бы здорово иметь онлайн нетворк-платформу, где программисты могут найти друг друга, обсудить свои идеи, найти партнеров для проектов, учебы или совместных разработок!» — рассказала Влада Пухкало, студентка AI Talent Hub, университета ИТМО и Napoleon IT.

Разработчики планируют совершенствовать рекомендательную систему на основе собранных данных о взаимодействиях пользователей. По оценкам специалистов количество пользователей может достичь отметки в 50-100 тыс. человек.

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