Глава Nvidia: Не учите детей на программистов. Искусственный интеллект заменит их всех

СЕО компании Nvidia обратился к детям всего мира с посланием, основная идея которого заключается в том, что учеба на программиста и освоение языков программирования – пустая трата времени. По его мнению, этих специалистов с легкость заменит искусственный интеллект, так что учиться программировать в современных реалиях более не требуется.

Прямо противоположная мантра

Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что изучение языков программирования и в целом погружение в процесс написания ПО – отныне бесполезное занятие. По его мнению, вместо живых программистов код может писать генеративный искусственный интеллект, пишет портал TechSpot.

Более того, он уже это делает – в мире существуют десятки помощников программиста на базе ИИ, которые ассистируют им при написании кода и в случае затруднений предоставляют правильное решение. Также есть отдельные нейросети, которые способны выдать работоспособный код в ответ на простой текстовый запрос. Самим программистам такие ассистенты оказывают медвежью услугу – CNews писал, что по мере роста числа обращений к ИИ программисты все активнее теряют навык написания программ.

По мнению Хуанга, постулат многих ИТ-миллиардеров о том, что программирование – это путь к успеху в сфере информационных технологий, безнадежно устарел. СЕО Nvidia открыто заявил, что учить детей языкам программирования уже нет смысла.

Фото: Nvidia Дженсен Хуанг лично и к тому же финансово заинтересован в распространении искусственного интеллекта

Хуанг – это один из самых богатых людей на планете, а компания Nvidia – крупнейший разработчик графических процессоров на мировом рынке, лидер в сегменте дискретных видеокарт (87% против 10% у AMD во II квартале 2023 г. – Juniper Research), а также главный игрок на рынке аппаратных ускорителей искусственного интеллекта.

Сажать картошку, а не писать код

Руководитель Nvidia считает, что вместо программирования будущим специалистам следует реализовывать себя в совершенно других направлениях. В качестве примера он привел максимально далекие от информационных технологий отрасли (если не учитывать глубину проникновения ИТ в них) – биотехнологии, образовательную сферу, промышленность и даже сельское хозяйство.

Обо всем этом Хуанг заявил в рамках своего выступления на недавнем Всемирном правительственном саммите в Дубае. Хуанг открыто указал на то, что его заявление противоречит популярной мантре о том, что программирование откроет все двери в ИТ.

«Наша задача – создать такую ​​вычислительную технологию, чтобы никому не приходилось программировать. И чтобы язык программирования был человеческим, – сказал генеральный директор Nvidia. – Все в мире теперь программисты. Это чудо искусственного интеллекта».

Повторение – мать учения

Хуанг не в первый раз пытается доказать молодому поколению, что рутинное написание строчек кода, многочасовое бдение у монитора, перелопачивание тонн специализированной литературы и общение с коллегами в интернета в поисках решения того или иного вопроса по программированию утратили свою актуальность. Он уже делал схожие заявления около года назад.

Тогда Хуанг выступал в университете Беркли (США). Он поведал слушателям о том, как нейросети могут изменить подход к программированию, и в качестве примера приводил ChatGPT – нейросеть за авторством компании OpenAI, разработка которой спонсировалась, в числе прочих, корпорацией Microsoft. «Буквально каждый может программировать, – сказал он тогда. – Мы очень, очень сильно демократизировали компьютерные технологии».

Не все так очевидно

Замена программистов искусственным интеллектом хоть и стала частым явлением в современной реальности, однако о полном вымирании этой профессии речи все же пока нет. В то же время эксперт в вопросах искусственного интеллекта и руководитель ИИ-стартапа Stability AI Эмад Мостак (Emad Mostaque) считает, что ИИ может оставить без работы большое количество программистов, особенно в Индии. По его словам, в этой стране количество аутсорсинговых рабочих мест в сфере написания кода к 2025 г. начнет сокращаться из-за внедрения ИИ.

С другой стороны, качество кода, создаваемого ИИ, пока не отличается своей элегантностью и высокой оптимизацией. Это наглядно доказали авторы прошлогоднего исследования университета Пердью (США) – они продемонстрировали, что ChatGPT ответил неправильно более чем на половину вопросов по программированию.

Тайный замысел Хуанга

У главы Nvidia, на деле, гораздо больше причин, чтобы превозносить достоинства ИИ, чем у любой другой компании или бизнесмена, пишет TechSpot. Nvidia контролирует около 80% рынка оборудования для искусственного интеллекта – этот и другие успехи компании подняли ее рыночную капитализацию почти до $2 трлн.

Хуанг имеет личную выгоду от всего этого. Благодаря стремительному росту Nvidia (по итогам IV квартала 2023 г. выручка компании показала 265-процентный рост год к году) Хуанг ворвался в топ-30 самых богатых людей на планете, заняв в нем 21 строчку, по версии Bloomberg.

Агентство оценивает состояние Хуанга в $69,2 млрд, что на $9,2 млрд больше, чем в 2022 г.