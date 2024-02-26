Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал

США, Евросоюз, Великобритания и Канада обрушили новый поток санкций на российские ИТ-компании. В том числе под санкциями оказались венчурные фонды, разработчики ОС, средств информационной безопасности, промышленного ПО и бизнес-приложений, системные интеграторы, разработчики вычислительной техники, 3D-принтеров и другие компании.

Санкции против ОЭЗ «Алабуга», НСПК «Электронная Москва»

Евросоюз ввел 13 пакет санкций против России. Он приурочен к двухлетней годовщине с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Одновременно свои санкции против России расширили США (в лице OFAC - Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов), Великобритания и Канада.

Под санкции США, Евросоюза и Великобритании попала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга», которая расположена в городе Елабуга республики Татарстан. Под санкциями оказались ее резиденты «Аконит Алабуга», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга эксим» «Алабуга Машинери», «Алабуга Южный парк», «Вертикаль Алабуга», «ТН Алабуга», «СТ Алабуга», «Алабуга Волокно».

Санкции США были введены против «Национальной системы платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd). Американские санкции были введены против ряда банков, включая «Модульбанк» - виртуальный банк для предпринимателей.

Американские санкции затронули АО «Электронная Москва» (создана Правительством Москвы для решения задач по цифровизации) и Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.

Санкции против венчурных фондов

Среди венчурных фондов США ввели санкции против «Эльбрус Капитал». Данный фонд был партнером американский Goldman Sachs и вместе с ней владел интернет-компаниями HeadHunter и ЦИАН. HeadHunter провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq в 2019 г., ЦИАН провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2021 г.

В 2022 г., после начала СВО, американские биржи приостановили торги акциями HeadHunter и ЦИАН. В 2023 г. американские биржи приняли решение о делистинге данных компаний. Goldman Sachs в 2022 г. заявила об уходе из России.

Также под санкции попали Инвестиционный и венчурный фонд республики Татарстан, фонды «Орбита Капитал» (управляет средствами госкорпорации «Росатом»), Quard Capital и созданный бывшим вице-президентом «Ростелекома» Алексеем Басовым фонд BS Capital. Басов заявил, что у него нет активов в США. Санкции были введены и в отношении «Росатом Иннохаба», инновационного инкубатора «Росатом».

Санкции против операторов связи и разработчиков спутниковых систем

В сфере связи США ввели санкции против «Газпром Космические системы» - подразделения «Газпрома» по спутниковой связи, ООО «Космические технологии». (подразделение «Российских космических систем») и в отношении разработчика спутниковых систем связи «Спутникс», принадлежащего «Ситроникс» (входит в АФК «Система»).

Также санкции были введены против компании «СМАРТС Квант Телеком», созданную бывшим поволжским сотовым оператором СМАРТС для развития квантовых коммуникаций. Канада ввела санкции против «Воентелекома» - оператора связи Минобороны - и ИСС им. М.В. Решетнева, разработчика спутниковых аппаратов.

Санкции против ЦОД

Под санкциями США оказался крупнейший российский оператор ЦОД (центры обработки данных) - ООО ЦХД («Центр хранения данных», торговая марка «РТК-ЦОД»). Данная компания является совместным предприятием «Ростелекома» и ВТБ. Кроме того, в сфере ЦОд санкции были введены против 3data.ru, «Стек Телеком», «Инфотех Балаково» (Саратовская область), «Миран» (Санкт-Петербург), «О2 Клауд» (торговая марка Oxygen) и «Смарт ЦОД» (Липецк).

Санкции против производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования

Американские санции были введены против рядя производителей вычислительной техники: «Инферит» (структура группы «Софтлайн»), ICL Techno и ICL Electronics (структуры группы ICL), «Нр-Дел. Также под санкциями оказался дистрибьютор офисной тезники «Оффтитрейд» Также санкции были введены против разработчиков телекоммуникационного оборудования АО «Механика» и Qtech («Торгоый дом «Кьютек», партнер «Ростелекома» по производителю «Булат»).

Санкции США коснулись разработчика микроэлектронной продукции НПП «Радий» и разработчика специальных технических средств для правоохранительных органов «Сет-1» (санкции в отношении этой компании ввел и Евросоюз).

Евросооюз ввел санкции против дизайн-центра электронных микросхем «Статут» и поставщика электронных компонентов «Фрегат - электронные компоненты». Великобритания ввела санкции против поставщика электронных компонентов «Инкотех», Канада - против «Нева-электроника». Также Канада ввела санкции против Радиотехнического института им. академика А.Л.Минца (входит в концерн РТИ, который до 2022 г. был частью АФК «Система»), Московского НИИ радиосвязи и МНИТИ (Московский научно-исследовательский телевизионный институт).

Санкции против системных интеграторов

Со стороны США были введены были санкции против ряда системных интеграторов, в частности, T1. Ранее эта компания называлась «Техносерв» и до 2022 г. принадлежала ВТБ. Сейчас основным владельцем Т1 является Юлия Манкос, которая владеет своим пакетом через «Сироко Технолоджис». Данная компания также попала под санкции.

Кроме того, санкции были введены в отношении «Ай-Теко инжениринг» (подразделение системного интегратора «Ай-Теко»), «Системного интегратора «Тегрус», «Группы компаний «Навигатор» и ИТ-аутсорсера «А Аверс». Канада ввела санкции в отношении «Корус Консалтинг СНГ» (с 2012 г. принадлежит Сбербанку) и «ООО Автономные системы» (занимается ИТ-консалтингом).

Санкции против разработчиков ОС и средств информационной безопасности

Под санкциями США и Канады оказалась компания «Русбитех», являющаяся поставщиком ПО для Минобороны и разрабатывающая ОС AstraLinux. Ранее данная компания уже была включена в санкционные списки Евросоюза. Также США ввели санкции против другого разработчика Linux - «Ред ОС».

США ввели санкции против целого ряда российских компаний из сферы информационной безопасности: «Код безопасности», «Крипто Про», «Национальный центр информационной беопасности», «Фактор ТС», «Системы практической безопасности» (бренд «Квазар») и «Валидата». Канада ввела санкции в отношении НПО «Эшелон».

Санкции в отношении разработчиков промышленного и корпоративного ПО

Американские санкции затронули разработчиков ПО для промышленного сектора: «Топ системы», datana.ru, «Фидесис», «К-Софт инжениринг», «Апи фактори», «Бимейстер» «Центр Спрут Т» и «Спрут Технологии», НПФ «Круг» и НПО «Системы». Канада также ввела санкции против разработчика промышленного ПО «Аскон».

Также американские санкции коснулись разработчиков бизнес-приложений: «Финансовые и информационные технологии», «Генит», «Кворум», «Кейс Студио» (разработчик продуктов Case Studio и Case Platform), «Гиперспейс» (включая «Гиперспейс Технологии»), НПО «Компьютер» и «Технократия». Под американскими санкциями оказались липецкий разработчик ПО «Хеш Мейкер», разработчик ПО для автоматизации транспортной отрасли «Форт Диалог» (включая «Форт Диалог Сервис») и разработчик ПО на основе искусственного интеллекта «Статанли».

Санкции против разработчиков 3D-принтеров, беспилотников и навигационного оборудования

Отдельным направлением для американских санкций стали разработчики и поставщики 3D-принтеров: 3d.ru, «Центр цифровых технологий», «Глобалтек», «Аддитивные системы», 3dmall, «Инжиниринговый центр аддитивных технологий», «Макетир», «Новапринт», «Офисная техника «Джетком», «Онсинт», «Аддитивный инжиниринг», «Компания «Русмаркет», «Двигатель прогресса» (торговая марка «Лидер-3d»), «Принтпродукт» (разработчик пластика для 3D-принтеров), «СКБ 14 Вологда», «Тоталзед», «Триангулятика» (разработчик ПО для 3D-принтеров), «Зенит 3D», Top 3D Group, «Сканформ» (3D-сканеры).

Евросоюз ввел санкции против разработчика беспилотных летательных систем (БАС) «Альбатрос» и против разработчика БАС для земледелия и соответствующего ПО «Геомир». Также санкции затронули разработчиков и поставщиков навигационного оборудования: «КБ Навис» (включая «Навис Электроника» и «Навис Груп»), ООО «Навигационные технологии». Канада ввела санкции в отношении ЦНИИ «Курс» (разработчик морских навигационных систем).

Вторичные санкции

Также США, Великобритания, Евросооюз и Канада ввели санкций против ряда компаний из Германии, Швейцарии, Финляндии, Лихтенштейна, Кипра, Эстонии, Сербии, Китая, Индии, Турции, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Вьетнама, Уганды, Казахстана и Киргизии, которые якобы помогают россиянам обходить санкции (вторичные санкции. Среди них - корейская Cubit Semiconductor, дистрибьютор электроники из Казахстана «Элем Групп», Si2 Microsystems из Индии, Thai IT Hardware из Таиланда.