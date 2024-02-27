Американский фонд попрощался с акциями HeadHunter

Американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments Management практически полностью вышел из капитала HeadHunter. Торги акциями HeadHunter уже два года не проводятся на бирже Nasdaq, соответственно, акции были проданы на внебиржевом рынке.

Kaynde Anderson Rudnick Investment вышел из капитала HeadHunter

Американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments Managment (KARIM) практически полностью вышел из капитала рекрутингового сервиса HeadHunter. Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

KARIM начал скупать акции HeadHunter с момента проведения первичного размещения акций (IPO) компаний на американской бирже Nasdaq. В начале 2022 г. фонд владел 14,3% акций компании.

Часть акций принадлежала структурам фонда – Virtus Investment Advisers и Virtus Opportunities Trust (действует в интересах Virtus KAR International Small Cap Fund).

Фото: © nikkimeel / Фотобанк Фотодженика Американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investments Management практически полностью вышел из капитала HeadHunter

К началу 2022 г. размер данного пакета снизился до 10,3%, к началу 2023 г. – до 7,1%. К настоящему моменту от этого пакета осталось лишь 0,03% акций. Исходя из текущих котировок акций HeadHunter на Московской бирже – 3,45 тыс. руб. за одну ценную бумагу – пакет, распроданный KARIM стоит 12,5 млрд руб. ($134 млн по текущему курсу Центробанка).

Бывшие и нынешние акционеры HeadHunter

Весной 2022 г. администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями HeadHunter. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшим листинг на западных фондовых площадках. В 2023 г. администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций HeadHunter. Соответственно, KARIM мог распродать акции HeadHunter на внебиржевом рынке.

К моменту проведения IPO акционерами HeadHunter были фонд «Эльбрус Капитал» и американский банк Goldman Sachs. В ходе IPO они частично продали принадлежавшие им пакеты акций. В ходе двух последовавших SPO (вторичное размещение акций) HeadHunter обе структуры также сокращали размеры принадлежащих им пакетов акций.

В начале 2023 г. «Эльбрус Капитал» продал 22,68% из принадлежавших ему 31,9% акций HeadHunter за $149 млн. Покупателем выступил владелец холдинга «Медиа-1» и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин. Доля «Эльбрус Капитал» в HeadHunter после сделки сократилась до 9,22% акций.

Позднее два ранее неизвестных оффшора с Сейшельских островов, Bluemont International и Broomfield International, стали владельцами соответственно 5,4% и 2,8% акций HeadHunter. Возможно, они выкупили долю Goldman Sachs, который до той поры владел 5,9% акций HeadHunter.

Редомиляция HeadHunter и прощание с иностранными инвесторами

В конце 2023 г. HeadHunter объявил о намерении провести редомиляцию и перенести место регистрации своей головной структуры из Кипра в Россию. В рамках этого процесса была объявлена оферта на выкуп акций у иностранных акционеров.

Акции предлагалась выкупить по цене 910,5 руб. или $9,76 за одну ценную бумагу.

HeadHunter готов был выкупить до 52,7% собственных акций, потратив на осуществление оферты до 26,1 млрд руб. ($262,5 млн). Однако для осуществления оферты необходимо было получить согласие от владельцев не менее чем 20% акций, но такого количества желающих продать акции не нашлось.

Российским инвесторам было предложено обменять имеющиеся у них акции HeadHunter на акции вновь создаваемой МКАО (международная компания акционерное общество) «Хедхантер», зарегистрированной в специальном административном районе Калининградской области. Иностранные акционеры HeadHunter также могут получить экономический интерес в МКАО «Хедхантер», но переводимые им дивиденды будут храниться на специальных счетах типа «S», доступ к которым ограничен.