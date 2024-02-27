Приложения российских банков исчезли из магазинов для iPhone. На российских кассах перестал работать Huawei Pay

Приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!», а также приложения нескольких российских банков пропали из App Store. Это произошло вскоре после объявления о введении нового пакета антироссийских западных санкций. Странно, что платежами через китайскую Huawei Pay тоже возникли проблемы.

Проблемы с платежными сервисами

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!», а также приложения нескольких российских банков, в том числе, Модульбанка, Датабанка, банка «Авангард», пропали из App Store (магазин приложений, разработанный и поддерживаемый компанией Apple). Мобильное приложение «Автодор» для оплаты проезда по федеральным трассам, тоже удалено из AppStore, сообщил ТАСС.

«СБПэй» — это мобильное приложение для быстрой и удобной оплаты товаров и услуг смартфоном. Приложение «Привет!» рассказывало об акциях СБП и «Мир». При попытке открыть эти приложения в AppStore появляется сообщение: «Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе».

Пользователи также жалуются на несрабатывание приложения китайской системы бесконтактной оплаты Huawei Pay, сообщил Telegram-канал MarketOverview. При этом за границей оплата устройствами проходила штатно.

Фото: freepik После нового пакета санкций у россиян возникли сложности со скачиванием и использованием платежных сервисов

Компания Huawei и платежный сервис UnionPay объявили о запуске в России Huawei Pay в декабре 2018 г. Россия стала второй после Китая страной присутствия Huawei Pay.

Новый санкционный пакет

Проблемы начались после объявления о введении Евросоюзом 13-го пакета санкций против России, приуроченного к двухлетней годовщине с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Одновременно свои санкции против России расширили США (в лице OFAC — Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов), Великобритания и Канада.

В новый пакет, как писал CNews, вошли санкции против «Национальной системы платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd). А также против ряда банков, включая, например, «Модульбанк», приложение которого в списке исчезнувших из AppStore.

Что касается Huawei Pay, возможно, у него случился какой-то сбой именно в России, пишет MarketOverview. С другой стороны, ограничение может быть следствием тех же санкций против НСПК, так как все операции по картам UnionPay в России, в том числе и платежи через Huawei Pay обрабатывает НСПК.

В НСПК заявили агентству ТАСС 23 февраля 2023 г., что санкции не повлияют на работу платежных сервисов в России.

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме. Работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», — сообщили в НСПК.

В компании также отметили, что никаких ограничений работы с иностранными партнерами на стороне платежной системы «Мир» нет. «Решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно», — добавили в НСПК.

Apple в авангарде антироссийских санкций

Компания Apple присоединилась к антироссийским санкциям в марте 2022 г. Она объявила тогда о прекращении продажи своих устройств в России.

Тогда же, в марте 2022 г., Apple начала планомерно ухудшать условия для россиян, отдающих предпочтение ее продукции. Дошло до того, что она лишила их гарантии на новые устройства, стоимость которых, как известно, намного выше в сравнении с конкурентами. Параллельный импорт заставил ритейлеров ввести собственную гарантию, но и одновременно взвинтил цены, да и очень нестабильный курс рубля тоже негативно отразился на стоимости новых устройств.

Из App Store за последние два года исчезло большое количество российских приложений, особенно банковских, например, приложение Сбербанка, который регулярно пытается вернуться в App Store. Apple столь же регулярно и очень оперативно эти попытки пресекает.