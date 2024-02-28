Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками

Крупный сбой в работе Рунета был вызван действиями Роскомнадзора, который перенастраивал системы блокировки доступа к запрещенным ресурсам. Как пояснили в Госдуме, это было необходимо для определения «узких мест» по обходу блокировок.

Из-за чего был сбой в Рунете

Причиной сбоя в российском сегменте интернета (Рунете), произошедшим 27 февраля 2024 г., стали работы Роскомнадзора по перенастройке фильтров и шлюзов, ответственных за блокировку доступа к запрещенной информации.

Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Ткачев заявил в интервью телеканалу «Дума ТВ».

Ткачев напомнил, что в России заблокированы ресурсы корпорации Meta (признана в России экстремистской, речь идет о социальных сетях Facebook и Instagram), а также ряд VPN-сервисов, позволяющих получить доступ к запрещенной информации. С целью определения «узких мест», через которые в будущем можно было бы получить доступ к запрещенным ресурсам, Роскомнадзор проводил технические работы.

В ходе таких работ некоторые из систем Роскомнадзора «упали», говорит Ткачев. Депутат добавил, что такого рода сбои уже случались в прошлом году.

Напомним, во вторник, 27 февраля 2024 г. около 12:00 по московскому времени пользователи Рунета стали массово жаловаться на недоступность ряда популярных сервисов. В первую очередь речь шла о мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp.

Также, по данным сервиса мониторинга сбоев от компании Brand Analytics, пользователи жаловались на работу видеохостинга YouTube и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Портал госуслуги).

Жалобы поступали от абонентов основных операторов фиксированной и мобильной связи: «Ростелеком» (включая принадлежащего ему сотового оператора «Т2 Мобайл» - торговая марка Tele2), «Мегафон» (включая принадлежащего ему оператора «Скартел» - бренд Yota), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

При этом пользователи отмечали, что на некоторое время открылся доступ к заблокированным в России ресурсам.

Роскомнадзор и Минцифры подтверждали, что сбой зафиксирован в работе Telegram, добавляя, что проблемы в работе данного мессенджера наблюдаются и в других странах, например, Германии и США. При этом сети российских телекоммуникационных операторов работали в штатном режиме.

От комментариев относительно заявления Антона Ткачева в Роскомнадзоре отказались. Telegram также не комментировал сбой.

Что такое ТСПУ

Исходя из заявлений Антона Ткачева можно сделать вывод, что сбой произошел в работе Технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Данные средства Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи в рамках закона «О суверенном интернете», принятом в 2019 г.

С помощью ТСПУ Роскомнадзор может управлять маршрутами трафика, а также блокировать доступ к запрещенной информации. За работу ТСПУ отвечает ЦМУ ССОО (Центр мониторинга и управления сетей связи общего пользования), созданный на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Предыдущий сбой в Рунете

Напомним, что 30 января 2024 г. в Рунете произошел другой масштабный сбой. Вечером того дня не работали сайты в доменной зоне .ru. Причиной стала ошибка в работе протокола DNSsec – «защищенной» версии протокола DNS, отвечающего за синхронизацию доменов и IP-адресов.