Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

Apple и Google удалили из своих магазинов приложения программу GoFuture, созданную для болельщиков проходящего в Казани первого международного турнира по фиджтиал «Игры будущего 2024». Концепция фиджитал предполагает объединение реального и виртуального спорта.

Фиджитал-болельщики остались без мобильного приложения

Apple и Google удалили из магазинов приложений AppStore и Google Play приложения для посетителей «Игр будущего 2024».

«Игры будущего 2024» - первый международный турнир в концепции фиджитал, предполагающий объединение виртуального и реального спорта. На церемонии открытия игры присутствовал Президент России Владимир Путин, оргкомитет мероприятия возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Турнир проходит в Казани в конце февраля 2024 г. Для в ориентации в программе соревнований, помощи в перемещении между площадками турнира и культурной программой организаторами было создано мобильное приложение GoFuture, которое через несколько дней после старта турнира было удалено из магазинов.

Как убедился корреспондент CNews, уже установленные версии приложения также перестали работать. С сайта турнира были удалены ссылки на приложение GoFuture, а из страницы турнира в социальной сети «ВКонтакте» была удалена новость о его запуске.

Перестали работать даже установленные версии приложения GoFuture

В оргкомитете «Игр будущего 2024» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Кто участвует в «Играх будущего 2024»

«Игры будущего 2024» проходят с 21 февраля по 3 марта 2024 г. В соревнованиях по 21 дисциплине принимают участие 2 тыс. спортсменов из десятков стран мира, включая Испанию, Турцию, Индию, Китай, Бразилию, страны Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ.

Как происходят соревнования в концепции фиджитал

Концепция фиджитал предполагает, что соревнование по какой-либо дисциплине происходит сначала в виртуальном формате (киберспорт), затем – в реальном (физический спорт). Например, бойцы MMA выходят на ринг и сначала на консолях сражаются в Mortal Combat за различных персонажей, а затем между ними происходит реальный бой. Аналогичным образом, в таких дисциплинах, как футбол, хоккей, баскетбол, команды сначала за компьютерами играют за виртуальные команды, затем – непосредственно на спортивных аренах.

Если дисциплина изначально относится к киберспорту, например, CounterStrike 2, Standoff 2, WarFace, то спортсмены сначала борются в виртуальном мире, а затем перемещаются на арену, где между ними происходит турнир по лазертагу. В финальных поединках соревнование по лазертагу происходит только в случае, если в ходе двух раундов виртуального поединка не был выявлен победитель.

В некоторых дисциплинах соревнования происходят только в виртуальной среде, например, в «Мире танков» и «Спортивном программировании». Некоторые дисциплины изначально можно отнести к фиджитал, например, «Гонка дронов» и «Битва роботов».

«Огненный» финал «Битвы роботов»

«Битва роботов» представляет из себя бой между двумя колесными роботами, управляемыми дистанционно и передвигающимися по изолированному рингу. В финале индийская команда DS Robotics победила московскую Dady bots, ричем робот московской команды задымился, и загорелся, ударившись о вращающийся нож в ограждении ринга.