ФСБ начала проверять банк Qiwi

ФСБ по заявлению Центробанка начал проверку в «Киви-банке», у которого ранее было отозвана лицензия. Регулятор обвиняет кредитное учреждение в проведении операций с криптообменниками, онлайн-казино и открытии электронных кошельков с использованием чужих персональных данных.

ФСБ начала проверку в «Киви-банке»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала проверку «Киви-банка», у которого в конце февраля 2024 г. была отозвана лицензия.

Об этом сообщило издание РКБ со ссылкой на свои источники. Проверка началась по заявлению Центробанка, ей занимается Управление «К» ФСБ, отвечающее за надзор за финансовой сферой.

Одной из причин проверки стал рост количества «телефонных и ИТ-мошенничеств», осуществляемых с территории Украины. Основной владелец Qiwi Сергей Солонин от комментариев отказался.

Отзыв лицензии у «Киви-банка»

«Киви-банк» был создан платежной системой Qiwi для обслуживания операция по ее платежным терминалам и электронным кошелькам. 21 февраля 2024 г. Центробанка отозвал у банка лицензию, и в нем была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Центробанк обозначил целый ряд претензий к «Киви-банку»: переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерские контор, а также «многочисленные случае открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их согласия. Тогда же Центробанк сообщил о направлении правоохранительным органам информации о выявленных в работе «Киви-банка» нарушений.

Средства владельцем Qiwi-кошельков и клиентов банка «Точка»

Позднее АСВ сообщило, что на счетах в «Киви-банке» находилось 4,3 млрд руб. Страховое возмещение получат 300 физических лиц, 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц.

Электронные кошельки Qiwi приравнивались к предоплаченным картам «Киви-банка». Закон о страховании вкладов на их владельцев не распространяется. Тем не менее, АСВ намерена вернуть деньги владельцам электронных кошельков при условии предоставления необходимых документов, включая справки от сотового оператора о принадлежности номера, на которого зарегистрирован кошелек, владельцу кошелька.

Всего у Qiwi было 9,3 млн. электронных кошельков на общую сумму 4,4 млрд руб. В том числе на анонимных кошельках хранилось 277 млн руб., на кошельках с упрощенной идентификацией - 2,35 млрд руб., на кошельках с полной идентификацией – 1,76 млрд руб.

Банк для предпринимателей «Точка», ранее принадлежавший Qiwi, сообщил, что выплатит своим клиентам, обслуживавшимся через «Киви-банк», «зависшие» в этом банке средства. Речь идет о средствах, которые не будут покрыты за счет выплат со стороны АСВ. Всего через «Киви-банк» обслуживалось 20 тыс. клиентов банка «Точка». Общий размер компенсаций со стороны «Точка» может составить до 8 млрд руб.

Банк «Точка» первоначально работал как виртуальный банк и обслуживал клиентов через «Киви-банк» и банк «Открытие» (входивший в число акционеров Qiwi). Затем «Точка» получил собственную банковскую лицензию, но через «Киви-бакк» продолжила обслуживаться часть клиентов.

Продажа российского Qiwi

В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, затем компания вышла на Московскую биржу. В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi (такая же судьба ждала большинство компаний с российскими участием, имевшим листинг на зарубежных площадках).

Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации бизнеса Qiwi, в соответствие с которым компания должна была уйти из России. В этом случае Nasdaq был готов возобновить торги акциями Qiwi.

В начале 2024 г. бывший гендиректор Qiwi Андрей Протопопов выкупил российскую часть Qiwi АО «Киви» (включая «Киви-банк») – за 23,75 млрд руб. Сделка была заключена через принадлежащую Протопопову гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech.

После отзыва лицензии у «Киви-банка» в Qiwi заявили, что данное событие оказывает существенное влияние на бизнес АО «Киви». Однако сделка уже завершена и не предусматривает возможности пересмотра цены. Другое дело, что оплата сделки должна происходить в течение четырех лет (первые 11,875 млрд руб. должны быть выплачены в течение четырех месяцев).

До этого момента 100% акций Fusion Factor Fintech будут находится в залоге у Qiwi. А в случае невыполнения покупателем своих обязательств Qiwi сможет выставить данную компанию на публичные торги или найти ей нового покупателя.