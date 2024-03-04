Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса

На платформе «Гостех» будут запущены два сервиса в сфере управления лесным хозяйством: дистанционный мониторинг лесных вырубок и предоставление гражданам древесины. Вместе с этим планируется создать маркетплейс услуг по вырубке леса.

Автоматизация управления региональным лесным фондом

70 российских регионов автоматизировали свою деятельность в сфере управлениям лесными фондами. Об этом замруководителя Рослезхоза Вячеслав Спиренков рассказал в ходе конференции «Цифровой эволюции».

В частности, компания «Аверс Информ» внедрила свое решение «Аверс. Управление лесным фондом» в 50 регионах. Еще в 10 регионах было внедрено другое решение компании – «Аверс. Визуализация электронных документов». Компания «Формоза – Софт» внедрила систему управления дистанционным мониторингом «Лесохранитель» в 60 регионах.

Пермский край создал региональную государственную информационную систему (РГИС) «Умный лес», которая внедрена в двух регионах. Дополнительные модули для данного решения разработали компании «Брайт-софт», «Скайори» и «Ингеотех».

Решение от компании «ИнногеоТех» - автоматизированный сервис мониторинга лесного фонда – внедрен в двух регионах в рамках контрактов, еще в 14 регионах происходит пилотное внедрение. Разработанная компаний «Инфогрейс» платформа автоматизации «Циторус» внедрена в трех регионах. Решение от компании «БАРС Групп» «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности лесного хозяйства региона» внедрено в одном регионе.

Взаимодействие федеральной и региональных информационных систем в сфере леса

Указанные решения имеют различную функциональность. Это могут быть процедуры учета лесного хозяйства и оказания региональных услуг, а также мониторинг лесного хозяйства и пожарной обстановки. Кроме того, в ряде решений алгоритмы искусственного интеллекта используются для оценки причин пожаров и анализа данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) о нарушениях в лесных хозяйствах.

С осени 2023 г. началось внедрение федеральной государственной информационной системы «Лесной комплекс» (ФГИС ЛК). К концу I квартала 2024 г. она должна быть внедрена во всех регионах. В ФГИС ЛК содержится информация о лесных фондах («озеро данных»), которая должна помочь регионах в осуществлении ими своих полномочий.

При этом ФГИС ЛК не сможет реализовать сервисы, находящиеся в компетенции субъектов федерации, из-за различной региональной специфики. Например, в области выдачи древесины для личных нужд граждан в Московской области и Красноярском крае совершенно разные подхода из-за разного объема лесного фонда, говорит Спиренков.

Автоматизация управления лесным хозяйством на платформе «Гостех»

На платформе «Гостех» предлагается запустить два сервиса для управлениями лесным хозяйством в регионах. Первый сервис – «Лесной контроль. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности. Дистанционный мониторинг вырубок».

Предпосылками к созданию данного сервиса являются: трудоемкость контроля, нагрузка на бизнес, временный разрыв в контроле вырубок (отсутствие оперативных данных о состоянии лесного фонда), отсутствие взаимодействия с НКО (некоммерческие организации).

Новый сервис должен будет предоставить: оперативную информацию о состоянии леса; получение данных ДЗЗ (API); автоматическое определение лесоизменений при помощи алгоритмов искусственного интеллект; проверка законности вырубок (API для автоматического получения данных о лесном фонде); формирование плана и маршрута мероприятий; проведение надзорных и профилактических мероприятий (Геосервер, экспорт в мобильное приложение, личный кабинет лесопользователя).

Как поясняет Анна Осикова (руководитель службы Центр управления регионом Красноярского края), задачей сервиса является обеспечение доступа лесопользователей к открытым данным. «Мы хотим сформировать у лесопользователя культуру личной ответственности, - говорит Осикова. - Имея оперативные и актуальные данные, будет сформировано снижение правонарушений. Все это приведет к существенным изменения в отраслевой деятельности – будет вестись предупредительная работа нарушений».

В качестве пилотных регионов готовы выступить Пермский край и Красноярский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Свердловская области. Госкорпорация «Роскосмос» готова обеспечить поставку необходимых ДЗЗ за цену до 15 млн руб./месяц, компания «Инногеотех» готова обеспечить соответствующую нейросетевую модель за 5 млн руб. (на одну сеть).

Компания «Брайт-софт» готова реализовать функционал в части проверки законности и маршрута и взаимодействия с НКО за 20 млн руб. Примерная стоимость внедрения каждого из указанных компонентов в одном регионе составит 10 млн руб, примерная стоимость обслуживания в одном регионе – 5-10 млн руб.

Предоставление гражданам древесины через «Гостех»

Второй сервис – «Сервис предоставления древесины для собственных нужд граждан. Маркетплейс для реализации права заготовки древесины». Как поясняет Альберт Балаков из компании «Аверс-информ», граждане России, при наличие лесных участков, имеют права на получение древесины для строительства домов или отопления. Но в данной сфере существует ряд проблем. Во-первых, это несовершенство нормативно-справочной информации (НСИ): отсутствуют единая система справочников (в формате XML) и утвержденные форм в машиночитаемый формат.

Во-вторых, из-за нехватки древесины возникает пространство для злоупотреблений, с которыми надо бороться. Граждан ставят в очередь, но они зачастую не знают своих номеров и не видят хода движения очередей. Для этого необходимо обеспечить подачу заявлений, согласование и подписание договоров в режиме онлайн - через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг), также необходима витрина данных для отслеживания статуса в очереди. Балаков полагает, что

Другая проблема – это отсутствие систематизации в обработке заявлений. Часть заявлений поступают через ЕПГУ и обрабатывается автоматически, часть – через МФЦ (многофункциональный центр государственных услуг) – и обрабатываются вручную. Балаков полагает, что было бы логичным при отсутствии древесины в лесной хозяйстве перенаправлять граждан в другие лесничества.

Кроме того, граждане нуждаются в решение задачи по поиску исполнителей по вырубке леса, для этого необходимо создать соответствующий маркетплейс (электронный рынок). Компания «Аверс-Информ» готова осуществить соответствующие доработки за 5-10 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 1 млн руб., стоимость обслуживания – 500 тыс. руб. – 1 млн руб.

В пресс-службе «Гостеха» сообщили, что проектирование данных сервисов ведется в рамках рабочей группы по лесному хозяйству, при этом на экспертизу в «Гостех» соответствующие материалы пока не поступали.