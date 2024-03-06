Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд

Временная администрация «Киви банка» подала в суд на платежную систему Qiwi и компанию, которой были проданы российские активы Qiwi. Истец хочет отменить сделку, а также передачу в залог Qiwi акций его бывшего российского подразделения.

«Киви банк» судится с Qiwi

«Киви банк» подал в арбитражный суд Москвы иск к своим бывшим владельцам – платежной системе Qiwi (юридическое лицо – кипрская Qiwi plc), гонконгской Fusion Factor Fintech и российскому АО «Киви». Информация об этом размещена в картотеке суда.

Пресс-служба Арбитражного суда Москвы пояснили агентству «Интерфакс», что иск был подан с целью признать недействительными договор купли-продажи 100% акций АО «Киви», заключенный в январе 2024 г. между Qiwi и Fusion Factor Fintech, а также договор залога 100% акций Fusion Factor Fintech перед Qiwi.

В Агентстве страхования вкладов (АСВ) сообщили CNews, что иск подан в интересах кредиторов «Киви банка». Суть претензий к агентстве комментировать не стали. В Qiwi plc к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Как Qiwi уходил из России

«Киви банк» обслуживал интересы платежной системы Qiwi: в соответствии с российским законодательством сети платежных терминалов и системы электронных денежных средств должны работать через банки или небанковские кредитные организации (НКО).

В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, затем компания вышла на Московскую биржу. В 2022 г. администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi, схожая судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшим листинг на западных фондовых площадках.

Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации бизнеса Qiwi, предполагающий уход компании из России. В случае его выполнения Qiwi могла бы рассчитывать на возобновление листинга на Nasdaq.

В начале 2024 г. Qiwi продала свою российскую «дочку» - АО «Киви» - своему бывшему гендиректору Андрею Протопопову. Частью АО «Киви» был и «Киви банк».

Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., при этом сделка предполагала рассрочку в течение четырех лет (первые 11,875 млрд руб. должны быть выплачены в течение первых четырех месяцев). Также сделка была осуществлена через принадлежащую Протопову Fusion Factor Fintech. До выполнения покупателем своих обязательств 100% акций Fusion Fintech Group находятся в залоге у Qiwi.

Отзыв лицензии у «Киви банка»

21 февраля 2024 г. Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка» в связи с нарушением законодательства. В вину банку ставилось осуществление переводов в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также «многочисленные случаи открытия «Qiwi-кошельков» с использованием персональных данных физических лиц без их согласия». Материалы об этом были переданы в правоохранительные органы. В банке была введена временная администрация в лице АСВ.

В Qiwi после этого заявили, что сделка по продаже АО «Киви» завершена и не предусматривает возможности пересмотра цены. Но если покупатель не выполнит своих обязательств, Qiwi найдет для Fusion Fintech Factor нового покупателя путем публичных торгов или частных переговоров.

Кому должен «Киви банк»

«Киви банк» участвовал в системе страхования вкладов, в связи с чем АСВ пообещало возместить средства на вкладах в банке в размере до 1,4 млн руб. на один вклад. Всего в «Киви банке» находилось счетов на общую сумму 4,3 млрд руб. Но «Киви банк», в первую очередь, обслуживал владельцев электронных кошельков Qiwi, которые приравнивались к предоплаченным банковским картам.

Всего у Qiwi было 9,3 млн электронных кошельков на общую сумму 4,4 млрд руб. Электронные кошельки не подлежат страхования вкладов. Однако АСВ пообещало рассчитаться и с ними в рамках расчетов с кредиторами третьей очереди. Для этого нужно будет подать заявление вместе со справкой от сотового оператора о принадлежности номера, на который оформлялся электронный кошелек, владельцу кошелька.

В «Киви банка» зависли также средства от незавершенных переводов через систему денежных переводов Contact, принадлежавшей Qiwi. АСВ пообещало вернуть данные средства также в рамках расчетов с кредиторами третьей очереди. Всего таких переводов насчитывается 17 тыс. на общую сумму 700 млн руб.

Кроме того, «Киви банк» обслуживал счета части клиентов банка «Точка» - виртуального банка для предпринимателей, ранее принадлежавшего Qiwi. Банк «Точка» пообещал компенсировать свои клиентам соответствующие потери, если они не будут возмещены АСВ. Всего в «Киви банке» обслуживал порядка 20 тыс. клиентов банка «Точка», общий размер компенсаций со стороны банка «Точка» может составлять до 8 млрд руб.