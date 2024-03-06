России обещан рост скорости интернета в 100 раз

Скорость доступа в интернет в России вырастет в 100 раз по сравнению с нынешними показателями, считают в «Дом.Ру». Но случится это не через год и не через два – на достижение столь высоких показателей скорости широкополосного доступа в Сеть потребуется 10 лет.

Сверхбыстрый российский интернет

Интернет в России в обозримом будущем может стать в разы быстрее, чем сейчас. По прогнозам холдинга «ЭР-Телеком», в состав которого входит провайдер «Дом.Ру», через несколько лет скорость доступа во Всемирную паутину может вырасти в 100 раз (данные провайдера приводит издание «Газета.ру»).

В «Дом.Ру» полагают, что до таких скоростей интернет в России разгонится к 2035 г. – к тому периоду, по оценке провайдера, россияне смогут потреблять контент со скоростью 10 Гбит/с. Но опробовать такую скорость доступа смогут не все российские интернет-пользователи, а лишь половина из них.

Фото: rawpixel.com / FreePik Скорость домашнего интернета зависит не только от провайдера, но также от кабеля, заходящего в дом, и от роутера

Прогнозы провайдера основаны, в том числе на показателях роста скорости широкополосного доступа в Сеть в последние годы. В «ЭР-Телекоме» утверждают, что за период с 2022 по 2024 гг. прирост составил 43 Мбит/с.

В 100 раз и больше

К концу 2023 г. возможность пользоваться интернетом на скорости более 100 Мбит/с была у 54% россиян против 3% в конце 2013 г. (статистика «Дом.Ру»). В некоторых городах, например, в Перми, по данным «Дом.Ру», на начало весны 2024 г. существовала тестовая возможность доступа в Сеть на скорости до 2,5 Гбит/с. Пермь – первый город, где появилась сеть «Дом.Ру».

Но пока это исключение, а не правило, особенно на фоне официальной статистики российских властей, согласно которой средняя скорость фиксированного (проводного – домашнего или офисного) широкополосного доступа в России составляет всего лишь 78 Мбит/с. Эти данные озвучил лично российский премьер-министр Михаил Мишустин в рамках стратегической сессии по развитию отрасли связи, состоявшейся 7 ноября 2023 г.

С такими показателями средней скорости ШПД Россия находится на 55-м месте в мире. Согласно статистике «Дом.Ру», в первую тройку российских городов по самой высокой средней скорости доступа в интернет вошли Краснодар (240,5 Мбит/с), Ростов-на-Дону (179 Мбит/с) и Санкт-Петербург (177,8 Мбит/с). Москва в этом рейтинге находится на пятом месте с результатом 168,5 Мбит/с.

Зачем такая скорость

В «Дом.Ру» полагают, что потребность россиян в наращивании скорости доступа в интернет из дома или офиса напрямую связана с ростом популярности «тяжелых» интернет-сервисов, пользование которыми сопряжено с большими объемами трафика. Это в первую очередь онлайн-игры, многочисленные платформы и видеосервисы, включая стриминговые платформы.

Также более высокая скорость доступа в Сеть позволит выделить часть домашнего канала различной смарт-технике, включая устройства умного дома – датчики безопасности, камеры наблюдения и пр.

При этом, согласно прогнозам провайдера, у подавляющего большинства россиян через 10 лет будет возможность подключиться к интернету на скорости свыше 1 Гбит/с. Такая опция будет предоставлена 98% жителей России.

Кто поделит рынок

Прогноз «Дом.Ру» не включал данные о том, как будут распределены доли провайдеров на рынке ШПД в России через 10 лет. На начало 2024 г., как сообщили CNews представители «Контура», в России насчитывалось в общей сложности 426 интернет-провайдреров – от совсем крошечных компаний и до федеральных операторов. Что примечательно, за последние три года (с января 2021 по январь 2024 гг.) их стало больше на 20,3% – на начало отчетного периода их было 354 по всей стране.

В III квартале 2023 г. количество провайдеров сократилось, но на общую статистику за три года это почти не повлияло – рынок продолжает расти, конкуренция усиливается.

На начало 2024 г. больше всего провайдеров интернета было в Москве (52 компании). На втором месте – Дагестан (31 провайдер), на третьем – Московская область (27). Далее следуют Краснодарский край (21), Красноярский край (17), Ростовская область (16), ДНР (14), Санкт-Петербург (13), Республика Крым (13) и Иркутская область (11 провайдеров).

При этом основных игроков на рынке ШПД в России всего пять, согласно опубликованной статистике компании «ТМТ-Консалтинг» за II квартал 2023 г. В их числе «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком», «Вымпелком» («Билайн») и ТТК – на них пришлось 71% абонентской базы на рынке по итогам отчетного периода.