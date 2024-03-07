В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране

«Авито» открывает собственную сеть выдачи заказов. Сервис запустил пилотный проект осенью 2023 г. и, получив положительный отклик пользователей, решил составить конкуренцию Ozon и Wildberries. В обозримом будущем в России появится около полутора тысяч ПВЗ «Авито».

Собственная сеть ПВЗ

«Авито» запланировала в самом ближайшем будущем развернуть сеть собственных пунктов выдачи заказов. Об этом CNews сообщили представители «Авито». В сервисе есть своя логистическая служба «Авито Доставка», но на протяжении шести лет своего существования (запуск состоялся в 2018 г.) она работала на основе сторонних сервисов, в том числе курьерских.

Россиянам, покупающим на «Авито» посредством «Авито Доставки», приходилось забирать товары в постаматах или пунктах выдачи сторонних сервисов. Теперь у «Авито» будет своя сеть точек – как сообщили редакции представители компании, до конца 2024 г. будет открыто около 1500 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по всей России.

«Авито» строит собственную сеть ПВЗ

При этом «бэкенд» сервиса по-прежнему будет опираться на партнерские компании. Задачу по транспортировке товаров до выбранного покупателем пункта выдачи будут выполнять логистические партнеры «Авито», «которые будут соответствовать требованиям платформы», сообщили CNews представители сервиса. Требования будут предъявляться в первую очередь к тарифам, срокам доставки и к качеству работы партнеров.

Причины и следствия

Одна из причин, по которой «Авито» решила выйти на рынок самостоятельной доставки товаров – это рост количества междугородних заказов. По подсчетам сервиса, в 2023 г. он оказался двукратным по сравнению с 2022 г. – общее количество таких заказов перевалило за 93 млн.

Система доставки таких товаров была реализована посредством поддержки со стороны логистических сервисов, в число которых на протяжении нескольких лет входили «Почта России», СДЭК, BoxBerry, DPD, 5post и «Яндекс Доставка».

Первые попытки отказаться от зависимости от сторонних пунктов выдачи «Авито» предприняла во второй половине 2023 г. – на тот момент в нескольких крупнейших городах России был протестирован пилот по подключению пунктов выдачи заказов к «Авито Доставке» напрямую, без необходимости пользоваться инфраструктурой сторонних сервисов. Эксперимент прошел в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге и затронул 100 пунктов выдачи. По его результатам и было принято решение о масштабировании проекта.

Поддержка универсальности

Новая концепция развития логистического сервиса «Авито» не исключает работу с мультибрендовыми пунктами выдачи. Их владельцам будет предоставлена возможность бесплатного прямого подключения к сети «Авито Доставки». В дополнение к этому они смогут заключить с «Авито» прямой договор и открыть монобрендовый ПВЗ.

Фото: «Авито» Сервис для владельцев пунктов выдачи

Реализация данного направления начнется в апреле 2024 г., когда заработает специализированное программное обеспечение для владельцев пунктов выдачи заказов, и будет готов личный кабинет для них. На начальном этапе сервис позволит партнерам «Авито» вести все необходимые операции по приему и выдаче отправлений, а также взаимодействовать с разными службами доставки.

С течением времени личный кабинет «Авито» для владельцев ПВЗ будет прирастать новыми функциями. В течение 2024 г., к примеру, разработчики встроят в него опции отслеживания доходности и ведения финансовой отчетности, а также появится возможность получать бизнес-аналитику.

Высококонкурентый рынок

В России есть три крупнейших маркетплейса – Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Первые два требуют, чтобы их пункты выдачи заказов были монобрендовыми, сообщили CNews их представители, третий, как убедились на личном опыте сотрудники редакции CNews, лояльно относится к мультибрендовым ПВЗ.

Представители Ozon сообщили CNews, что количество пунктов выдачи в активе маркетплейса, открытых по франшизе, составляет около 45 тыс. «Это монобрендовые пункты. В прошлом году (в 2023 г. – прим. CNews) предприниматели особенно активно открывали такие пункты именно в малых городах, деревнях и других малых населённых пунктах», – сообщили CNews представители Ozon.

Следует отметить, что из требования к монобрендовости ПВЗ у Ozon существует одно исключение. У платформы есть проект сотрудничества с «Почтой России», как, впрочем, и у других маркетплейсов. В отделениях «Почты России» выдаются заказы, в том числе, и под их собственным брендом. Почтовые отделения не учитываются при подсчете пунктов выдачи заказов, уточнили CNews в Ozon.

У Wildberries на момент выпуска материала было 36 тыс. монобрендовых ПВЗ, сообщили CNews представители сервиса.

В «Яндекс Маркете» на вопрос редакции о количестве ПВЗ отвечать отказались. Также в России быстро развивается платформа «KazanExpress», которая осенью 2023 г. стала собственностью «Магнита». «Магнит» со своей стороны собирается сделать на основе «KazanExpress» собственную торговую площадку «Магнит маркет» с пунктами выдачи в своих магазинах, которых в настоящее время насчитывается несколько десятков тысяч. На начало 2022 г. у «KazanExpress», по данным площадки, было 450 пунктов выдачи против 73 годом ранее. За доставку товаров в «Магнит маркет» будет отвечать собственная крупная логистическая сеть «Магнита».