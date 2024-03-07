Россияне построят мини-ЦОД на дрейфующей льдине в Арктике

В ходе ежегодной арктической экспедиции Русского географического общества хостинг-провайдер RUVDS разместит серверное оборудование в ледовом лагере «Барнео». Основной целью эксперимента является обкатка решения в экстремальных условиях.

ЦОД на дрейфующей льдине

Хостинг-провайдер RUVDS развернет серверное оборудование в Арктике в марте-апреле 2024 г. Компактный дата-центр будет запущен на территории расположенного в непосредственной близости от Северного полюса ледового лагеря «Барнео». Об этом компания сообщила CNews.

Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин рассказал: «Тема Арктики как никогда актуальна, уверен, нам будет что предложить тем, кто займется ее освоением с точки зрения коммуникаций и инфраструктуры». По его словам, космический аппарат компании, который был выведен на орбиту в 2023 г., пролетает над Северным полюсом каждые полтора часа и это позволит получить сигнал без каких-либо помех.

RUVDS проведут эксперимент с размещением сервера в экстремальных условиях. Полученные сведения помогут сделать выводы о работе оборудования в «жесткой природной среде» и выступить с инициативами по доработке используемых механизмов обеспечения связи. Сервер будет поддерживать связь с космическим аппаратом RUVDS, передавая через него актуальную телеметрию.

«Барнео» — это ежегодная арктическая экспедиция, которую организует Экспедиционный центр Русского географического общества. Ледовый лагерь располагается на дрейфующей льдине, а проект рассчитан на время его работы, что составит до одного месяца.

Технические подробности эксперимента

Никита Цаплин рассказал CNews, что в качестве опытного образца будут использованы компактные решения. «В качестве аппаратной начинки спутника мы использовали китайский одноплатный компьютер серии NanoPi компании FriendlyElec», – сказал он.

По его словам, в случае с Арктикой, а тем более с дрейфующей льдиной, то сделать там центр обработки данных (ЦОД) с приемлемой терморегуляцией непросто. «Мы подбираем защищенный компьютер, рассчитанный на эксплуатацию при экстремально низких температурах, а такие системы чаще всего используют военные или добывающие компании», – объяснил Никита Цаплин.

Касательно конфигурации серверов, которые планируются к размещению, он сказал, что требования к размерам оборудования проще и поэтому мы можем позволить себе более мощное «железо». «Благодаря этому характеристики устройства будут близки к оборудованию, которое используется в «больших» дата-центрах, но финальная конфигурация еще дорабатывается – раскрыть ее пока не могу», – ответил генеральный директор хостинг-провайдера.

Питать экспериментальный ЦОД RUVDS планируется с помощью дизель-генераторов, расположенных в ледовом лагере «Барнео». «Упор сделан на передачу сигнала и работу оборудования в сложных климатических условиях, потому источник энергии в данном случае не так важен», – отметил Никита Цаплин.

Для передачи данных будет два спутниковых канала: основной – с использованием вышеупомянутого аппарата STRATOSAT-TK1-D, запущенного в конце июня 2023 г. компанией, и резервный – через американские спутники Iridium.

Ожидаемые результаты

В компании ожидают, что получится наладить стабильный и надежный канал связи по схеме: ЦОД-спутник-пользователь и оценят точность передаваемых данных. «Северный полюс хорош именно тем, что позволяет проверить работу технологий в своего рода технологическом вакууме –сторонних сигналов, «глушащих» наш, в Заполярье практически нет», – сказал Никита Цаплин.

Представитель компании RUVDS дополнил, что было бы интересно оценить влияние северных сияний на сигнал.

Генеральный директор хостинг-провайдера обозначил критерии провала проекта: «Если что-то пойдет не так и человек из Заполярья не сможет получить доступ к информации с ЦОД, это можно будет считать неудачей».

Основной целью компании на данном этапе является обкатка решения по аналогии со спутником-ЦОД, который мы вывели на орбиту в прошлом году. По словам представителя компании, развитие Арктики является одним из национальных приоритетов России.