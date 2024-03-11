Microsoft отключает сверхполезную функцию облака OneDrive, которая экономит уйму трафика

OneDrive без загрузки по URL

Microsoft предупредила о скором отключении функции сервиса OneDrive, которая позволяла выгружать файлы в персональное облачное хранилище непосредственно из Сети, минуя этап загрузки на накопитель персонального компьютера или мобильного устройства.

В Microsoft предупреждают, что функция станет недоступной после 29 марта 2024 г. – произойти это может в любой момент. Дополнительного напоминания пользователям ожидать не стоит.

Предварительная версия функции (preview) впервые стала доступна частным пользователям OneDrive еще в 2021 г. и в статусе экспериментальной пребывала вплоть до 7 марта 2024 г., когда Microsoft объявила о предстоящем отключении в блоге разработчиков сервиса Microsoft 365. В версию OneDrive для бизнеса функция так и не попала.

Полезная возможность

Согласно базе знаний Microsoft, функция загрузки файлов по URL (Uniform Resource Locator; единообразный указатель местонахождения ресурса) предназначена для использования в сценариях, при которых «содержимое файла недоступно либо его передача обходится дорого».

Фото: Microsoft Пользователи OneDrive останутся без возможности загрузки в облако файлов из интернета напрямую

В первую очередь извлечь пользу из применения возможности могли владельцы мобильных устройств, подключающиеся к интернету через сеть оператора сотовой связи и не являющиеся пользователями безлимитных тарифов. В таком случае предварительное скачивание файла, особенно большого, с последующей его загрузкой в облако может обернуться значительными денежными тратами или расходом трафика, включенного в пакет согласно тарифу.

Причины отказа от функции

Неожиданный отказ от, казалось бы, крайне полезной функции Microsoft осуществляет «в рамках постоянных усилий по улучшению производительности и надежности OneDrive», следует из сообщения компании. Поддержка этой возможности, которая якобы так и не снискала популярности, слишком дорого обходилась Microsoft.

Кроме того, специалисты из Microsoft видят OneDrive в качестве облачного хранилища, предназначенного для синхронизации пользовательских файлов между различными устройствами, а наличие функции загрузки файлов из интернета по URL якобы ломает эту концепцию.

Высвободившиеся вычислительные ресурсы, которые OneDrive задействовал в процессе загрузки файлов по URL, Microsoft, вероятно, направит на другие, более приоритетные проекты, к примеру, связанные с сервисами на основе искусственного интеллекта, такими как новый умный помощник Windows Copilot. Ассистент, едва появившись в Windows 11, успел доставить головную боль пользователям конфигураций ПК с несколькими мониторами.

Microsoft делает большую ставку на ИИ-технологии. За последние несколько лет «Редмондский гигант» вложил в одну лишь OpenAI, разработчика большой языковой модели GPT, напрямую или косвенно около $13 млрд. Согласно собственным данным Microsoft, по итогам II квартала 2024 финансового года численность клиентов сервисов Azure AI достигла показателя в 53 тыс.

Некоторые факты о OneDrive

Microsoft запустила облачный сервис для хранения и синхронизации файлов в 2007 г., первоначально под брендом SkyDrive. Однако я январе 2014 г. из-за юридических претензий со стороны британской телевещательной компании British Sky Broadcasting Group софтверный гигант был вынужден переименовать сервис в OneDrive.

OneDrive имеет программу-клиент для платформ macOS, Android, iOS, Xbox и Windows. ОС Microsoft Windows, а также пакет офисных приложений Microsoft Office интегрированы с OneDrive, начиная с версий 8.1 и 2010 соответственно.

По умолчанию пользователям OneDrive доступно 5 ГБ в облаке, однако за дополнительную плату этот объем можно увеличить вплоть до 6 ТБ.

Помимо базовых функций облачного хранилища, OneDrive позволяет просматривать документы в форматах PDF, ODF. Веб-версия клиента имеет простой текстовый редактор с подсветкой синтаксиса популярных языков программирования.