В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО

Минцифры внесло в классификатор отечественного ПО четыре новые категории, в том числе мессенджеры, программы для ЭДО, медицинское ПО. RPA-системы роботизации процессов тоже получили отдельную категорию в классификаторе.



Новые категории в классификаторе

Минцифры внесло в классификатор отечественного ПО четыре новые категории, пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства от 11 марта.

К внесенным в классификатор категориям относятся — программы для мгновенного обмена текстовыми сообщениями и другими файлами, программы для электронного документооборота (ЭДО), медицинское ПО и системы роботизации процессов (RPA).

Классификатор «программ для электронных вычислительных машин и баз данных» утвержден приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России № 486 от 22 сентября 2020 г. в связи с пунктом номер семь постановления Правительства №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Запрос от отрасли RPA

По поводу систем RPA в Минцифры пояснили изданию, что добавили этот класс в связи с «запросом со стороны отрасли».

Фото: ROBIN RPA-системы роботизации процессов включены в классификатор российского ПО отдельной категорией

В опубликованном приказе говорится, что речь идет о ПО, которое позволяет разрабатывать программных роботов для автоматизации бизнес-процессов с использованием компьютерного зрения, обработки языка и синтеза речи, также рекомендательные средства и средства поддержки принятия решений.

В министерстве отметили, что меры поддержки RPA-разработчикам были доступны и раньше: «Правообладатели программных решений по классу RPA указывали при подаче заявления смежные классы из раздела "Средства управления процессами организации" классификатора».

Но это было не удобно. Каждый разработчик включал продукты в те категории, которые считал максимально близкими, сказал управляющий директор платформы ROBIN Павел Борченко: «Отсутствие класса RPA добавляло сложностей при поиске подобных систем».

«Решение включить RPA в классификатор позволит разработчикам подобных решений получать гранты на развитие и льготные кредиты, а также участвовать в госзакупках», — сказал руководитель отдела frontend-разработки SimbirSoft Дмитрий Шеверев.

Рынок RPA

Гендиректор «Шерпа Роботикс» «Константин Артемьев» привел «Коммерсанту» данные IDC, согласно которым рынок RPA в России составлял 8,7 млрд руб. в 2022 г., а в 2023 г. ожидался на уровне 12,9 млрд руб.: «По нашей оценке, рынок составляет 10–12 млрд руб.».

CNews включил в «Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023» такие компании, как ROBIN, Primo RPA, PIX RPA, Sherpa RPA.

«До 2022 г. российский рынок был занят западными вендорами, к ним относились настороженно, хорошие прикладные кейсы в госсекторе были единичными. Сейчас на рынке преобладают российские решения, появилось больше примеров внедрения. Важную роль сыграли и наши флагманские проекты в РЖД, "Росатоме", "Почте России" и других организациях, став драйверами развития RPA в госсекторе», — сказал в декабре 2023 г. в интервью журналистам CNews Павел Борченко, управляющий директор ROBIN.

Источник «Коммерсанта» на рынке считает, что для роста рынка теперь нужно переходить от внедрений в крупных компаниях к внедрению в малом и среднем бизнесе. По его словам, сейчас в России менее одной тыс. компаний используют RPA, а более половины доходов разработчиков обеспечивает продажа лицензий компаниям с оборотом от 50 млрд руб. в год.

Источник указал также на проблему при внедрении RPA. Она связанна с недовольством сотрудников: «Они боятся потерять работу. Однако на деле такого не происходит. Большая задача как вендоров и интеграторов, так и самих заказчиков — в обучении».